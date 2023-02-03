Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể

Nhịp sống trẻ 03/02/2023 19:30

Nguyễn Thị Nụ - em gái tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có diện mạo xinh xắn, thân hình quyến rũ không kém các hot girl.

Văn Toàn là con trai duy nhất trong gia đình có bốn anh chị em. Cô em út Nguyễn Thị Nụ sinh năm 1997, chỉ kém Văn Toàn một tuổi và được anh cưng chiều hết mực.

Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể - Ảnh 1

Thời điểm mới được biết đến, Nguyễn Nụ sở hữu vẻ ngoài giản dị, có phần ngố tàu. Bẵng đi một thời gian, nhan sắc hiện tại của cô nàng khiến nhiều người bất ngờ. 

Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể - Ảnh 2
Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể - Ảnh 3
Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể - Ảnh 4

Cô nàng sở hữu làn da trắng đến phát sáng và vóc dáng chuẩn không kém các hot girl nổi tiếng. Theo đuổi phong cách nữ tính, gợi cảm, cô nàng luôn mang đến cảm giác mới mẻ mỗi khi xuất hiện. 

Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể - Ảnh 5

Bởi vì sự nghiệp bóng đá nên Văn Toàn thường xuyên vắng nhà. Anh thường chỉ về quê sum họp cùng gia đình trong những kỳ nghỉ lễ dài ngày hoặc trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi khi Văn Toàn đăng ảnh chụp chung với em gái, nhiều đồng đội lại vào trêu chọc, xin làm "em rể".

Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể - Ảnh 6
Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể - Ảnh 7

Văn Toàn thường xuyên cho em gái tiền tiêu vặt và mua tặng cô quần áo, giày dép hàng hiệu... Em gái Văn Toàn hiện sống cùng bố mẹ ở Hải Dương. 

Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể - Ảnh 8

Mỗi lần ra Hà Nội, cô gái 9X đều được anh trai cho mượn nhà để ở. Văn Toàn mua căn hộ này vào năm 2020 để không phải thuê khách sạn để ở trong các đợt tập trung ĐTQG.

Trong mắt em gái, Văn Toàn hiền lành, ít nói. Tuy nhiên, bất cứ khi nào cô gặp khó khăn, anh luôn sẵn sàng là "nhà tư vấn" cho cô, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

"Cả ngày lo lắng, sốt ruột không thiết tha làm ăn gì cả. Biết rằng bóng đá chấn thương là điều không tránh khỏi. Nhưng mà sáng sớm gọi điện thấy anh mình đau đớn, ngồi dậy đi lại còn khó khăn thì thật sự thương, xót lắm. Chỉ mong anh bình an may mắn thôi", cô nàng viết. 

Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể - Ảnh 9

Hơn ai hết, Nguyễn Nụ hiểu niềm đam mê trái bóng của Văn Toàn nên luôn mong anh có thể tỏa sáng trong sự nghiệp và không gặp chấn thương. 

Có anh trai nổi tiếng, Nụ cũng được nhiều người quan tâm. Trang Facebook của cô hiện có gần 40.000 người theo dõi. 

Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể - Ảnh 10
Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể - Ảnh 11
Em gái xinh đẹp, quyến rũ của cầu thủ Văn Toàn khiến nhiều fan nam xin làm em rể - Ảnh 12

Bên cạnh việc học và công việc ngành dược, cô nàng còn thử sức với công việc kinh doanh. Nguyễn Nụ ngày càng khẳng định bản thân là một cô gái giỏi giang và độc lập. Cô nàng cũng nhiều lần đến sân cỏ cổ vũ cho anh trai và các cầu thủ Việt Nam thi đấu.

 

 

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