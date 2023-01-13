Hiện 9X đang chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án liên quan đến vụ xô xát xảy ra 1 năm trước.

Thời gian vừa qua, Trang Nemo là cái tên nhận về rất nhiều quan tâm của dư luận. Cô là bị can trong vụ án “gây rối trật tự công cộng” xảy ra hồi đầu năm 2022 ngay ở khu vực phía trước cửa hàng "Trang Nemo".

Để ý trang cá nhân sẽ thấy, khoảng thời gian gần đây, ngoài việc livestream bán hàng như thường lệ, cô còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn.

Không những vậy, vào cuối năm 2022, cửa hàng kinh doanh thời trang của Trang Nemo còn bị Cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra đột ngột, phát hiện nhiều mặt hàng không rõ chứng từ, thậm chí giả các thương hiệu nổi tiếng…

Mới đây trên trang cá nhân, hot girl Trang Nemo đã cập nhật bài viết tiết lộ về chuyến ghé thăm động viên tinh thần nghệ sĩ Mạc Can. Theo đó, cô cập nhật tình hình sức khỏe cũng như cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ ở tuổi xế chiều.

Trang Nemo đến tham nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: FBNV

Hot girl thị phi cho biết hiện tại nam nghệ sĩ đang sống ở phòng trọ nhỏ ở Bình Tân. Ngoài việc ghé thăm cho quà, Trang Nemo cũng cho biết cô cho nghệ sĩ Mạc Can chút tiền để trang trải cuộc sống, lo tiền thuốc men. Tuy số tiền không nhiều nhưng đó là tấm lòng của cô.

"Trang dành cho thần tượng tuổi thơ không những của riêng Trang mà còn rất nhiều khán giả khác. Hiện tại sức khỏe chú khá ổn nhưng không đi lại được. Mỗi ngày chú vẫn phải tập đứng và cũng bị té mấy lần nên người nhà hạn chế cho tập.

Chú Mạc Can vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ở tuổi xế chiều và mắc một số căn bệnh khiến việc đi lại gặp khó khăn. Chú chia sẻ: 'Hiện tại tôi đứng lên không được. Tôi tỉ mỉ tập mỗi ngày một chút', chú nói người dân xung quanh biết mình là nghệ sĩ nên cũng dành sự quan tâm, động viên. Điều đó khiến chú xúc động", Trang Nemo kể.

Đính kèm bài viết, Trang Nemo cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc tại phòng trọ của nghệ sĩ Mạc Can. Tuy nhiên biểu cảm trái ngược của cả hai gây chú ý. Nhiều người cho rằng hot girl bán hàng online quá hồn nhiên và có biểu cảm không phù hợp khi chụp hình cùng nghệ sĩ gạo cội, cô đang cố gắng làm màu…

"Nhìn chị chụp ảnh cứ như pr sản phẩm vậy, trong khi chú mặt buồn rười rượi thì chị có vẻ vui hớn hở".

"Không có ý gì nhưng biểu cảm của Trang không phù hợp, đi thăm người ốm chứ có phải chụp ảnh mẫu đâu".

"Bà hoàng làm màu gọi tên Trang Nemo".

"Chụp ảnh đi cho quà có cần phải vui thế không, nhìn người được nhận quà có vẻ không vui"...

Nhiều người cho rằng, Trang Nemo có biểu cảm không phù hợp khi chụp hình với nghệ sĩ gạo cội. Ảnh: Chụp màn hình.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không nên quá khắt khe bởi từ thiện vốn là việc làm nhân văn, còn hành động của Trang Nemo có thể cô muốn tạo không khí vui vẻ, gần gũi cho nghệ sĩ Mạc Can.