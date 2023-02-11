O Sen Ngọc Mai vướng tin đồn là người thứ 3, chính chủ đã lên tiếng

Giữa tin đồn là người chen chân vào mối quan hệ của Quốc Nghiệp và người vợ trước, O Sen Ngọc Mai đã chính thức lên tiếng.

O Sen Ngọc Mai đang là nữ ca sĩ được nhắc tên nhiều nhất trên mạng xã hội trong nước. Sau khi rò rỉ loạt ảnh nghi vấn cô đã có một đời chồng thì mới đây nhất, khắp các diễn đàn lại xôn xao thông tin Ngọc Mai là người thứ 3. Mạng xã hội rầm rộ tin đồn O Sen Ngọc Mai là người thứ 3. Ảnh: Thể Thao Và Văn Hóa Theo đó, người này cho rằng nữ ca sĩ và Quốc Nghiệp đến với nhau khi cả 2 vẫn chưa ly hôn vợ chồng cũ. Người này còn đưa ra loạt ảnh chụp chung của Quốc Nghiệp và vợ cũ, ảnh cưới của Ngọc Mai làm bằng chứng. Dù có rất nhiều khán giả đang bàn tán về thông tin này song đây vẫn chỉ là chia sẻ một chiều, chưa được xác thực.

Trước thông tin gây xôn xao dư luận, nhiều cơ quan báo chí - truyền thông đã liên hệ với Ngọc Mai, song phía nữ ca sĩ cho biết: “Không phản hồi gì”. Những ngày qua, loạt ảnh được cho là "đám cưới của ca sĩ Ngọc Mai và chồng cũ" gây xôn xao mạng xã hội. Theo thông tin lan truyền, đám cưới này tổ chức vào tháng 6/2014. Trong ảnh còn có sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, NSƯT Hồng Vân, NSND Tạ Minh Tâm...

Lộ ảnh cưới của O Sen Ngọc Mai, chú rể không phải Quốc Nghiệp. Ảnh: Internet NSND Tạ Minh Tâm cũng tham dự lễ cưới của Ngọc Mai. Ảnh: Internet Ngay sau đó, NSND Tạ Minh Tâm cũng xác nhận với Thanh Niên ông từng dự đám cưới của ca sĩ Ngọc Mai cách đây khoảng 10 năm. "Chuyện đó đã hơn 10 năm trước rồi mà không hiểu sao bây giờ lại bị khơi lên. Tôi không hiểu mọi người khơi lên để chi. Việc cô ấy từng kết hôn đâu có là vấn đề" - ông nói. Điều này khiến công chúng vô cùng bất ngờ bởi trước nay chỉ biết đến mối quan hệ vợ chồng giữa Ngọc Mai và NSƯT Quốc Nghiệp. Gia đình nhỏ của Ngọc Mai và Quốc Nghiệp. Ảnh: FBNV Nhiều năm qua, khán giả biết đến Ngọc Mai với tổ ấm hạnh phúc bên "hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp. Cặp đôi kết hôn năm 2015, có một con trai và một con gái nhưng chưa tổ chức đám cưới. Mới đây nhất hôm 20/1, Ngọc Mai và Quốc Nghiệp xác nhận sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4 tới. Trước đó, cặp đôi từng 2 lần lên kế hoạch nhưng phải hoãn do dịch Covid-19. Chia sẻ với truyền thông dịp đầu năm, Ngọc Mai cho biết 2022 là thời điểm cô cảm thấy viên mãn về gia đình lẫn sự nghiệp. Vợ chồng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp tin rằng gia đình đã trở thành chỗ dựa vững chắc để họ cùng nhau thực hiện ước mơ và vượt qua khó khăn, thử thách. Về phần Quốc Nghiệp, sau khi Ngọc Mai trở thành Quán quân Ca sĩ mặt nạ, anh chia sẻ mong muốn hỗ trợ cho vợ phát triển sự nghiệp sau nhiều năm bà xã hy sinh, vun vén tổ ấm.

Trấn Thành nói thẳng về con người thật của O Sen Ngọc Mai Từng có cơ hội làm việc chung, Trấn Thành đã không ngại nói thẳng nói thật về O Sen Ngọc Mai.

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