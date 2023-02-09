MC Thu Hà 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình' gây xôn xao: Mê kim cương, một bữa ăn tốn 35 triệu đồng

Những ngày qua, MC Thu Hà gây chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về việc từng được một cầu thủ nổi tiếng tán tỉnh. Người đẹp kể cả hai quen nhau khi cô tham gia dẫn dắt một sự kiện. Sau đó, cầu thủ trẻ chủ động “thả thính", thậm chí là hứa hẹn vào TP.HCM để gặp cô sau khi thi đấu xong.

MC Thu Hà gây chú ý sau khi tiết lộ bị một nam cầu thủ nổi tiếng "gạ tình". Ảnh: FBNV

Thu Hà kể vài tuần sau, cô có chuyến công tác ngoài Hà Nội và người này ngỏ ý lo vé máy bay, khách sạn. Trước lời đề nghị đó, nữ MC cho rằng đây là cách bày tỏ, muốn chinh phục phái đẹp của đàn ông. Khi trò chuyện trực tiếp, người đẹp nhận ra đối phương không như những gì mình nghĩ. “Trai đểu chính hiệu luôn. Không biết người khác thế nào nhưng bạn này làm tôi sợ thật sự", cô nói trong clip.