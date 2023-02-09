Bạn gái tin đồn Phùng Ngọc Huy bất ngờ nhắc đến bé Lavie, đề cập đến chuyện đưa sang Mỹ

Sáng ngày 9/2 (theo giờ Việt Nam), trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Kim đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Phùng Ngọc Huy . Nhiều năm qua, cả hai vướng tin đồn hẹn hò nhưng từ chối đề cập đến chuyện tình cảm.

Năm 2020, diễn viên Mai Phương qua đời vì bạo bệnh, để lại cô con gái Lavie côi cút. Tuy có người thân tại Việt Nam là ông bà ngoại nhưng Lavie lại sống chung với hai cô bảo mẫu, là những người đã chăm sóc bé từ khi Mai Phương bị bệnh. Còn cha ruột Lavie là ca sĩ Phùng Ngọc Huy lại sống bên Mỹ.

Phùng Ngọc Huy khi đó cũng hứa hẹn rằng khi dịch COVID-19 tạm lắng, anh sẽ về Việt Nam đón con gái sang Mỹ chung sống cùng mình. Tuy nhiên, đến tận bây giờ thì các đường bay quốc tế đã mở lại bình thường, nam ca sĩ vẫn chưa đoàn tụ với Lavie khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Phùng Ngọc Huy đã giải thích rằng điều kiện của anh chưa đủ dư dả để lo cho Lavie cuộc sống ổn định tại Mỹ. Hiện giờ, nam ca sĩ đang cùng lúc làm nhiều công việc từ biểu diễn ca nhạc đến bán hàng online để tích lũy đủ tiền đón con sang Mỹ sống. Phùng Ngọc Huy khẳng định mục tiêu lớn nhất lúc này là mang lại cuộc sống hạnh phúc đủ đầy cho con gái, được đưa con đi học.

Phùng Ngọc Huy cũng khẳng định cuộc sống của Lavie ở Việt Nam rất tốt, được hai bảo mẫu chăm sóc chu đáo. Nam ca sĩ thường xuyên gọi điện trò chuyện với con gái để hai cha con không xa cách.

Kề từ ngày Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy vẫn chưa thể Việt Nam thăm con gái. Ảnh: Internet

Thời gian trước đó, bạn gái tin đồn Phùng Ngọc Huy cũng có chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, Đan Kim thể hiện thái độ bức xúc khi liên tục bị dân mạng tấn công vì "giật chồng" và nhiều hành động xen chân vào chuyện gia đình người khác. Đồng thời, cô cho biết bản thân cũng có tên tuổi và được nhiều người biết đến ở Mỹ nên không cần tạo chiêu trò dựa vào Phùng Ngọc Huy để PR.

Đáng chú ý, Đan Kim cũng tiết lộ cô rất thân thiết với bà con và gia đình cố nghệ sĩ Mai Phương, nhà ngoại bé Lavie nhiều lần gọi nhờ cô khuyên nhủ và cố gắng giúp 2 cha con. Cô không ngại kể dự định về Việt Nam đón bé Lavie càng sớm càng tốt.

Phùng Ngọc Huy và Đan Kim. Ảnh: FBNV

"Từ lúc Mai Phương mất mình thấy thương bé quá, cũng hay hỏi thăm anh Huy có nói chuyện với bé không. Tất nhiên Huy và em bé cần gì mình có thể giúp gì được mình sẽ giúp. Nếu kì này anh Huy chưa lo kịp giấy tờ, mình sẽ về Việt Nam trước và thay anh đến thăm bé. Chuyện đưa bé qua Mỹ không sớm thì muộn gì thì bé vẫn qua và sống với ba. Huy có rất nhiều việc cần phải lo và tất nhiên Huy rất mong mọi chuyện ổn sớm để về đón bé", Đan Kim cho biết.

Đan Kim cho biết đôi lúc cô vẫn nhìn thấy bé khi hai bố con gọi điện, nhìn bé rất giống bà nội. Trước câu hỏi "Liệu có sợ bị đàm tiếu mẹ kế - con chồng không", "bạn gái tin đồn" Phùng Ngọc Huy thẳng thắn: "Cuộc đời mình chưa biết ghét một đứa trẻ nào vì tất cả đều vô tội. Không có lý do gì phải ghét một đứa bé như thế".