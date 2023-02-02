Hot TikToker Bích Tuyền vẫn còn livestream vào tối 1/2, sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ khiến nhiều người không khỏi sốc.

Cách đây ít giờ, hàng loạt các trang fanpage trên Facebook đưa tin hot tiktoker Bích Tuyền (Đặng Ngọc Bích Tuyền) qua đời ở tuổi 20 khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng, xót xa. Qua đó, bạn thân và gia đình của Bích Tuyền cũng lên tiếng, đau lòng gửi lời tiễn biệt đến người đẹp.

Người thân, bạn bè xác nhận Hot Tiktoker Bích Tuyền đã qua đời ở tuổi đôi mươi. Ảnh: Internet Trước đó, vào tối qua (1/2), Bích Tuyền vẫn livestream và đăng tải clip mới lên mạng. Sự ra đi của cô khiến cư dân mạng vô cùng bàng hoàng và xót xa. Hiện nguyên nhân qua đời của cô gái trẻ chưa được tiết lộ.

Bích Tuyền tên đầy đủ Đặng Ngọc Bích Tuyền (SN 2003, đến từ Hải Dương), hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Gái xinh là TikToker có tiếng sở hữu hơn 416 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Nữ sinh sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp cùng gu thời trang trẻ trung, năng động. Trên trang cá nhân, không thiếu những bức ảnh 10X khoe ngoại hình nổi bật. Trong một chia sẻ trước đó, cô nàng từng tâm sự sau này mong muốn trở thành diễn viên. Bởi vậy, các video của 10X cũng liên quan nhiều đến các video nhảy hay diễn xuất.

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