Thực hư tin đồn Lý Nhã Kỳ 'đã định cư nước ngoài'?

Hậu trường 10/02/2023 10:33

Thời gian qua, tin Lý Nhã Kỳ "đã sang nước ngoài định cư" thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Từ trước Tết, cộng đồng mạng đã lan truyền thông tin diễn viên Lý Nhã Kỳ định cư ở nước ngoài. Lời đồn ngày càng lan rộng khi chính Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ trên mạng xã hội những khoảnh khắc vi vu trời Tây, nấu ăn tại nhà chị gái ở Đức... 

Trước đồn đoán của cư dân mạng, Lý Nhã Kỳ sau đó check-in tại rạp xem kịch và một số địa điểm ở Việt Nam như ngầm phủ nhận tin đồn. Tuy vậy, cư dân mạng dường như vẫn không tin Lý Nhã Kỳ vẫn còn ở trong nước. Chỉ đến khi Lý Nhã Kỳ xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện một diễn ra tại TP HCM vào tối 9/2 thì mọi đồn đoán mới có lời giải. 

Tại sự kiện này, người đẹp - doanh nhân Lý Nhã Kỳ vẫn xuất hiện đầy sang trọng khi bước xuống từ siêu xe trị giá 40 tỉ đồng. Cô nổi bật với bộ cánh trắng được thiết kế tinh tế, khoe khéo vòng một gợi cảm. 

Thực hư tin đồn Lý Nhã Kỳ 'đã định cư nước ngoài'? - Ảnh 1

Có mặt tại sự kiện, cô cũng thoải mái chia sẻ về việc bị antifan xúc phạm và phản ứng của nghệ sĩ trước những lời tiêu cực đó. “Mọi người thường áp đặt là nghệ sĩ phải im lặng, phải nhịn nhưng chúng tôi đâu phải vô tri. Các bạn tự do ngôn luận chúng tôi đồng ý. Các bạn góp ý chúng tôi lắng nghe sửa đổi, nhưng không phải theo cách nhục mạ, xúc phạm người khác", Lý Nhã Kỳ thẳng thắn.

Vào tháng 10/2022, Lý Nhã Kỳ bị tung tin thất thiệt về việc bị bắt giữ. Ngay lập tức, người đẹp đã phủ nhận tin đồn này. 

"Chị gì ơi, chị lấy tin ở đâu mà em đọc em hú hồn quá vậy. Cần tin gì thì lấy luôn chỗ em cho chính xác nha. Sự im lặng của mình lại vô tình giúp cho nhiều người được quyền lớn tiếng và luôn tỏ ra nguy hiểm vậy sao? Nếu ai đã đăng những dạng thông tin như thế này và nói có nguồn tin đáng tin cậy, vậy sao lại phải xóa bài?", Lý Nhã Kỳ chia sẻ về tin đồn gây hoang mang.

Thực hư tin đồn Lý Nhã Kỳ 'đã định cư nước ngoài'? - Ảnh 2

Bén duyên với nghệ thuật từ những năm đầu của thập niên 2000, Lý Nhã Kỳ vẫn đang khẳng định vị thế trong làng giải trí. Gần đây, cô hạn chế tham gia các hoạt động showbiz cùng như thảm đỏ các sự kiện. Tuy nhiên, cô gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực kinh doanh.

Hiện tại, Lý Nhã Kỳ đang tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh. Năm 2022, người đẹp Kiều nữ và đại gia gây sốt truyền thông khi có mặt tại Doha dự chung sự kiện với siêu mẫu Naomi Campbell. Theo tiết lộ, Lý Nhã Kỳ chi khoảng 1,5 tỷ đồng cho gần hai ngày ở đây.

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