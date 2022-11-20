Vụ ngộ độc ở trường Ischool Nha Trang: Một học sinh lớp 1 tử vong

Tin nóng 20/11/2022 14:55

Một học sinh lớp 1 trong vụ ngộ độc thực phẩm tại trường ngày 17/11 vừa tử vong trên đường chuyển viện vào TP. HCM.

Chiều 20/11, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, cháu bé vừa bị tử vong là một nam sinh lớp 1 Trường Ischool Nha Trang, có tên nước ngoài (ba là người nước ngoài, mẹ người Việt Nam).

Đây là một trong hơn 200 học sinh đã bị ngộ độc thực phẩm phải vào bệnh viện cấp cứu, sau khi ăn trưa bán trú tại Trường Ishool Nha Trang ngày 17/11.

Vụ ngộ độc ở trường Ischool Nha Trang: Một học sinh lớp 1 tử vong - Ảnh 1
Hàng trăm em học sinh cấp cứu do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: PLO

Ngay sau khi bị ngộ độc, gia đình đã đưa cháu vào cấp cứu tại một bệnh viện ở TP Nha Trang nhưng đến chiều 19/11, bệnh tình chuyển biến nặng và đã được chuyển viện đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cứu chữa.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau khi được chuyển đến bệnh viện này, cháu bé đã được tiếp tục cấp cứu, có huyết áp trở lại.

Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng nên sáng nay 20/11, cháu đã được tiếp tục chuyển viện vào bệnh viện tại TP.HCM để điều trị.

Theo thầy Phạm Hữu Bình - hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang, trên đường chuyển viện, đến địa phận tỉnh Ninh Thuận thì bé đã tử vong.

Theo thông tin từ PLO cho biết thêm, trước đó, trưa 17/11 Trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh. Các suất ăn trên do hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam (ở 25 Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP Nha Trang) cung cấp.

Sau bữa ăn, 257 học sinh phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm.

Vụ ngộ độc ở trường Ischool Nha Trang: Một học sinh lớp 1 tử vong - Ảnh 2
Một học sinh Ischool Nha Trang tử vong do bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại trường. Ảnh: PLO

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đề nghị đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn trường Tiểu học – THCS – THPT Ischool Nha Trang (trường Ischool).

Theo đó, bếp ăn của trường Ischool Nha Trang sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân. Bếp chỉ hoạt động trở lại khi đã đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn của trường. Đồng thời, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn.

Cơ quan này đề nghị xử lý nghiêm nếu có các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có công văn khẩn giao Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc. Đồng thời tích cực điều trị sức khỏe cho các em và báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 20/11.

Lời khai của nghi phạm nổ súng bắn người tại nhà mẹ vợ cũ ở Bắc Giang

Lời khai của nghi phạm nổ súng bắn người tại nhà mẹ vợ cũ ở Bắc Giang

Do ghen tuông vợ cũ thân mật với một người đàn ông, Giang đã dùng súng tự chế bắn trọng thương tình địch.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ ngộ độc trường Ischool Nha Trang trường Ischool Nha Trang tử vong

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 45 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào