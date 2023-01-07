TikToker Nờ Ô Nô tiếp tục bị khóa tài khoản mới sau làn sóng tẩy chay vì 'miệt thị người nghèo'

Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tài khoản mới của Nờ Ô Nô bị khóa. Một số cư dân mạng còn chia sẻ hình ảnh khi truy cập vào kênh của TikTok 9X này thì nhận được thông báo: "Tài khoản này đã bị cấm".

Sau khi kênh TikTok cũ bị khóa vĩnh viễn vì ồn ào xem thường người nghèo, Nờ Ô Nô lập kênh mới là @phamductuanofficial để hoạt động. Theo ghi nhận, dù chỉ trong thời gian ngắn lập kênh, tài khoản của TikToker 9X đã có gần 300.000 lượt theo dõi.

Vào cuối tháng 11/2022, một làn sóng tẩy chay TikToker Nờ Ô Nô đã xuất hiện và đang được dân mạng lan tỏa trên khắp các nền tảng mạng xã hội, từ Facebook tới TikTok.

Nờ Ô Nô xác nhận với báo Thanh Niên tài khoản TikTok cá nhân đã bị khóa từ ngày 6/1. Nói về lý do, chủ tài khoản này cho hay: "Tôi cũng không biết TikTok khóa hay bị mọi người báo cáo".

Nguyên nhân bởi TikToker này đã đăng tải những đoạn clip bẩn, với nội dung được nhiều người cho là có hành vi miệt thị, xúc phạm người nghèo.

Cụ thể, trong clip “Người nghèo ăn gì Nờ Ô Nô cho ăn đó” thuộc series “Một ngày tử tế”, Nờ Ô Nô tiếp cận một bà cụ và cho biết sẽ mua tặng món bà thích ăn.

Đáng nói, TikToker này có những phát ngôn với cụ bà như “Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn”, “Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn. Giờ hỏi lại có ăn hay không?”, “Phở rẻ vậy mà bà không có tiền mua ăn nữa hả?”, “Bớt nghèo lại đi nha. Không ai giúp hoài đâu”, “Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa”, bị cho mang tính khinh thường, không tôn trọng người lớn tuổi.

Clip đi từ thiện của Nờ Ô Nô bị phản ứng dữ dội bởi cách ứng xử của anh chàng. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Nờ Ô Nô)

Sau sự việc này, Nờ Ô Nô đã bị phạt 7,5 triệu đồng và mất đi kênh TikTok đạt gần 1 triệu follow của mình. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng từng khẳng định khi trao đổi với báo Thanh Niên: "Với kênh Nờ Ô Nô (kênh cũ gần 1 triệu người theo dõi), đã công bố là kênh vi phạm, nhãn hàng nào 'book' quảng cáo vào kênh đó thì nhãn hàng đó cũng vi phạm".

Để làm lại từ đầu, Nờ Ô Nô đã lập kênh mới và kêu gọi mọi người ủng hộ. Anh chàng từng lên clip vừa khóc nức nở vừa nói: "Mất đi kênh TikTok, bị lên báo, lên TV,... lúc đó em mới hiểu rằng em cần chấn chỉnh bản thân mình. Và em cũng mong muốn rằng những anh chị ở trên mạng và những bạn content reactive sẽ không gặp sự cố như em, sẽ đem đến cho không gian mạng những điều văn minh, ý nghĩa. Những người tiếp xúc với em đều biết em như nào và những gì em đưa lên mạng đều có thể khiến mọi người nhìn vào đó đánh giá em. Em biết lỗi rồi."

Tuy nhiên dù đã xin cơ hội sửa sai nhưng những clip mới nhất của Nờ Ô Nô vẫn không được khán giả ủng hộ.