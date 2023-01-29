Cặp cháu nội song sinh nhà bầu Hiển 'đốn tim' dân mạng vì quá đáng yêu

Con trai cả nhà bầu Hiển, Đỗ Quang Vinh kín tiếng về chuyện hôn nhân và đang làm bố đơn thân của 2 nhóc tỳ kháu khỉnh, đáng yêu.

Nhắc đến những thiếu gia nức tiếng của Việt Nam mọi người thường nghĩ đến ngay quý tử nhà bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh. Anh chàng sinh năm 1989 và hiện là chủ tịch loạt tập đoàn, ngân hàng nổi tiếng tại Việt Nam. Sinh ra ở vạch đích, cuộc sống của Quang Vinh luôn nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ dân tình. Không chỉ giỏi việc kiếm tiền, anh chàng Đỗ Quang Vinh còn rất giỏi việc nhà, chăm lo cho các con của mình. Hai bé là anh em sinh đôi một trai, một gái đều được sinh ra ở Mỹ và được đặt tên là Gấu - Thỏ. Anh chàng Đỗ Quang Vinh cũng giấu kín những thông tin liên quan đến mẹ của hai nhóc tỳ.

Trên trang cá nhân của mình, doanh nhân trẻ thường xuyên chia sẻ những hình về hai người con sinh đôi của mình, anh còn được xem là ông bố "nghiện con" khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Nếu để ý kĩ sẽ thấy dạo gần đây, con trai cả bầu Hiển liên tục khoe vẻ ngoài đáng yêu của cặp nhóc tì Gấu và Thỏ.

Mỗi lần lên sóng, dù có được ăn diện hay không thì cặp đôi song sinh cháu nội bầu Hiển đều gây ấn tượng với vẻ ngoài cute hết nấc. Theo tìm hiểu, Tết Quý Mão vừa qua, con trai cả bầu Hiển đã dành tất cả thời gian bên các con. Anh đưa 2 nhóc tỳ đi chơi, đi chúc Tết. Nếu ra ngoài là CEO giàu có, điển trai nhưng khi ở nhà bên các con, Đỗ Quang Vinh như biến thành một người khác. Trên trang cá nhân, những bức ảnh tràn ngập sự yêu thương mà bất cứ ông bố hay bà mẹ trẻ nào cũng mong muốn có được con trai cả bầu Hiển đăng tải với 2 bé song sinh. Dù là một doanh nhân bận rộn nhưng Quang Vinh luôn dành thời gian cho các con và được mệnh danh là “ông bố quốc dân”. Anh chăm các con cực kỳ khéo, từ việc cho măm sữa, dỗ dành, dẫn đi chơi cho đến giáo dục các con: "Mỗi gia đình có một cách dạy con khác nhau nhưng với tôi dạy con tự lập, mạnh mẽ và đặc biệt lễ phép. Đó là những đức tính quan trọng nhất khi hình thành tính cách con người". Mỗi người sẽ có lựa chọn khác nhau, nếu như em trai Vinh Quang rộn ràng cưới hỏi thì Quang Vinh lại kín tiếng trong chuyện tình cảm và trở thành bố đơn thân. Bất luận thế nào thì phải công nhận cả hai con trai của bầu Hiển đều giỏi giang, có sự nghiệp vững vàng và đều đang sống hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Hotgirl Trang Nemo đang mang thai con thứ 2? Bức ảnh với vòng 2 lùm xùm của Trang Nemo đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-chau-noi-song-sinh-nha-bau-hien-on-tim-dan-mang-vi-qua-ang-yeu-550165.html