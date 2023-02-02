Bạn gái Đoàn Văn Hậu phản ứng cực căng khi có người ve vãn bạn trai

Nhịp sống trẻ 02/02/2023 15:00

Cách ứng xử tinh tế của của Doãn Hải My nhận nhiều tán đồng và khen ngợi từ fan lẫn cư dân mạng.

Đoàn Văn HậuDoãn Hải My là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì làng bóng đá. Rộ nghi vấn hẹn hò từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022, cả hai mới chính thức công khai mối quan hệ. Từ đó cho đến nay, đôi trai tài gái sắc không ngần ngại khoe những hình ảnh tình tứ trên mạng xã hội. 

Bạn gái Đoàn Văn Hậu phản ứng cực căng khi có người ve vãn bạn trai - Ảnh 1

Mới đây, trên Instagram của mình, bạn gái Đoàn Văn Hậu có chia sẻ khá thú vị về chuyện người yêu bị người lạ theo đuổi. Cụ thể, một fan đã hỏi cô rằng: "Nếu một bạn nữ nhắn tin có ý ve vãn người mình yêu thì sao?".

Người đẹp lập tức đáp ngay: "Thì em mặc kệ, ngồi yên và quan sát xem người yêu em có phản ứng như nào. Một là em có nửa kia tuyệt vời. Hai, em loại được một người kém cỏi ra khỏi cuộc sống của em. Cả hai trường hợp em đều là người có lợi, yên tâm".

Bạn gái Đoàn Văn Hậu phản ứng cực căng khi có người ve vãn bạn trai - Ảnh 2

Câu trả lời khéo léo và tinh tế của của bạn gái Đoàn Văn Hậu nhận nhiều tán đồng và khen ngợi từ fan lẫn cư dân mạng.

Bạn gái Đoàn Văn Hậu phản ứng cực căng khi có người ve vãn bạn trai - Ảnh 3

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đoàn Văn Hậu còn đưa Doãn Hải My về quê mình chơi, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Về nhà hậu vệ 23 tuổi, Doãn Hải My được khen giản dị, sẵn sàng phụ giúp các công việc như rửa bát. Người đẹp cũng nhiều lần xuất hiện trên sân bóng cùng với bố mẹ Đoàn Văn Hậu. Do vậy, nhiều người cho rằng cô nàng rất được lòng gia đình bạn trai.

Hiện Doãn Hải My là một trong những nàng Wag nổi bật nhất đội tuyển Việt Nam. Chân dài Hà Nội từng lấn sân làm MC chương trình S Việt Nam và được khen ngợi vì phong cách dẫn duyên dáng, nhan sắc trong trẻo. Hiện tại, người đẹp sinh năm 2001 đang là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Top 10 “Hoa hậu Việt Nam 2020” sở hữu gương mặt xinh và vóc dáng thon thả. Cô nàng cũng thường xuyên có mặt trên khán đài theo dõi các trận đấu của bạn trai.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube My Celeb, Đoàn Văn Hậu tiết lộ anh là người chủ động theo đuổi bạn gái. Cụ thể, anh ấn tượng với Top 10 “Hoa hậu Việt Nam 2020” bởi tính cách của cô nàng. Theo Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng của bản thân. “Mẫu người mà tôi tìm kiếm giống với bạn ấy. Bạn ấy hiểu về cuộc sống của tôi, con người của tôi, cuộc sống bóng đá của tôi. Những lúc áp lực nhất, bạn ấy chia sẻ với tôi, cùng tôi về quê”, cầu thủ 9X trải lòng.

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