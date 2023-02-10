Lệ Quyên diện bikini khoe body 'nóng bỏng rẫy', tình trẻ bình luận đúng 3 chữ

Mới đây, Lệ Quyên đăng tải hình ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân và gây chú ý hơn cả chính là màn tương tác của Lâm Bảo Châu.

Đầu năm 2021, Lệ Quyên xác nhận đang trong mối quan hệ tình cảm với người mẫu Lâm Bảo Châu . Từ đó, cô khá thoải mái chia sẻ những hình ảnh tình tứ của họ mặc những ý kiến trái chiều.

Ngay dưới hình ảnh này, Lâm Bảo Châu đã để lại bình luận đúng 3 chữ: "Ối dồi ôi" bày tỏ sự bất ngờ trước vóc dáng của bạn gái. Dù ở độ tuổi U50, vóc dáng của Lệ Quyên vẫn chuẩn chỉnh, không hề thua kém mỹ nhân nào.

Theo đó, Lệ Quyên đã chia sẻ bức ảnh khoe vóc dáng nuột nà trong bộ bikini bốc lửa. Phô trương đường cong ấn tượng với vòng eo thon gọn không chút mỡ, nữ ca sĩ khiến hội chị em phải trầm trồ ghen tị.

Tình trẻ để lại bình luận phía dưới bức ảnh "nóng bỏng rẫy" của Lệ Quyên. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước khi công khai chuyện tình cảm với đàn chị, Lâm Bảo Châu xuất thân là người mẫu, thi thoảng lấn sân sang diễn xuất. Kể từ khi hẹn hò với Lệ Quyên, cuộc sống của anh chàng có nhiều thay đổi. Lâm Bảo Châu được khán giả biết đến nhiều hơn với danh xưng "tình trẻ Lệ Quyên", trở thành tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện cùng bạn gái.

Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian 3 năm yêu nhau, Lâm Bảo Châu cũng nhận không ít những bình luận trái chiều, bị mỉa mai là "ăn bám bạn gái". Nhiều lần Lệ Quyên phải lên tiếng để bảo vệ "nửa kia".

Cô khẳng định, cả hai đều có công việc, tiềm lực kinh tế ổn định và không ai dựa vào ai về tiền bạc. Bên cạnh đó, nhiều người ủng hộ và ngưỡng mộ chuyện tình yêu lãng mạn của Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên. Bởi dù chênh lệch nhau 12 tuổi nhưng cả hai trông vẫn rất đẹp đôi.

"Với một cái đầu bệnh hoạn và bẩn thỉu thì sẽ nghĩ ra nhiều thứ rẻ tiền vậy đó. Xong hăm hở vẽ ra rồi gào lên mà cứ tuởng là hay. Nếu hạnh phúc của người khác khiến bạn đau lòng và ngứa mắt đến thế, thì đành để bạn tự hưởng sự căm hận đó mà sống nha. Thấy bạn điên cuồng thế này mình vui lắm. Gửi đến bạn và những kẻ giống bạn luôn cho tiện. Chúc may mắn", Lệ Quyên đáp trả antifan để bảo vệ bạn trai.