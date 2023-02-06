Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu tiết lộ biểu cảm của chồng khi thấy que thử thai '2 vạch'

Nhịp sống trẻ 06/02/2023 10:07

Khi biết tin được lên chức bố, "Dũng gôn" vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Một năm sau khi kết hôn, thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây Dianka Zakhidova đang trải qua những ngày tháng ngọt ngào bên nhau. Đặc biệt, kể từ khi cặp đôi thông báo có tin vui, những hình ảnh, clip ngọt ngào, giản dị trong đời sống thường ngày của Dianka Zakhidova và chồng được chia sẻ thường xuyên trên trang cá nhân. Từng cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt dành cho nhau của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu tiết lộ biểu cảm của chồng khi thấy que thử thai '2 vạch' - Ảnh 1

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, khi được fan hỏi khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng biết tin vợ mang thai đã phản ứng như thế nào, Dianka Zakhidova hào hứng đăng tải đoạn video đã được “ém hàng” khá lâu.

Cụ thể, đó là thời gian hai vợ chồng "Dũng gôn" đang cùng nhau ăn cơm. Cả hai vô cùng ngọt ngào, dù đang ăn cũng không ngần ngại “khóa môi” đối phương. Chàng thủ môn xứ Thanh liên tục nở nụ cười tươi rói cũng như thể hiện những cử chỉ thân mật với vợ. 

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu tiết lộ biểu cảm của chồng khi thấy que thử thai '2 vạch' - Ảnh 2
Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu chia sẻ về cảm xúc của chồng khi biết tin được lên chức bố. Ảnh: Chụp màn hình

Vợ Tây của anh chàng muốn tạo cho chồng sự bất ngờ nên đã giấu chiếc que thử thai trong bàn tay. Sau đó cô nàng từ từ xòe tay ra cho Bùi Tiến Dũng nhìn. Lúc đầu, anh chàng có đôi chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau khi vợ lật chiếc que thử thai rõ hai vạch nên Bùi Tiến Dũng như vỡ òa hạnh phúc.

Anh chàng nở nụ cười phớ lớ không ngừng lắc lắc tay vợ cùng biểu cảm cực kỳ sung sướng. Nam thủ môn còn giơ hai tay lên làm động tác như ăn mừng chiến thắng. Biểu cảm đúng chuẩn ông bố ngóng con đã lâu này của Bùi Tiến Dũng khiến vợ Tây cũng phải bật cười.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu tiết lộ biểu cảm của chồng khi thấy que thử thai '2 vạch' - Ảnh 3
Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu tiết lộ biểu cảm của chồng khi thấy que thử thai '2 vạch' - Ảnh 4
Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu tiết lộ biểu cảm của chồng khi thấy que thử thai '2 vạch' - Ảnh 5
Loạt biểu cảm từ bất ngờ đến hạnh phúc của Bùi Tiến Dũng khi thấy que thử thai "2 vạch". Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 28/11/2022, Dianka Zakhidova hạ sinh con trai đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM. Thời điểm Dianka Zakhidova vượt cạn, Bùi Tiến Dũng luôn kề cận bên vợ. Khi nhìn thấy con chào đời, anh không giấu được niềm hạnh phúc: "Chào mừng con trai đến với thế giới này của ba và mẹ. Yêu con rất nhiều! Từ hôm nay, ba đã có thêm một thiên thần để bảo vệ. Từ hôm nay, ba sẽ có thêm một người bạn nhỏ để làm mọi điều thú vị của cuộc sống. Và hơn thế nữa, ba sẽ có thêm một đồng đội để cùng đồng hành chăm sóc mẹ".

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu tiết lộ biểu cảm của chồng khi thấy que thử thai '2 vạch' - Ảnh 6
Vợ chồng Bùi Tiến Dũng cùng con trai. Ảnh: FBNV

Người mẫu Dianka cũng có những chia sẻ xúc động về quý tử trên trang cá nhân: "Con trai yêu quý nhất của mẹ, chào mừng con đến với gia đình chúng ta. Con đã làm cho cuộc sống của mẹ trở nên thật kỳ diệu. Yêu con nhiều lắm. Ba mẹ đã sẵn sàng tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này bên con. Chúc chàng trai nhỏ của mẹ khôn lớn mạnh khỏe và hạnh phúc. Mẹ mong những điều tốt lành sẽ đến với con và cả gia đình mình".

 

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Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng vợ Bùi Tiến Dũng Dianka Zakhidova

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