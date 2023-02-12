Từng đau đớn khi mất con trong bụng, Kiều Linh chạnh lòng khi đồng nghiệp nói 'giàu hơn cô về việc con cái'

Hậu trường 12/02/2023 06:43

15 năm hôn nhân ước nguyện có con nhưng không được, vì vậy Kiều Linh luôn chạnh lòng khi ai đó nhắc đến chuyện con cái.

Hơn 15 năm hoạt động lĩnh vực nghệ thuật, có nhiều vai diễn để lại dấu ấn trong các phim Cuộc Gọi Lúc 0 Giờ, Lối Sống Sai Lầm, Duyên Nợ Miền Tây,... Kiều Linh không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa, cuộc hôn nhân giữa cô và ông xã Mai Sơn cũng được khán giả quan tâm. 

Từng đau đớn khi mất con trong bụng, Kiều Linh chạnh lòng khi đồng nghiệp nói 'giàu hơn cô về việc con cái' - Ảnh 1
Kiều Linh và ông xã Mai Sơn. Ảnh: Internet

Mặc dù đã kết hôn 15 năm nhưng Kiều Linh và Mai Sơn vẫn chưa có con đầu lòng. Khi còn trẻ, Kiều Linh từng không muốn có con vì lúc đó cô còn nhiều giấc mơ muốn thực hiện, nhưng khi sẵn sàng cho việc làm mẹ thì nữ diễn viên không thể giữ được con. Kiều Linh từng bộc bạch với Zing: "Thật ra khi chưa kết hôn tôi từng không thích có con. Đến khi kết hôn, mang thai, cảm nhận có một mầm sống đang lớn dần trong mình, tôi lại nghĩ khác. Và đến biến cố không giữ được thai, bị mất con và nhiều trải nghiệm trong cuộc sống khiến tôi ngộ ra một điều đơn giản: hãy nương tựa chính mình."

Thời gian sau này, vợ chồng Kiều Linh chọn lối sống chậm rãi, an yên. Cả hai thường xuyên hoạt động tích cực trong việc quyên góp, giúp đỡ trẻ em có những hoàn cảnh khó khăn.

Từng đau đớn khi mất con trong bụng, Kiều Linh chạnh lòng khi đồng nghiệp nói 'giàu hơn cô về việc con cái' - Ảnh 2

Mới đây nhất, trên kênh TikTok của mình, Kiều Linh đã đăng tải một đoạn clip chia sẻ về vấn đề khi bị so sánh việc con cái với Vy Oanh. Cụ thể, có người đã hỏi Kiều Linh chia sẻ cảm xúc trước câu nói của Vy Oanh "giàu hơn cô về việc con cái".

Trước điều này, Kiều Linh cho biết: "Có chứ, thật sự thì có một chút xíu chạnh lòng. Mỗi lần thấy bạn bè có con cái đông đủ này kia mình cũng thích chứ tại vì thiên chức của người phụ nữ mà, con cái là tài sản lớn nhất rồi. Bao nhiêu tài sản, bây giờ mình có vài trăm tỷ hay vài nghìn tỷ thì cũng không bằng có một đứa con. Điều đó với bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ có chút chạnh lòng".

Từng đau đớn khi mất con trong bụng, Kiều Linh chạnh lòng khi đồng nghiệp nói 'giàu hơn cô về việc con cái' - Ảnh 3
Kiều Linh thừa nhận chạnh lòng khi ai đó nhắc đến chuyện con cái. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, Kiều Linh cũng bày tỏ thêm nếu ngày xưa nói về việc vấn đề con cái cô sẽ rất buồn nhưng hiện tại cô đã quan niệm khác.

Kiều Linh bày tỏ: "Ngày xưa mỗi lần như vậy chắc là rớt nước mắt á, rất buồn luôn nhưng mà sau khi Linh tìm hiểu về Phật pháp, đọc sách nhiều thì Linh cảm thấy mỗi người có một số phận riêng, không ai hoàn hảo cả. Nhiều khi mình không được mặt này nhưng mình lại được mặt khác, ông trời bù đắp cho mình một mặt khác. Nói về đường con cái gần như nó là cái duyên cái nợ với nhau.

Nhiều khi Linh cũng nghĩ thoáng để mình có thể vui vẻ. Mình nghĩ tích cực không có con nhiều khi là do kiếp trước mình không mắc nợ nên kiếp này nó chưa đến với mình và cũng chưa đủ duyên với nhau. Hy vọng là sau này biết đâu được Linh vẫn có thể, Linh cũng chỉ mới 4 mấy tuổi thôi thì vẫn có khả năng nếu mình muốn.

Thật sự mà nói rất nhiều bạn bè của Linh, cỡ tuổi Linh, nếu mong muốn có con mãnh liệt mà nhờ đến sự phát triển y học tân tiến của thế giới thì vẫn có con được. Linh cứ nghĩ là đủ duyên, Linh để tùy duyên vậy đó, cái gì đến sẽ đến. Bây giờ Linh không còn chạnh lòng như ngày xưa".

 

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Từ khóa:   Vy Oanh Kiều Linh Mai Sơn

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