Hiện tượng 'thánh nữ bolero' Jang Mi: Nổi tiếng từ clip hát ngâm nga trên xe buýt, 'theo chồng bỏ cuộc chơi' ở tuổi 26

Nhịp sống trẻ 09/01/2023 14:29

Vụt sáng nhờ clip quay lén hát trên xe buýt, Jang Mi được nhiều người gọi là "thánh nữ bolero". Sau 6 năm nổi tiếng, cô quyết định lấy chồng và vun vén gia đình.

Năm 2016, mạng xã hội sôi sục trước clip quay lén một cô gái có ngoại hình xinh xắn hồn nhiên hát trên xe bus với chất giọng ngọt ngào. Ngay lập tức, giới “thạo tin” đã truy được danh tính của hotgirl chính là Bùi Bảo Trang (nick name Jang Mi), sinh năm 1996, ở Cà Mau. Sau 1 đêm, Jang Mi nổi tiếng khắp cõi mạng và được săn đón cuồng nhiệt. 

Hiện tượng 'thánh nữ bolero' Jang Mi: Nổi tiếng từ clip hát ngâm nga trên xe buýt, 'theo chồng bỏ cuộc chơi' ở tuổi 26 - Ảnh 1
Jang Mi thời điểm mới nổi tiếng. Ảnh: Internet

Với vẻ ngoài đáng yêu, dễ nhìn lại sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào dễ đi vào lòng người Jang Mi nhận “cơn mưa” lời tán dương của cư dân mạng. Có những người dễ tính còn phong cho cô nàng biệt danh “thánh nữ Bolero”.

Cô được biết đến qua những bản cover Duyên phận, Vùng lá me bay, Phượng buồn... Nhờ gương mặt xinh xắn, giọng hát ngọt ngào, Jang Mi được khán giả đặt biệt danh "Thánh nữ bolero" hay "Hot girl bolero"...

Hiện tượng 'thánh nữ bolero' Jang Mi: Nổi tiếng từ clip hát ngâm nga trên xe buýt, 'theo chồng bỏ cuộc chơi' ở tuổi 26 - Ảnh 2

Bên cạnh ca hát, Jang Mi còn thử sức diễn xuất. Cô tham gia một số phim như Tìm vợ cho bà, Công chúa bến xe... Trong mảng gameshow, cô từng xuất hiện trong Người ấy là ai, Nhanh như chớp...

Sau 6 năm nổi tiếng, "thánh nữ Bolero" khiến nhiều người bất ngờ với ngoại hình và cuộc sống hạnh phúc viên mãn. 

Hiện tượng 'thánh nữ bolero' Jang Mi: Nổi tiếng từ clip hát ngâm nga trên xe buýt, 'theo chồng bỏ cuộc chơi' ở tuổi 26 - Ảnh 3
Hiện tượng 'thánh nữ bolero' Jang Mi: Nổi tiếng từ clip hát ngâm nga trên xe buýt, 'theo chồng bỏ cuộc chơi' ở tuổi 26 - Ảnh 4
Jang Mi lên xe hoa cùng doanh nhân ngành dược. Ảnh: Internet

Tháng 11/2022, Jang Mi chính thức lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Minh Thu, làm việc trong ngành dược. Nữ ca sĩ đã nhận được lời cầu hôn vào tháng 7/2022 và quyết định "về chung một nhà" với anh sau vài tháng tìm hiểu. Cả hai quen biết từ cuối tháng 3/2022. Cô thấy bạn trai chân thành, thấu hiểu và đáng tin cậy nên quyết định gắn bó.

Chồng Jang Mi được nhận xét có vẻ ngoài bảnh bao, thích sưu tập đồ xa xỉ và quan tâm đến nghệ thuật.

"Thánh nữ Bolero" cho biết cô kín tiếng trong chuyện tình cảm nên đợi mối quan hệ "đủ chín" mới công bố. "Có thể nói, anh Thu là mối tình đầu của Jang Mi. Anh ấy rất quan tâm, hiểu và chăm sóc người yêu, thường đưa đón mỗi khi cô chạy show tại TP HCM", đại diện của nữ ca sĩ nói.

Hiện tượng 'thánh nữ bolero' Jang Mi: Nổi tiếng từ clip hát ngâm nga trên xe buýt, 'theo chồng bỏ cuộc chơi' ở tuổi 26 - Ảnh 5

Nói về quyết định kết hôn ở tuổi 26, Jang Mi cho biết: "Với tôi, chuyện tình cảm muôn màu và đặc biệt là cái duyên đến đúng thời điểm, tình cảm đến từ những điều rất giản dị và bản thân chuyện tình cảm của Mi là cũng thế. Hai người đến với nhau, tìm hiểu như bao cặp đôi khác rồi dần biết lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Đến một thời điểm cả hai thật sự thấy là người đó cho mình cảm giác an toàn và yên bình như một gia đình thật sự mà bấy lâu nay mình chờ đợi thì mọi chuyện nó cũng sẽ đến một cách tự nhiên và Mi luôn sẵn sàng đón nhận vì nó được xuất phát từ những cảm xúc chân thật nhất".

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