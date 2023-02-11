Trấn Thành nói thẳng về con người thật của O Sen Ngọc Mai

Hậu trường 11/02/2023 10:00

Từng có cơ hội làm việc chung, Trấn Thành đã không ngại nói thẳng nói thật về O Sen Ngọc Mai.

Những ngày qua, Ngọc Mai trở thành tâm điểm mạng xã hội sau khi vướng vào loạt ồn ào. Hết bị nhận xét là "sân si, trịch thượng", Quán quân Ca sĩ mặt nạ còn bị lộ ảnh cưới với người cũ trước khi yêu Quốc Nghiệp. Đời tư của thạc sĩ thanh nhạc "hát với cái tâm thiện lành" cũng vì thế mà gây nhiều tranh cãi. Cô còn bị lập hội nhóm antifan với số lượng thành viên gần 40 nghìn người.

Trấn Thành nói thẳng về con người thật của O Sen Ngọc Mai - Ảnh 1

Chính vì những ồn ào này đã khiến hình ảnh của O Sen Ngọc Mai không còn được đẹp trong mắt khán giả, nhiều người quay lưng chỉ trích mặc dù trước đó mến mộ giọng hát của cô. Đáng chú ý là những nhận xét của MC Trấn Thành về nữ ca sĩ bất ngờ "hot" trở lại. 

Trấn Thành nói thẳng về con người thật của O Sen Ngọc Mai - Ảnh 2

Trấn Thành từng có thời gian đồng hành cùng Ca sĩ mặt nạ - chương trình O Sen Ngọc Mai giành quán quân. Vì vậy khi chứng kiến phần trình diễn của cô trên sân khấu của Sóng 23, nam MC 8X có nhiều chia sẻ thú vị: "Khi trò chuyện với học trò của Mai, các em có nói cô Mai vẫn nói câu này: 'Khi tâm chúng ta bình yên hơn thì tự nhiên giọng hát hay hơn'. Nghe câu nói đó, có thể quý vị cho là hơi lý thuyết nhưng nếu nghiệm lại thì giọng hát nên được cất lên từ chính trái tim của mình... 

Quý vị yêu mến Ngọc Mai vì Mai hát như thế chứ không phải chỉ vì thấy Mai sống làm sao, có chồng, có con không, Mai có đẹp không. Quý vị yêu Mai vì Mai đang hát từ tim Mai hát ra cho quý vị nghe".

Chia sẻ của Trấn Thành nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đồng tình với quan điểm của nam danh hài: "Xét ở khía cạnh một khán giả, ai hát hay thì mình nghe thôi; O Sen Ngọc Mai mãi đỉnh; Yêu chị vì giọng hát còn những thứ khác không quan tâm; Đồng tình với quan điểm của Trấn Thành...".

Ngọc Mai cũng tâm sự rằng cô cùng các nghệ sĩ đều mong mỏi cuộc sống ngày một tốt đẹp, cống hiến những điều đẹp đẽ nhất đến khán giả nên mong công chúng bao dung hơn. 

Trấn Thành sau đó bày tỏ sự đồng tình: "Đồng ý. Chúng tôi cũng mong quý vị khán giả thật công tâm, yêu mến ai đó thật giản dị, yêu họ vì chính họ và luôn nhớ ban đầu mình yêu họ vì điều gì chứ đừng nay yêu, ngày mai họ làm điều gì đó không đúng ý lại hết".

Trấn Thành nói thẳng về con người thật của O Sen Ngọc Mai - Ảnh 3

Bước ra từ cuộc thi Ca sĩ mặt nạ tên tuổi của Ngọc Mai nhanh chóng nổi đình nổi đám, dân tình còn ngỡ ngàng hơn khi biết ông xã của cô chính là nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp. Đến nay cặp đôi đã có 7 năm về chung một nhà, dù chưa có một đám cưới chính thức nhưng cuộc sống hạnh phúc của họ vẫn được nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện tình đẹp của Ngọc Mai và Quốc Nghiệp được đơm hoa kết trái 2 nhóc tỳ cực kỳ đáng yêu, gồm một bé trai và một bé gái. Họ dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4 sắp tới.

Sau nghi vấn từng có một đời chồng, group antifan O Sen Ngọc Mai nhiều gấp 15 lần FC hâm mộ

Sau nghi vấn từng có một đời chồng, group antifan O Sen Ngọc Mai nhiều gấp 15 lần FC hâm mộ

Chỉ sau vài ngày, số lượng thành viên trong cộng đồng antifan ca sĩ Ngọc Mai tăng vượt bậc, thậm chí bỏ xa tổng số fan hâm mộ gia nhập FC của cô.

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Từ khóa:   O SEn Ngọc Mai Trấn Thành Quốc Nghiệp

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