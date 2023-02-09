MC Thu Hà 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình' gây xôn xao: Mê kim cương, một bữa ăn tốn 35 triệu đồng

Hậu trường 09/02/2023 16:02

Nữ MC gây bão dư luận khi tố một cầu thủ "gạ tình" có cuộc sống sang chảnh như đại gia thực thụ.

Những ngày qua, MC Thu Hà gây chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về việc từng được một cầu thủ nổi tiếng tán tỉnh. Người đẹp kể cả hai quen nhau khi cô tham gia dẫn dắt một sự kiện. Sau đó, cầu thủ trẻ chủ động “thả thính", thậm chí là hứa hẹn vào TP.HCM để gặp cô sau khi thi đấu xong.

MC Thu Hà 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình' gây xôn xao: Mê kim cương, một bữa ăn tốn 35 triệu đồng - Ảnh 1
MC Thu Hà gây chú ý sau khi tiết lộ bị một nam cầu thủ nổi tiếng "gạ tình". Ảnh: FBNV

Thu Hà kể vài tuần sau, cô có chuyến công tác ngoài Hà Nội và người này ngỏ ý lo vé máy bay, khách sạn. Trước lời đề nghị đó, nữ MC cho rằng đây là cách bày tỏ, muốn chinh phục phái đẹp của đàn ông. Khi trò chuyện trực tiếp, người đẹp nhận ra đối phương không như những gì mình nghĩ. “Trai đểu chính hiệu luôn. Không biết người khác thế nào nhưng bạn này làm tôi sợ thật sự", cô nói trong clip.

Nữ MC kể tiếp, sau khi lên nhận phòng, cô thấy đối phương đã đứng trước cửa đợi. Sau buổi ăn uống, trò chuyện, cầu thủ này cố ý lại gần, có hành động đi quá giới hạn nhưng nữ MC từ chối. “Bạn đó bực tức bỏ về và thay đổi hẳn thái độ. Thậm chí sang ngày hôm sau, tôi được khách sạn thông báo đã bị cắt thẻ phòng, dù tôi đi công tác đến 2 ngày", cô cho hay. Chưa dừng lại ở đó, chàng trai này còn cắt liên lạc, không một lời hỏi thăm sau vụ việc đã xảy ra.

Chia sẻ của Thu Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng đồng cảm, tò mò về danh tính nam cầu thủ mà người đẹp đang nhắc đến. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chỉ trích, cho rằng nữ MC đang cố tình dựng chuyện để câu view, thu hút sự chú ý.

Bên cạnh việc danh tính chàng cầu thủ chưa được hé lộ, nhiều người cũng khá bất ngờ với cuộc sống sang chảnh của nữ MC.

MC Thu Hà 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình' gây xôn xao: Mê kim cương, một bữa ăn tốn 35 triệu đồng - Ảnh 2
Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1990 thường khoe check-in ở khá nhiều resort, nhà hàng sang chảnh, nổi tiếng.

 

MC Thu Hà 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình' gây xôn xao: Mê kim cương, một bữa ăn tốn 35 triệu đồng - Ảnh 3
Có những bữa ăn mà hóa đơn lên tới 35 triệu đồng là chuyện bình thường đối với nữ MC.

 

MC Thu Hà 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình' gây xôn xao: Mê kim cương, một bữa ăn tốn 35 triệu đồng - Ảnh 4
Ngoài ăn uống, nghỉ dưỡng, MC Thu Hà cũng là tín đồ hàng hiệu đích thực khi liên tục sắm sửa hàng hiệu rồi sau một thời gian ngắn đã thanh lý chỉ còn nửa giá.

 

MC Thu Hà 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình' gây xôn xao: Mê kim cương, một bữa ăn tốn 35 triệu đồng - Ảnh 5
Chiếc túi đắt giá nhất mà cô nàng từng mua là Lady Dior phiên bản limited gần 200 triệu. 

 

MC Thu Hà 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình' gây xôn xao: Mê kim cương, một bữa ăn tốn 35 triệu đồng - Ảnh 6
MC Thu Hà cũng thừa nhận bản thân là người mê kim cương khi chi cả nửa tỉ sắm những viên kim cương to mà không cần có độ sáng và trong cao nhất.

 

MC Thu Hà 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình' gây xôn xao: Mê kim cương, một bữa ăn tốn 35 triệu đồng - Ảnh 7
Mỹ nhân Sài thành từng khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt khi chi 150 triệu thuê du thuyền, DJ để đãi bạn bè.

Được biết, MC Thu Hà từng lọt vào top 10 Cầu Vồng VTV, là MC song ngữ tại nhiều sự kiện, chương trình nổi tiếng. Người đẹp 9X hiện đang là MC tại Đài truyền hình TP HCM.

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