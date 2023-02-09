MC Thu Hà 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình' gây xôn xao: Mê kim cương, một bữa ăn tốn 35 triệu đồng

Nữ MC gây bão dư luận khi tố một cầu thủ "gạ tình" có cuộc sống sang chảnh như đại gia thực thụ.
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Những ngày qua, MC Thu Hà gây chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về việc từng được một cầu thủ nổi tiếng tán tỉnh. Người đẹp kể cả hai quen nhau khi cô tham gia dẫn dắt một sự kiện. Sau đó, cầu thủ trẻ chủ động “thả thính", thậm chí là hứa hẹn vào TP.HCM để gặp cô sau khi thi đấu xong.
Thu Hà kể vài tuần sau, cô có chuyến công tác ngoài Hà Nội và người này ngỏ ý lo vé máy bay, khách sạn. Trước lời đề nghị đó, nữ MC cho rằng đây là cách bày tỏ, muốn chinh phục phái đẹp của đàn ông. Khi trò chuyện trực tiếp, người đẹp nhận ra đối phương không như những gì mình nghĩ. “Trai đểu chính hiệu luôn. Không biết người khác thế nào nhưng bạn này làm tôi sợ thật sự", cô nói trong clip.
Nữ MC kể tiếp, sau khi lên nhận phòng, cô thấy đối phương đã đứng trước cửa đợi. Sau buổi ăn uống, trò chuyện, cầu thủ này cố ý lại gần, có hành động đi quá giới hạn nhưng nữ MC từ chối. “Bạn đó bực tức bỏ về và thay đổi hẳn thái độ. Thậm chí sang ngày hôm sau, tôi được khách sạn thông báo đã bị cắt thẻ phòng, dù tôi đi công tác đến 2 ngày", cô cho hay. Chưa dừng lại ở đó, chàng trai này còn cắt liên lạc, không một lời hỏi thăm sau vụ việc đã xảy ra.
Chia sẻ của Thu Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng đồng cảm, tò mò về danh tính nam cầu thủ mà người đẹp đang nhắc đến. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chỉ trích, cho rằng nữ MC đang cố tình dựng chuyện để câu view, thu hút sự chú ý.
Bên cạnh việc danh tính chàng cầu thủ chưa được hé lộ, nhiều người cũng khá bất ngờ với cuộc sống sang chảnh của nữ MC.
Được biết, MC Thu Hà từng lọt vào top 10 Cầu Vồng VTV, là MC song ngữ tại nhiều sự kiện, chương trình nổi tiếng. Người đẹp 9X hiện đang là MC tại Đài truyền hình TP HCM.