Hari Won bất ngờ mang giấy đăng kí kết hôn với Trấn Thành để chứng minh danh phận

Hậu trường 10/02/2023 06:32

Hari Won có phản ứng gây chú ý khi nữ đồng nghiệp nhắc đến Trấn Thành.

Trấn Thành - Hari Won đến với nhau khi nữ ca sĩ mới kết thúc chuyện tình 9 năm với bạn trai cũ còn nam MC cũng trải qua nhiều thăng trầm, biến động trong chuyện tình cảm. Dù nhiều lần vướng tin đồn, thị phi nhưng cặp đôi vẫn chung tay xây dựng một mái ấm hạnh phúc, ngọt ngào đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, Hari Won khiến dân tình được phen "dở khóc dở cười" khi đòi mang giấy kết hôn với Trấn Thành để đối đáp với một sao nữ. Chuyện là diễn viên Khả Như bất ngờ đăng bức ảnh hài hước, ghen tị ra mặt với vợ chồng Trấn Thành và bày tỏ: "Thì ra Heo Ủn Ỉn là nhỏ này. Heo Ri Won, đúng nhận sai cãi tui đánh quỵ luôn".

Hari Won bất ngờ mang giấy đăng kí kết hôn với Trấn Thành để chứng minh danh phận - Ảnh 1
Khả Như đăng ảnh Trấn Thành cùng “Heo Ủn Ỉn” lên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Thực chất, Khả Như đang nhắc đến nhân vật phim Nhà bà Nữ. Trong phim, Khả Như vào vai vợ của Nhuận (Trấn Thành thủ vai) - người đã đi ngoại tình với một người phụ nữ khác có biệt danh là Heo Ủn Ỉn.

Trước màn "vạch tội" của Khả Như, bà xã Trấn Thành lập tức trả lời: "Mà nè, lúc ở với Nhuận có làm đăng ký kết hôn chưa? Tui có nè".

Chỉ một câu "dằn mặt", Hari Won đã khiến Khả Như phải ngậm ngùi chấp nhận thua cuộc. Màn đối đáp hài hước của cả hai khiến người hâm mộ không khỏi thích thú, réo tên "khổ chủ" Trấn Thành vào phân xử.

Trước đó, Hari Won và Trấn Thành đều khẳng định bản thân đủ thấu hiểu nên sẽ không ghen khi đối phương thân thiết với đồng nghiệp trong công việc. Trấn Thành từng nói đùa rằng bà xã ghen với... những chú mèo ở nhà vì anh dành nhiều thời gian cho chúng.

Hari Won bất ngờ mang giấy đăng kí kết hôn với Trấn Thành để chứng minh danh phận - Ảnh 2

Cách đây không lâu, vợ chồng Trấn Thành dính tin đồn chia tay vì đã kết thúc hợp đồng hôn nhân. Tuy nhiên nam danh hài phủ nhận thông tin này. Anh khẳng định vợ chồng mình vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp nhưng Hari Won tới Hàn Quốc nên họ ít xuất hiện chung.

"Hari Won đi Hàn Quốc làm việc. Chúng tôi không đăng hình, mọi người lại nói chúng tôi mâu thuẫn. Không nhẽ chúng tôi cứ phải quấn lấy nhau mới hạnh phúc. Vợ chồng cũng cần tách ra để kiếm tiền. Các bạn có thể yêu một người chỉ ở nhà đợi các bạn không. Tôi không thể. Vợ tôi vẫn đi làm giúp ích cho xã hội dù tôi chăm lo đầy đủ cho cô ấy. Việc đi làm cũng giúp cô ấy thấy được giá trị của bản thân. Tôi sợ những người phụ nữ rảnh rỗi", nam nghệ sĩ nói.

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Từ khóa:   Hari Won Trấn Thành Khả Như

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