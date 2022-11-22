Bình Phước: Chồng dẫn con gái 2 tuổi nói 'đi chơi' rồi biệt tích, lời nhắn qua điện thoại khiến người vợ khóc cạn nước mắt

Tin nóng 22/11/2022 09:17

Người phụ nữ ở Bình Phước sup sụp trong nhiều ngày qua, cầu cứu cộng đồng mạng khi chồng dẫn con gái nhỏ 2 tuổi đi chơi rồi không liên lạc được.

Suốt 3 ngày qua, chị Huỳnh Thị Hồng Ngân (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) khóc cạn nước mắt, thức trắng đêm ngóng chờ tin tức người chồng cùng con gái 2 tuổi.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên cho biết, chị Ngân cho biết vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 19/11, anh Thanh dẫn con gái Cao Thị Phương Nhi (2 tuổi) ra ngoài chơi. Sau đó, 2 cha con đều không về nhà cho đến hôm nay. Chị và gia đình nhà chồng đã tìm mọi cách để liên lạc, song không có kết quả.

“Từ lúc anh dẫn con đi, tôi gọi điện, nhắn tin đều không được. Tôi nhờ nhà chồng ở ngoài Bắc liên hệ nhưng cũng không có kết quả. Thực sự con gái là tất cả với tôi, nay con theo cha không rõ tung tích nên mấy ngày qua mất ăn mất ngủ cầu cứu khắp nơi. Nếu cháu có mệnh hệ gì, tôi không biết sống sao”, người mẹ bày tỏ.

Chị Ngân và gia đình nhà chồng đã tìm mọi cách để liên lạc với anh Thanh nhưng không có kết quả.

"Tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với chồng tôi nhưng đều không được. Con gái là tất cả đối với tôi, mấy ngày qua tôi mất ăn mất ngủ ngóng chờ tin tức, cầu cứu cộng đồng mạng. Nếu cháu có mệnh hệ gì tôi không biết sống sao", chị Ngân khóc nấc.

Bình Phước: Chồng dẫn con gái 2 tuổi nói 'đi chơi' rồi biệt tích, lời nhắn qua điện thoại khiến người vợ khóc cạn nước mắt - Ảnh 1
Chị Ngân tìm con gái 2 tuổi Phương Nhi và chồng nhiều ngày nay. Ảnh: Thanh Niên

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm, trước đó vợ chồng anh Thanh và chị Ngân có một số mâu thuẫn liên quan tới việc làm ăn của chồng. Lúc ra đi anh Thanh không mang theo quần áo và sữa tã nên chị càng lo lắng hơn.

Chị Ngân cho biết, đến hiện tại mặc dù đã cầu cứu cộng đồng mạng, công an địa phương ở Bình Phước nhưng chưa có thông tin.

Cùng với đó, chị Cao Thị Vân (40 tuổi, chị anh Thanh) cho biết, dù đã nỗ lực liên lạc với em trai, nhưng bà Vân cho biết chỉ nhận được một dòng tin nhắn từ máy anh Thanh “Chị coi như không có đứa em này đi", khiến cả nhà càng bất an hơn.

Qua báo chí, gia đình mong bạn đọc, cộng đồng mạng thấy anh Thanh và cháu Nhi ở đâu, vui lòng liên hệ với chị Ngân qua số điện thoại: 0964758672. 

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