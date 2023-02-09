Ồn ào năm xưa của Quốc Nghiệp bất ngờ bị khui lại, từng có vợ và 2 con riêng trước khi yêu O Sen Ngọc Mai?

Ngay sau đó, NSND Tạ Minh Tâm lên tiếng xác nhận với truyền thông rằng đây chính xác là đám cưới của ca sĩ Ngọc Mai, được tổ chức cách đây 10 năm tại một nhà hàng ở TP.HCM. Riêng về phía "O Sen", nữ ca sĩ từ chối trả lời phỏng vấn.

Thời gian gần đây, "O Sen" Ngọc Mai vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ vì thái độ làm nghề. Giữa lúc nữ ca sĩ đang là tâm điểm sự chú ý, thì dân tình lại được phen bất ngờ khi loạt ảnh cưới trong quá khứ của cô bị "khui" lại, chú rể không phải "hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp . Ngày vui còn có mặt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, NSƯT Thanh Thủy, NSND Tạ Minh Tâm,...

Năm 2019, Quốc Nghiệp vướng tin đồn đã ly hôn vợ cũ, có 2 con gái riêng. Thời điểm đó, Quốc Nghiệp đã chung sống Ngọc Mai và có 2 người con chung. Một người bạn của vợ cũ nam nghệ sĩ đã chia sẻ chuyện này.

Khi mọi việc còn chưa lắng xuống thì mới đây, tin đồn Quốc Nghiệp từng có 1 đời vợ và 2 con gái riêng bất ngờ bị nhắc lại.

Người này cho biết Quốc Nghiệp đã ly hôn sau khi yêu và Ngọc Mai có thai. Thậm chí, người này còn cho biết sau khi có gia đình mới, Quốc Nghiệp vô tâm với 2 con gái. “Từ ngày sống chung và có hai con với Ngọc Mai, Quốc Nghiệp ít quan tâm đến hai con gái, hầu như không gặp gỡ, chăm sóc chúng", nguồn tin chia sẻ.

"Hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp và ca sĩ Ngọc Mai. Ảnh: Internet

Thời điểm đó, nghi vấn Quốc Nghiệp từng có vợ và con riêng khiến dân tình xôn xao, truyền thông liên tục liên hệ với vợ chồng "hoàng tử xiếc" để làm rõ. Đáng chú ý, khi ấy cả 2 cũng trả lời khá lấp lửng: "Chúng tôi không bình luận, cũng không có ý kiến về các tin đồn. Cuộc sống vốn đã căng thẳng và nhiều bất ổn, chúng tôi không muốn phải đau đầu thêm về những chuyện tiêu cực".

Sau những tin đồn xoay quanh đời tư của chồng thì khoảng thời gian sau đó, Ngọc Mai từng có lần nhắc đến người yêu cũ của Quốc Nghiệp trên sóng truyền hình. Nữ ca sĩ cho biết cô biết hết tất cả những cô gái của chồng, kể cả những mối tình "say nắng".

Dù ghen, nhưng Ngọc Mai luôn cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi ghen chứ, nhưng tôi vẫn muốn giữ hình ảnh văn minh cho anh Nghiệp trong mắt người yêu cũ, đặc biệt đối với những người vẫn nằm trong mối quan hệ công việc với anh. Thế nhưng có nhiều người không biết điều, thậm chí nói chuyện với anh Nghiệp còn nhắn: 'Đừng để vợ anh biết nhé!'. Anh Nghiệp chia sẻ hết với tôi và mọi tin nhắn của chồng với người yêu cũ đều do tôi nhắn!".

Vợ chồng O Sen Ngọc Mai - Quốc Nghiệp bên 2 con. Ảnh: FBNV

Hiện tại, những thông tin, lời đồn về đời tư của cả 2 vợ chồng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp đang khiến dân tình hoang mang. Bởi bấy lâu nay, cặp đôi nổi tiếng luôn hỗ trợ, hy sinh vì nhau, được nhiều người xem là hình mẫu hôn nhân lý tưởng. Dù vậy, người hâm mộ mong rằng những ồn ào trên không ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình Ngọc Mai. Theo dự kiến, tháng 4 tới, "O Sen" và ông xã Quốc Nghiệp sẽ tổ chức đám cưới sau 7 năm chung sống, có 2 con "đủ nếp đủ tẻ".