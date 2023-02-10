Vẻ đẹp thuần khiết ở tuổi 15 trăng tròn của con gái Thúy Hạnh

Hậu trường 10/02/2023 15:19

Ở tuổi 15, Suti - con gái Thúy Hạnh - sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ, được dự đoán là "hoa hậu tương lai".

Suti (Lê Gia An) - con gái nhạc sĩ Minh Khang và siêu mẫu Thúy Hạnh - tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế năm 2014 và 2015. Lúc mới tham gia, cô bé chỉ mới 5 tuổi. Cô bé gây ấn tượng với ngoại hình mũm mĩm cùng tính cách hồn nhiên, nhí nhảnh.

Vẻ đẹp thuần khiết ở tuổi 15 trăng tròn của con gái Thúy Hạnh - Ảnh 1
Suti cùng bố tham gia "Bố ơi, mình đi đâu thế" lúc 5 tuổi. Ảnh: Internet

Giờ Suti đã 15 tuổi, ngày càng cao lớn và trổ mã thiếu nữ xinh đẹp. Mới đây, Thúy Hạnh đăng tải loạt ảnh con gái út Suti trên mạng xã hội. Cựu mẫu hóm hỉnh viết kèm: "Xưởng sản xuất búp bê 'Đứa Bé M.K' kiếm được gene mũi với cằm cũng ổn ghê nhỉ".

Vẻ đẹp thuần khiết ở tuổi 15 trăng tròn của con gái Thúy Hạnh - Ảnh 2
Vẻ đẹp thuần khiết ở tuổi 15 trăng tròn của con gái Thúy Hạnh - Ảnh 3
Suti hiện đã 15 tuổi, lột xác ngoạn mục. Ảnh: FBNV

Trong ảnh, Suti nhà Thúy Hạnh khiến ai nấy trầm trồ với visual sắc sảo, xinh xắn. Ngoài nhan sắc "sáng bừng" với nhiều đường nét thừa hưởng từ mẹ, Suti còn sở hữu chiều cao khá ấn tượng, thậm chí được nhiều người dự đoán "hoa hậu tương lai".

Khác hẳn với vẻ nhõng nhẽo, mít ước khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?, giờ đây Suli rất chững chạc, người lớn, chín chắn trong suy nghĩ. Cô bé sống rất tình cảm, có tính tự lập cao, luôn có ý thức phụ giúp bố mẹ công việc nhà và chăm chỉ học tập.

Vẻ đẹp thuần khiết ở tuổi 15 trăng tròn của con gái Thúy Hạnh - Ảnh 4

Siêu mẫu Thuý Hạnh cho biết, Suti là người hướng ngoại, rất năng nổ và tinh nghịch. Bước vào lứa tuổi teen, Suli bắt đầu không thích để người khác chụp ảnh, và giữ kín những bức ảnh của mình. Nhiều lần, Thuý Hạnh phải thuyết phục để con gái đồng ý gửi ảnh cho mẹ.

Vẻ đẹp thuần khiết ở tuổi 15 trăng tròn của con gái Thúy Hạnh - Ảnh 5

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm nghệ thuật nên Suli sớm bộc lộ năng khiếu. Cô bé vẽ đẹp, biết chơi đàn và yêu thích thời trang. Thi thoảng, siêu mẫu Thuý Hạnh vẫn cho hai con gái trình diễn trong các sự kiện thời trang. 

Vẻ đẹp thuần khiết ở tuổi 15 trăng tròn của con gái Thúy Hạnh - Ảnh 6

Hiện hai "công chúa" nhà Minh Khang - Thuý Hạnh theo học tại trường quốc tế Bắc Mỹ - ngôi trường nổi tiếng có mức học phí đắt đỏ, riêng học phí cho mỗi học sinh đã hơn 500 triệu đồng. 

Suti và chị gái Suli được bố mẹ cho tham gia "môn thể thao nhà giàu". 2 bé đã có thời gian tập luyện chăm chỉ và giờ khá sành. Trong những bức ảnh chụp chung, có thể thấy Suti đã cao hơn hẳn chị gái ruột. Thúy Hạnh cho biết Suti cao 1m63, đã hơn chị gái 8 cm. 

Vẻ đẹp thuần khiết ở tuổi 15 trăng tròn của con gái Thúy Hạnh - Ảnh 7
Vẻ đẹp thuần khiết ở tuổi 15 trăng tròn của con gái Thúy Hạnh - Ảnh 8

Nhiều người cho rằng tương lai Suti sẽ còn cao nữa. Không còn là cô bé mập mạp năm xưa, giờ đây nhóc tỳ Bố ơi, mình đi đâu thế khá duyên dáng. 

Chia sẻ về cách dạy con, Minh Khang cho biết anh luôn đóng vai trò nghiêm khắc, còn Thuý Hạnh sẽ mềm mỏng, gần gũi hơn. Để các con lớn lên biết sống nề nếp từ cái ăn đến cái mặc, Minh Khang luôn giáo dục con biết chịu trách nhiệm đối với những việc mình làm. Trong khi đó, Thuý Hạnh là người bạn thân lắng nghe tâm sự của các con. Siêu mẫu không ngại việc giáo dục giới tính sớm cho hai con gái để các bé biết cách bảo vệ bản thân trước nhiều tình huống có thể xảy đến trong cuộc sống. 

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Từ khóa:   Thúy Hạnh Minh Khang con gái Thúy Hạnh

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