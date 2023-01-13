Tiểu thư nhà quyền thế làm vợ Duy Mạnh ăn mặc xuề xòa, lộ nhan sắc khác xa ảnh mạng

Nhịp sống trẻ 13/01/2023 05:56

Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh tung khoảnh khắc cùng con trai nhưng nhan sắc gây chú ý lớn.

 

Kể từ khi thông báo mang thai, thỉnh thoảng Quỳnh Anh mới chia sẻ hình ảnh về bản thân. Dù ngoại hình bị tăng cân nhiều khi bầu bí nhưng với mẹ bỉm tương tai, việc quý tử đầu lòng chào đời khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi sinh, bà xã Duy Mạnh càng không bận tâm đến ngoại hình. Nhiều lần cô xuất hiện với hình ảnh xuề xòa, mặc mộc nhợt nhạt khiến nhiều người khá bất ngờ.

Mới đây trên story Facebook, Nguyễn Quỳnh Anh - vợ Đỗ Duy Mạnh có bài đăng gây chú ý. Theo đó, cô chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh selfie cùng bé Ú.

Tiểu thư nhà quyền thế làm vợ Duy Mạnh ăn mặc xuề xòa, lộ nhan sắc khác xa ảnh mạng - Ảnh 1

Trong hình, nếu con trai cười tươi như được mùa thì ái nữ nhà cựu chủ tịch CLB Bóng đá Sài Gòn lại để lộ đầu tóc rối bời. Nhưng bù lại cô gây ấn tượng với làn da mịn màng. 

Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh Anh xuất hiện với hình ảnh không chỉn chu. Kể từ khi sinh con, giống như nhiều mẹ bỉm khác bà xã Duy Mạnh không dành nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân như thời son dỗi. Cô cũng không ngại công khai ảnh xuề xòa ngay trong chính bữa tiệc sinh nhật của bản thân. 

Tiểu thư nhà quyền thế làm vợ Duy Mạnh ăn mặc xuề xòa, lộ nhan sắc khác xa ảnh mạng - Ảnh 2
Tiểu thư nhà quyền thế làm vợ Duy Mạnh ăn mặc xuề xòa, lộ nhan sắc khác xa ảnh mạng - Ảnh 3

Hay trong một lần khác khi xuất hiện ở không gian cỗ bàn, Quỳnh Anh để tóc rối bời, mặt mộc, diện quần áo giản dị, cô đi từng bàn mời mọi người nhưng trong hình không mấy ai nhận ra đó chính là vợ cầu thủ Duy Mạnh vì quá khác so với ảnh mạng.

Tiểu thư nhà quyền thế làm vợ Duy Mạnh ăn mặc xuề xòa, lộ nhan sắc khác xa ảnh mạng - Ảnh 4

Khi đến sân ủng hộ chồng, Quỳnh Anh cũng không mặc quá lộng lẫy, cô chọn trang phục giản dị khi ra sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam gặp Malaysia cuối năm ngoái. Cách đây chỉ vài tháng, cô nàng còn khiến dân tình tưởng có tin vui khi để mặt mộc, mặc váy rộng lộ rõ vẻ nhợt nhạt chụp ảnh cùng chồng. 

Tiểu thư nhà quyền thế làm vợ Duy Mạnh ăn mặc xuề xòa, lộ nhan sắc khác xa ảnh mạng - Ảnh 5

Có thể nói mối tình của Duy Mạnh và Quỳnh Anh đẹp nhất nhì làng bóng đá Việt. Cặp đôi gặp nhau lần đầu trong bữa tiệc chào đón Man City năm 2015. Cả hai trò chuyện, tìm hiểu nhau một thời gian. Nhận thấy Duy Mạnh là một người chân thành, ấm áp, Quỳnh Anh đồng ý hẹn hò.

Năm 2020, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Đám cưới của cầu thủ tuyển Việt Nam và cô thiên kim giàu có được xem là một trong những lễ "khủng" thời điểm đó khi quy tụ dàn khách mời nổi tiếng và được tổ chức tại một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội.

Tiểu thư nhà quyền thế làm vợ Duy Mạnh ăn mặc xuề xòa, lộ nhan sắc khác xa ảnh mạng - Ảnh 6

Quỳnh Anh được biết đến là ái nữ của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn - ông Nguyễn Giang Đông, một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Việt. Không chỉ tâm huyết với bóng đá nước nhà, ông Đông còn sở hữu công ty thương mại với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán ô tô, xe máy, kinh doanh phụ tùng và buôn bán thực phẩm, đồ uống.

Tiểu thư nhà quyền thế làm vợ Duy Mạnh ăn mặc xuề xòa, lộ nhan sắc khác xa ảnh mạng - Ảnh 7

Dẫu là tiểu thư "cành vàng lá ngọc" song Quỳnh Anh tự lập từ khá sớm với công việc kinh doanh. Vào cuối tháng 10/2019, cô đã tự mua được được chiếc xe Mercedes GLC 300 - có giá khoảng 2 tỷ đồng bằng chính tiền mình kiếm được.

Cô nàng này còn sở hữu cả một bộ sưu tập đồ hiệu, từ phụ kiện cho đến trang phục của các nhà mốt đình đám như Louboutin, Kenzo, Chanel, Dior... Hiện tại Quỳnh Anh đang cùng chị gái kinh doanh thời trang và mỹ phẩm.

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Từ khóa:   Duy Mạnh bà xã Duy Mạnh hotgirl Quỳnh Anh

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