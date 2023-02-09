Vợ rapper Đinh Tiến Đạt xác nhận mang bầu lần hai, ốm nghén nặng thời gian đầu

Hậu trường 09/02/2023 13:06

Bà xã Tiến Đạt vừa trải qua giai đoạn ốm nghén khá mệt như lúc mang thai con đầu lòng.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã rapper Đinh Tiến Đạt là Thụy Vy đã xác nhận đang mang thai lần hai. Hiện tại, cô đang ở tháng thứ 3 thai kì. Người đẹp vừa trải qua giai đoạn ốm nghén khá mệt y như lúc mang thai con đầu lòng là bé Finn. Đến nay, sức khỏe của Thụy Vy đã ổn định, tinh thần tốt hơn. Cô vẫn đủ sức chăm sóc con trai và phụ việc kinh doanh của gia đình. 

Theo Thụy Vy, vợ chồng cô lên kế hoạch có con thứ hai lúc bé Finn được ba tuổi. Hai vợ chồng chuẩn bị sức khỏe, tâm lý, đặc biệt là giúp con hình dung về việc gia đình có thêm thành viên. 

Vợ rapper Đinh Tiến Đạt xác nhận mang bầu lần hai, ốm nghén nặng thời gian đầu - Ảnh 1
Vợ chồng Tiến Đạt - Thụy Vy. Ảnh: FBNV

Hai lần mang thai, Thụy Vy đều thấy hạnh phúc, trọn vẹn khi có gia đình đồng hành. Cô an tâm hơn vì ông xã Tiến Đạt luôn lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ vợ. Những tháng trước, cô hạn chế di chuyển để tuân thủ quan niệm kiêng cữ kiểu truyền thống. Sang tháng thứ ba, cô chủ động làm mọi việc, thỉnh thoảng đi chơi, làm việc để cải thiện tinh thần.

Bé Finn thấy háo hức khi nghe bố mẹ kể về em bé. Thụy Vy cho biết, Finn là nhóc tì tình cảm, biết chia sẻ, luôn được dạy về việc yêu thương và quan tâm đến người khác.

Vợ rapper Đinh Tiến Đạt xác nhận mang bầu lần hai, ốm nghén nặng thời gian đầu - Ảnh 2
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của vợ chồng rapper Tiến Đạt. Ảnh: FBNV

Rapper Đinh Tiến Đạt từng có khoảng thời gian nổi rầm rộ khi quen Hari Won. Cuộc tình kéo dài gần 9 năm của cả hai khi kết thúc cũng để lại nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, khán giả sau này đều cảm thấy vui mừng khi Hari Won lẫn Tiến Đạt đã tìm được hạnh phúc riêng.

Nếu Hari Won ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp thì Tiến Đạt lại chọn cuộc sống có phần im ắng hơn. Anh viên mãn bên vợ kém 10 tuổi, nhiều lần chia sẻ ảnh gia đình nhỏ đáng yêu. Cuối tháng 10/2019, bà xã Tiến Đạt hạ sinh con trai đầu lòng. Hiện quý tử của cặp đôi đã hơn 3 tuổi, kháu khỉnh, đáng yêu.

Sau khi cưới vợ, rapper Tiến Đạt cho biết hầu như anh không sáng tác nhạc mà chuyên tâm nghiên cứu công việc kinh doanh quán cà phê. Anh được vợ Thụy Vy đồng hành khi tham gia quản lý cửa hàng, nhân sự và truyền thông.

 

 

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