Bầu bì sắp sinh, em gái Trấn Thành gây choáng với màn nâng tạ 'phi thường', khoe ảnh 'ăn chơi cháy phố'

Huỳnh Mi - em gái Trấn Thành được nhận xét là mẹ bầu sành điệu, sắp sinh vẫn 'ăn chơi thả cửa'.

MC Trấn Thành có 2 cô em gái ruột xinh xắn và cũng khá được nhiều người biết đến. Trong khi Uyển Ân nối gót anh trai hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Mi lại sớm có tổ ấm hạnh phúc, viên mãn khi chuẩn bị lên chức mẹ lần hai. Trấn Thành và gia đình. Ảnh: FBNV Mới đây khi chuẩn bị đến ngày đi đẻ, Huỳnh Mi vẫn khiến dân tình sốt sình sịch khi tung ảnh bụng bầu vượt mặt vẫn cực kỳ "cháy" để đi chơi. Cô diện đầm body, nhuộm tóc tím khoe: "Sắp tết rồi. Chuẩn bị đi đẻ rồi các bác ơi". Mặc dù đã gần đến ngày lâm bồn nhưng có thể thấy nhan sắc của mẹ bầu vẫn chẳng hề giảm sút chút nào.

Huỳnh Mi thay đổi diện mạo để đón Tết. Ảnh: FBNV Không hổ danh là mẹ bầu phởn nhất năm, dù mang bầu nhưng Huỳnh Mi vẫn chơi lớn làm tóc một cách sành điệu, tất tay dịp Tết. Dưới phần bình luận cô nhận được nhiều lời khen nhan sắc xinh đẹp. Theo thông tin được Huỳnh Mi tương tác với dân mạng, lần sinh nở này cô dự sinh đúng dịp Tết nên tâm trạng có chút lo lắng. Tuy nhiên cô cũng đã chuẩn bị chu đáo cho quá trình nằm ổ từ chăm sóc body đến một sức khỏe dồi dào để chào đón đứa con thứ hai.

Để cơ thể không bị tăng cân quá nhiều thời gian mang thai, Huỳnh Mi từng chia sẻ clip tập nâng tạ khi ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Màn nâng tạ "phi thường" của em gái Trấn Thành. ẢNh: Chụp màn hình Mục đích của việc làm này sẽ giúp hot mom về dáng nhanh sau khi sinh con. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người bày tỏ bất ngờ cho tinh thần "xả thân" vì cái đẹp của Huỳnh Mi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khuyên bụng bầu lớn rồi, Huỳnh Mi nên giữ gìn sức khỏe để sau một thời gian nữa còn lấy sức sinh em bé. Vợ chồng Huỳnh Mi thân thiết với anh trai và chị dâu. Ảnh: FBNV Có anh trai là MC quốc dân nên Huỳnh Mi cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Nếu người chị của cô - Uyển Ân - dấn thân vào showbiz thì Huỳnh Mi chọn cuộc sống bình thường, tránh xa ánh hào quang. Năm 2018. cô kết hôn cùng Yung Man Kit (SN 1990, người Hồng Kông) với quy mô tổ chức hoành tráng cùng sự góp mặt của rất đông nghệ sĩ nổi tiếng. Hiện cặp đôi đã có một bé gái, chào đời hồi tháng 3/2020. Em gái Trấn Thành có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã người Hong Kong. Ảnh: FBNV Trấn Thành rất thương yêu cháu gái nhỏ. Ảnh: FBNV Kể từ sau khi sinh con, Huỳnh Mi dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm của mình cũng như cho việc kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi khi cô đăng bài thì lại tràn ngập tràn cảm giác viên mãn từ gia đình nhỏ. Bé Vò Vẽ - con gái Huỳnh Mi sở hữu ngoại hình đáng yêu, không chỉ là cục cưng của bố mẹ mà còn được vợ chồng Trấn Thành - Hari Won cưng chiều. Mỗi khi A Xìn và vợ chụp ảnh với cô cháu gái là ngay lập tức mạng xã hội rần rần.

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