Ca sĩ Hải Băng nói gì trước tin đồn ác ý với con riêng của chồng?

Hậu trường 08/02/2023 16:06

Vì hoàn cảnh sống đặc thù nên không ít lần, Hải Băng làm dấy lên nhiều đồn đoán không hay về mối quan hệ "mẹ ghẻ con chồng".

Mới đây, ca sĩ Hải Băng gây chú ý khi phản ứng về những đồn thổi rằng có ác ý với con riêng của chồng. Theo đó, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ lại việc giọng ca Viên đá nhỏ không cho con của Thành Đạt gọi cô là mẹ. Bài viết này phản ánh thái độ của Hải Băng với con chồng và nhiều cư dân mạng để lại bình luận không hay về mối quan hệ của nữ ca sĩ với con của Thành Đạt.

Ca sĩ Hải Băng nói gì trước tin đồn ác ý với con riêng của chồng? - Ảnh 1
Một fanpage tung tin về mối quan giữa hệ Hải Băng và con riêng của chồng. Ảnh: Chụp màn hình

Bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của dân tình, Hải Băng đã trích dẫn bài đăng có nội dung "Hải Băng không cho con riêng của chồng gọi mình là mẹ đã oái oăm, đã vậy nhìn cách đối xử với bé Kid thì Diệp Bảo Ngọc phải lên tiếng ngay, ai đọc cũng sốc" về trang cá nhân.

Gây chú ý chính là thái độ không quan tâm, thậm chí có chút bình thản của nữ ca sĩ. Cô chia sẻ: "Sáng sớm đọc bình luận thấy giải trí ghê". Đây cũng không phải lần đầu mối quan hệ của Hải Băng với con của Thành Đạt bị nhiều người mang ra bàn tán.

Khi một người bạn khuyên cô đưa vụ việc ra pháp luật, nữ ca sĩ nhẹ nhàng nói: "Dạ thôi kệ anh ạ". 

Ca sĩ Hải Băng nói gì trước tin đồn ác ý với con riêng của chồng? - Ảnh 2
Hải Băng bật cười trước tin đồn ác ý. Ảnh: Internet

Phản ứng này của cô khác hẳn với trong quá khứ vào 2 năm trước, khi bị nói là có cách đối xử kiểu "mẹ ghẻ con chồng", Hải Băng đã gay gắt: "Thứ nhất đã nói là con nít thì chúng đáng được người lớn yêu thương. Thứ hai, tôi không phải mẹ, mà là cô... Thứ ba, tôi không hề bị ghẻ. Tôi không thể ép mấy bạn có tư duy giống tôi nhưng nếu có suy nghĩ khác biệt như vậy, tốt nhất đừng nên vô Facebook người khác phán này phán kia. Ai cũng cần được tôn trọng".

Năm 2016, sau khi tan vỡ với Diệp Bảo Ngọc, Thành Đạt đã về chung nhà với Hải Băng. Một năm sau, cặp đôi chào đón đứa con chung ra đời. Năm 2018 và năm 2019, chủ nhân hit Viên đá nhỏ tiếp tục hạ sinh thêm 2 người con. Như vậy, gia đình Thành Đạt và Hải Băng hiện tại có 4 người con.

Ca sĩ Hải Băng nói gì trước tin đồn ác ý với con riêng của chồng? - Ảnh 3
Ca sĩ Hải Băng nói gì trước tin đồn ác ý với con riêng của chồng? - Ảnh 4
Hải Băng - Thành Đạt bên các con. Ảnh: FBNV

Trước đó, khi được hỏi về lý do không để bé Kid gọi mình là mẹ, Hải Băng thẳng thắn cho rằng mỗi người con chỉ có duy nhất 1 người mẹ và mẹ của bé Kid chính là Diệp Bảo Ngọc. Nếu đặt cô vào trường hợp tương tự, cô cũng cảm thấy buồn khi con của mình gọi người khác là mẹ. Ngoài ra, Hải Băng còn dạy bé Kid hiểu rằng bé chỉ có một người mẹ duy nhất.

 

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Từ khóa:   Hải Băng Thành Đạt Diệp Bảo Ngọc

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