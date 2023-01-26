Hotgirl Trang Nemo đang mang thai con thứ 2?

Hiện 9X đang chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án liên quan đến vụ xô xát xảy ra 1 năm trước.

Thời gian vừa qua, Trang Nemo là cái tên nhận về rất nhiều quan tâm của dư luận. Cô là bị can trong vụ án “gây rối trật tự công cộng” xảy ra hồi đầu năm 2022 ngay ở khu vực phía trước cửa hàng "Trang Nemo".

Sau khi được nhiều người gửi lời chúc mừng, cô nàng lên tiếng rằng ngày Tết tăng 2 cân nhưng đều vào bụng khiến ai cũng tưởng cô mang thai lần 2.

Mới đây, cô nàng khiến khá nhiều người bất ngờ vì khoe vòng 2 tròn xoe, tay đỡ bụng như bà bầu trên trang cá nhân. Bên dưới phần bình luận, netizen đua nhau gửi lời chúc mừng vì cho rằng cô có tin vui.

Hotgirl bán hàng xác nhận, cô bị tăng cân nên nhiều người nhầm tưởng mang thai. Ảnh: Chụp màn hình

Trước thềm năm mới, Trang Nemo có động thái khiến dân tình dậy sóng. Cụ thể, Nguyễn Xuân Hương Trang đăng tải dòng trạng thái cảm ơn chồng đã ở bên cô trong suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua: “Cảm ơn bạn đã luôn yêu thương mình và bạn Min. Rất nhiều chuyện xảy ra trong thời qua khiến mình thay đổi và chợt nhận ra gia đình là điều tuyệt vời nhất. Những lời khuyên, những cái nắm tay, những lần bạn không ngủ lau nước mắt cho mình. Sau tất cả, bạn vẫn là bờ vai vững chãi, mình dù có mạnh mẽ đến đâu,vẫn là con gái và yếu đuối khi ở bên cạnh bạn!”

Được biết, trong cuộc sống hôn nhân Trang Nemo từng ly thân với chồng nguyên nhân được đồn đoán là do người thứ ba. Lý do giúp cả hai nối lại tình xưa và tiếp tục đồng hành cùng nhau chính là con trai của Trang Nemo.

Thế nhưng, trong năm 2023 cô khẳng định đã sẵn sàng cho việc có thêm em bé: “Mong chờ 1 năm 2023 sẽ an vui, hạnh phúc và nhiều may mắn. Và gia đình mình đã sẵn sàng chào đón thành viên mới.”

Trước đó, Trang Nemo phải đứng trước vành móng ngựa khi bị nạn nhân tố cáo với tội danh quấy rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Nguyên nhân xuất phát từ vụ ẩu đả tại cửa hàng kinh doanh Trang Nemo làm chủ. Ngày 16/1/2022 cô đã có cuộc gặp mặt cùng hot girl Trần My giải quyết mâu thuẫn khi kinh doanh.

Trần My đi cùng hai người bạn đến gặp Trang Nemo trong đó có chị Phạm Xuân Khanh, đến cửa hàng gặp Trang để xin lỗi. Sau một lúc đợi bên ngoài, chị Khanh vào cửa hàng khuyên Trần My đi về thì xảy ra cự cãi với Trang.

Sau khi hai bên to tiếng đã xảy ra vụ xô xát, Trang Nemo cùng nhân viên tấn công vật lý khiến chị Xuân Khanh bị thương vùng mặt, giám định thương tích là 3%.

Hiện tại, theo Hội đồng xét xử, phiên tòa liên quan đến Trang Nemo và đồng phạm có nhiều tình tiết mới, phức tạp cần xem xét thêm nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Vì thế, trong tương lai Trang Nemo và đồng phạm cùng nạn nhân tiếp tục tham dự phiên tòa để nghe kết luận cuối cùng.