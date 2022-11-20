Đây là một trong hơn 200 học sinh đã bị ngộ độc thực phẩm phải vào bệnh viện cấp cứu, sau khi ăn trưa bán trú tại Trường Ishool Nha Trang ngày 17/11.

Chiều 20/11, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, cháu bé vừa bị tử vong là một nam sinh lớp 1 Trường Ischool Nha Trang, có tên nước ngoài (ba là người nước ngoài, mẹ người Việt Nam).

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau khi được chuyển đến bệnh viện này, cháu bé đã được tiếp tục cấp cứu, có huyết áp trở lại.

Ngay sau khi bị ngộ độc, gia đình đã đưa cháu vào cấp cứu tại một bệnh viện ở TP Nha Trang nhưng đến chiều 19/11, bệnh tình chuyển biến nặng và đã được chuyển viện đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cứu chữa.

Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng nên sáng nay 20/11, cháu đã được tiếp tục chuyển viện vào bệnh viện tại TP.HCM để điều trị.

Theo thầy Phạm Hữu Bình - hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang, trên đường chuyển viện, đến địa phận tỉnh Ninh Thuận thì bé đã tử vong.

Theo thông tin từ PLO cho biết thêm, trước đó, trưa 17/11 Trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh. Các suất ăn trên do hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam (ở 25 Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP Nha Trang) cung cấp.

Sau bữa ăn, 257 học sinh phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm.

Một học sinh Ischool Nha Trang tử vong do bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại trường. Ảnh: PLO

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đề nghị đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn trường Tiểu học – THCS – THPT Ischool Nha Trang (trường Ischool).

Theo đó, bếp ăn của trường Ischool Nha Trang sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân. Bếp chỉ hoạt động trở lại khi đã đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn của trường. Đồng thời, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn.

Cơ quan này đề nghị xử lý nghiêm nếu có các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có công văn khẩn giao Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc. Đồng thời tích cực điều trị sức khỏe cho các em và báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 20/11.