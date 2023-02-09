Giữa nghi vấn đang mang thai vì lộ vòng 2 lớn, bà xã Trấn Thành thừa nhận cơ thể đang thay đổi

Hari Won đã lên tiếng nói rõ về tin đồn mang thai đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

Trấn Thành - Hari Won là đôi vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt. Sau khi kết hôn cùng nam MC đình đám, nữ ca sĩ Anh cứ đi đi được khán giả trông đợi sẽ sớm có tin vui. Chính vì vậy, mỗi lần có bất kỳ dấu hiệu hình thể nào liên quan đến chuyện "bầu bí", cô nàng nhanh chóng sẽ bị rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng. Những ngày vừa qua, dân tình xôn xao trước thông tin bà xã Trấn Thành đang mang thai con đầu lòng. Nguyên do vì Hari Won để lộ vòng 2 lùm lùm, diện trang phục rộng trong bữa tiệc sinh nhật của Trấn Thành.

Trong bữa tiệc sinh nhật của Trấn Thành, giọng ca 8X vướng tin đồn mang thai vì bụng lùm xùm. Ảnh: FBNV Tối 8/2, giọng ca Anh Cứ Đi Đi đã có động thái để đính chính thông tin này. Cụ thể, Hari Won chia sẻ hình ảnh diện áo crop top để lộ vòng 2. Ngoài ra, nữ ca sĩ khẳng định: "Bụng mỡ chứ không phải có bầu". Bà xã Trấn Thành đã phủ nhận chuyện có con và cho biết do tăng cân nên vòng eo đã có sự thay đổi. Nữ ca sĩ phủ nhận mang thai, cho biết vòng 2 lớn là do tăng cân. Ảnh: FBNV Trong một chương trình hồi năm 2020, Hari Won nghẹn ngào cho biết cô chưa mang thai vì liên quan đến căn bệnh ung thư cổ tử cung. "Tới bây giờ, tôi mới bắt đầu lo lắng vì mọi người xung quanh đã có con nhưng mình vẫn chưa. Thực ra một phần cũng do sức khỏe khi liên quan tới bệnh ung thư cổ tử cung của tôi. Tôi phải mổ hai lần nên khúc tử cung ngắn hơn người phụ nữ bình thường. Do đó, khi mang thai sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm.”, Hari Won nghẹn ngào.

Bản thân Trấn Thành cũng không đặt nặng chuyện con cái lên vợ. Hồi tháng 8/2021, nam MC từng chia sẻ về chuyện con cái: "Vì sao chúng tôi không có con, tôi biết có nhiều antifan nói rằng Trấn Thành thế này, thế nọ nên lấy vợ mấy năm rồi chẳng có con. Thưa quý vị, không phải vì tôi không thể mà là tôi không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta có con có nghĩa là tạo ra cho hành tinh này thêm 1 sinh linh, nó có thể là sinh linh tốt và cũng có thể xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đủ sự chia sẻ, bảo bọc của bố mẹ. Nhiều khi tôi không biết con mình lớn lên sẽ như thế nào, tôi chỉ hy vọng rằng qua mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau suy nghĩ lại để làm những điều tốt hơn cho xã hội vì ngày mai có gì xảy ra chúng ta đâu biết". Vào tháng 12/2016, đám cưới của cặp đôi thu hút sự chú ý của truyền thông vì quy mô khủng cùng dàn khách mời đình đám. Tuy nhiên, từ đó đến nay cả hai liên tục vướng những tin đồn ly hôn, rạn nứt tình cảm và thậm chí có tin đồn về bản hợp đồng hôn nhân. Thế nhưng vượt qua những bình luận và nghi ngờ, cả hai chung sống hạnh phúc bên nhau. Sau khi kết hôn, Trấn Thành luôn được biết đến là một người chồng "mẫu mực" và luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình dù khá bận rộn với công việc.

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