Hoa hậu Phạm Hương cắm hoa bán, kiếm thêm thu nhập trên đất Mỹ?

Hậu trường 09/02/2023 06:21

Phạm Hương gắn liền với cuộc sống sang chảnh, chồng đại gia cưng chiều trong những năm rút lui khỏi showbiz.

Mới đây, Phạm Hương có bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khoe loạt khoảnh khắc tỉ mỉ cắm hoa tại nhà.

Đáng chú ý, chân dài Hải Phòng còn đính kèm đường link shop bán hoa đặt theo tên mình. Nhiều người cho rằng nàng hậu đã lấn sân sang lĩnh vực mới để kiếm thêm thu nhập.

Hoa hậu Phạm Hương cắm hoa bán, kiếm thêm thu nhập trên đất Mỹ? - Ảnh 1
Hoa hậu Phạm Hương cắm hoa bán, kiếm thêm thu nhập trên đất Mỹ? - Ảnh 2
Hoa hậu Phạm Hương cắm hoa bán, kiếm thêm thu nhập trên đất Mỹ? - Ảnh 3
Phạm Hương được cho là đã lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh hoa trang trí. Ảnh: IGNV

Phạm Hương được khán giả biết đến và yêu mến khi giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Sau đó, cô tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn khi đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Trở về từ Miss Universe, cô gái gốc Hải Phòng nhanh chóng tận dụng “sức nóng” của mình để phủ sóng hàng loạt chương trình, sự kiện, show quảng cáo và trở thành một trong những mỹ nhân được săn đón nồng hậu. Kể từ đó, nhiều người đã dành tặng cô danh xưng "hoa hậu quốc dân".

Hoa hậu Phạm Hương cắm hoa bán, kiếm thêm thu nhập trên đất Mỹ? - Ảnh 4

Thế nhưng giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp vào năm 2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố sang Mỹ để chữa bệnh tuyến giáp. Khoảng 1 năm sau, cô gây "bão" dư luận khi bất ngờ công khai hình ảnh con trai đầu lòng - Maximus. Tháng 7/2021, Phạm Hương sinh con trai thứ hai.

Hoa hậu Phạm Hương cắm hoa bán, kiếm thêm thu nhập trên đất Mỹ? - Ảnh 5

Dù đã có hai con nhưng Phạm Hương vẫn không công khai danh tính chồng, đến nay bạn đời của nàng hậu vẫn là ẩn sổ. Theo nhiều nguồn tin, chồng Phạm Hương tên P.T, một doanh nhân có tiếng cùng quê Hải Phòng với cô.

P.T hiện đang là CEO của một công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ. Công ty của bạn trai Phạm Hương còn có các chi nhánh khác ở châu Á với các văn phòng đại diện ở Hong Kong và Việt Nam.

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được phía những người trong cuộc xác nhận.

Hoa hậu Phạm Hương cắm hoa bán, kiếm thêm thu nhập trên đất Mỹ? - Ảnh 6
Hoa hậu Phạm Hương cắm hoa bán, kiếm thêm thu nhập trên đất Mỹ? - Ảnh 7

Trong 5 năm sinh sống tại xứ sở cờ hoa, dù không còn tham gia showbiz nhưng Phạm Hương cùng cuộc sống giàu sang xứ cờ hoa với ông xã giấu mặt và hai quý tử vẫn luôn thu hút sự quan tâm theo dõi của người hâm mộ Việt.

Nói về việc trở lại showbiz, Phạm Hương từng chia sẻ: "Tôi nghĩ showbiz với tôi như vậy là đủ. Tôi chỉ muốn được trải nghiệm cuộc sống bình dị, đơn giản. Có thể ít người biết, ít fan hơn hoặc cũng có thể mọi người sẽ quên tôi. Nhưng đổi lại, tôi được tự do làm điều mình thích mà không bị giới hạn hay ràng buộc bởi hai từ danh hiệu".

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Từ khóa:   Phạm Hương Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Miss Universe sao Việt

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