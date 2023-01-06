Gái xinh xứ Thanh được ví như 'thần tiên tỷ tỷ' gây bão cộng đồng mạng hiện giờ ra sao?

Nữ sinh Thanh Hóa vô tình lọt vào ống kính một Vlogger khiến bao chàng ngẩn ngơ vì nhan sắc trong trẻo, thoát tục như "thần tiên tỷ tỷ".
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Thời gian vừa qua, cô gái có tên Hoài Thu (sinh năm 2002) bỗng chốc trở nên nổi tiếng trên khắp các trang mạng xã hội nhờ xuất hiện trong một clip phỏng vấn đường phố. Nội dung của cuộc phỏng vấn không có gì quá đặc biệt nhưng điều để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem chính là vẻ ngoài xinh đẹp của Hoài Thu.
Được biết, Hoài Thu quê Thanh Hóa hiện đang theo học tại trường Đại học Ngoại ngữ. Ngoài ra nữ sinh này còn là Đại sứ ULIS 2021 tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
Gương mặt với đường nét thanh thoát, sống mũi cao, làn da trắng mịn của cô khiến dân tình hết lời khen ngợi. Thậm chí có người còn ví Hoài Thu là “thần tiên tỉ tỉ” vì sở hữu nhiều điểm tương đồng với các mỹ nhân xứ Trung.
Thế nhưng song song với đó, cũng có ý kiến cho rằng Hoài Thu đã nhờ cậy đến thẩm mỹ để có diện mạo hiện tại. Ngoài ra, một số lại nghi ngờ cô sử dụng ứng dụng chỉnh sửa khi chụp ảnh, lên hình thì mới có được nhan sắc “đỉnh” đến vậy.
Đáp lại những bình luận này, Hoài Thu đã khẳng định bản thân chưa hề chỉnh sửa chút nào trên gương mặt. Bên cạnh đó, cô còn đăng tải clip quay cận mặt bằng camera thường và một lần nữa lại gây sốt cộng đồng mạng.
Trong clip hơn 6,6 triệu lượt xem này, có thể thấy Hoài Thu chỉ trang điểm hết sức nhẹ nhàng nhưng làn da vẫn sáng mịn, gần như không tì vết. Rất nhiều người đồng tình rằng dù có app chỉnh sửa hay không, cô nàng sinh năm 2002 vẫn rất xinh đẹp và họ còn thích vẻ tự nhiên này của cô nàng hơn khi dùng filter.
Đến nay, sau nửa năm trôi qua, Hoài Thu hiện là một nhân vật nhận khá nhiều sự quan tâm, từ con số hơn 300 nghìn follow đã tăng thêm 1 triệu người để đạt đến con số 1,3 triệu lượt theo dõi.
Dẫu không còn viral như thời gian trước, không đạt được con số triệu views, nhưng những clip TikTok của gái xinh vẫn duy trì sức hút nhất định với hàng trăm nghìn lượt xem. Từng nhận được sự quan tâm lớn nhưng Hoài Thu cũng không lấy đó làm bàn đạp để đá sân sang mảng giải trí như bao bạn trẻ khác mà vẫn giữ lối sống mộc mạc của một cô sinh viên.
Trên TikTok cá nhân, 10X thường đăng tải những khoảnh khắc chơi bóng rổ, đi chơi, đi học hay những khi quay clip biến hình bắt trend thì "lồng lộn" hơn một chút. Hoài Thu cũng không đổi style mà trung thành với kiểu tóc đen dài, ăn mặc thoải mái, trẻ trung, năng động.
Tận dụng lợi thế gương mặt như hot girl Trung Quốc và thân hình mảnh mai, cao ráo, Hoài Thu tiếp tục cho ra những bộ ảnh xinh xắn theo concept tựa tiên tử, ưa nhìn mà không quá phô trương, rầm rộ.
Có thể thấy, sau vài tháng bất ngờ nổi tiếng và từng phải "cách ly" mạng xã hội một thời gian vì sự nổi tiếng quá nhanh, cô sinh viên nay đã quay lại nhip sống hàng ngày bình thường, tràn đầy năng lượng.