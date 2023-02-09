Thực hư tin đồn diva Thanh Lam chia tay vị hôn phu bác sĩ

Hậu trường 09/02/2023 09:49

Tin đồn Thanh Lam "đường ai nấy đi" với bác sĩ Bùi Tiến Hùng ngay lập tức thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thanh Lam đã chia sẻ loạt khoảnh khắc tình tứ bên bên hôn phu bác sĩ Bùi Tiến Hùng. Cả hai trao nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào và không giấu được niềm hạnh phúc ngập tràn.

Thực hư tin đồn diva Thanh Lam chia tay vị hôn phu bác sĩ - Ảnh 1
Thực hư tin đồn diva Thanh Lam chia tay vị hôn phu bác sĩ - Ảnh 2
Thực hư tin đồn diva Thanh Lam chia tay vị hôn phu bác sĩ - Ảnh 3

Gây chú ý hơn cả lại là phần tương tác của hôn phu Thanh Lam dưới phần bình luận. Anh đăng ảnh chụp một trang mạng tung thông tin mình và bạn gái ca sĩ "chia tay" kèm lời nhắn khá gắt rằng: "Ai đó đăng bài này, nếu là câu view thì cũng không nên, đầu năm mà. Bọn mình vẫn đang quá ổn, xin tác giả của bài viết đừng đùa ác, sai sự thật...". Thanh Lam cũng thả tim cho bình luận của nửa kia.

Thực hư tin đồn diva Thanh Lam chia tay vị hôn phu bác sĩ - Ảnh 4
Hôn phu Thanh Lam phản ứng khi bị tung tin đồn đã chia tay nữ diva. Ảnh: FBNV

Ở tuổi ngoài 50, tất cả các con của diva Thanh Lam đều đã khôn lớn trưởng thành. Thanh Lam cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, bên vị bác sĩ Bùi Tiến Hùng lớn hơn chị vài tuổi. Cặp đôi chính thức tổ chức dạm ngõ vào tháng 6/2021 với sự chứng kiến của gia đình Thanh Lam và một số đồng nghiệp thân thiết. Trước đó, Thanh Lam từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. 

Được biết bác sĩ Bùi Tiến Hùng sinh năm 1962. Trước khi đến với Thanh Lam, anh cũng từng có một đời vợ và "gà trống nuôi con" nhiều năm sau khi bà xã qua đời. Hiện anh đang làm giám đốc chuyên môn của một bệnh viện mắt quốc tế và có hơn 20 năm kinh nghiệm về nhãn khoa.

Thực hư tin đồn diva Thanh Lam chia tay vị hôn phu bác sĩ - Ảnh 5

Hai người gặp nhau thông qua sự giới thiệu của một người bạn và lúc ấy Thanh Lam là bệnh nhân đến mổ mắt. Theo lời tâm sự từ bạn trai Thanh Lam trên Giadinh.net thì ban đầu anh chỉ tò mò vì cô là người nổi tiếng và không có ý định xây dựng mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. 

Nhưng sau nhiều lần trò chuyện, anh cảm nhận Thanh Lam là người phụ nữ thú vị đến mức không thể dừng lại.

Khi nghe Thanh Lam kể về những gì đã qua trong cuộc đời mình, anh thấy xót xa. Chuyện tình của chị trong quá khứ khiến anh mất ngủ mấy đêm liền vì thương và trách chị ngốc nghếch. Ở bên nhau, bác sĩ nhận ra đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ mà ai cũng thấy ở Thanh Lam là sự yếu đuối khiến anh muốn che chở.

Thực hư tin đồn diva Thanh Lam chia tay vị hôn phu bác sĩ - Ảnh 6

Nói về người bạn đời, Thanh Lam trìu mến: “Ngoài những kinh nghiệm chuyên môn, anh Hùng luôn tâm niệm sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân. Anh Hùng đam mê công việc còn lớn hơn nhiều tình yêu với vợ. Là hậu phương, tôi vui, tự hào và tin tưởng với sự tận tâm, trung thực, trách nhiệm, bác sĩ Hùng sẽ phục vụ người bệnh tốt nhất” - Thanh Lam bày tỏ.

Diva tiết lộ thêm: “Anh Hùng còn nhiều những chương trình từ thiện mổ mắt cho cộng đồng. Sau rất nhiều va vấp trong cuộc sống, đây là điều mà tôi trân quý ở anh thời điểm này và lựa chọn sát cánh cùng anh trên đường đời”.

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Từ khóa:   Thanh Lam bạn trai Thanh Lam bác sĩ Bùi Tiến Hùng

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