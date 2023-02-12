Dẫu đang hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ cùng Kim Lý, nhưng người hâm mộ vẫn nuối tiếc một điều cho Hồ Ngọc Hà

Hậu trường 12/02/2023 15:37

Hồ Ngọc Hà đã tìm được bến đỗ bình yên bên Kim Lý sau nhiều sóng gió. Tuy nhiên, khán giả vẫn thể hiện sự tiếc nuối một điều thay "nữ hoàng giải trí".

Sở hữu nét đẹp lai, gương mặt sang chảnh cùng gu thời trang thuộc hàng top 1 Việt Nam, Hồ Ngọc Hà luôn được chào đón và nhận được sự đón nhận của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, cô cũng được biết đến với trang "thiên tình sử" đầy sóng gió, từ người sống như vợ chồng cho tới tình tin đồn...

Trải qua nhiều sóng gió thăng trầm, ở thời điểm hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã thực sự tìm thấy hạnh phúc bên cạnh Kim Lý cùng hai nhóc tỳ đáng yêu.

Dẫu đang hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ cùng Kim Lý, nhưng người hâm mộ vẫn nuối tiếc một điều cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Lion - Lisa chơi đùa cùng bố. Đoạn video vừa chia sẻ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai nấy đều tấm tắc và xuýt xoa trước tổ ấm viên mãn của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, cũng như độ đáng yêu, thông minh của Lion và Lisa.

Bên cạnh đó, phía dưới bài viết, nhiều netizens để lại một vài bình luận thu hút sự chú ý. Họ bày tỏ tiếc nuối khi đến thời điểm hiện tại, Hồ Ngọc Hà vẫn chưa có một đám cưới đúng nghĩa hay khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp nhất.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến bênh vực rằng, váy cưới lộng lẫy hay đám cưới rình rang cốt yếu cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Điều quan trọng và đáng tự hào ở một cuộc sống hôn nhân chính là nằm ở sự hạnh phúc và bền vững. Và minh chứng rõ ràng nhất là ở thời điểm hiện tại, Hà Hồ dù chưa có đám cưới nào với Kim Lý nhưng họ đã có tổ ấm thực sự viên mãn.

Dẫu đang hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ cùng Kim Lý, nhưng người hâm mộ vẫn nuối tiếc một điều cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2

Trả lời về chuyện này, Hồ Ngọc Hà từng cho biết: "Bây giờ cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào. Làm một cái đám cưới nhỏ thì không ổn mà làm to thì cũng không xong. Đó là lý do dù Kim Lý đã nhiều lần hối thúc cô tổ chức một tiệc đám cưới nhưng tôi vẫn còn đang lưỡng lự".

Cô cũng cho biết thêm, dù ghi nhận sự hối thúc của khán giả và của cả Kim Lý nhưng đến nay, cô vẫn chưa quyết định được có nên tổ chức một đám cưới hay không. Tuy nhiên "nếu sau này, Lisa và Leon (cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý) đề nghị ba mẹ làm đám cưới, đó là lúc tôi sẽ tổ chức đám cưới cùng với chồng mình, Kim Lý" - Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Dẫu đang hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ cùng Kim Lý, nhưng người hâm mộ vẫn nuối tiếc một điều cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3

Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng cho biết bản thân là người ghét hôn nhân bởi đó là thứ không chắc chắn, không ai dám nói về ngày mai. Thế nhưng cô tự hứa, sẽ cố gắng cân bằng, sẽ yếu đuối cũng như thành thật tới giây phút cuối cùng và biết cách nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình.

Giọng ca Tìm lại giấc mơ nhắn nhủ với Kim Lý: "Em đã nói ngay từ đầu em là đứa ghét hôn nhân, thứ mà chẳng ai dám nói về ngày mai, chẳng dám khẳng định thậm chí giấu nhẹm vì sợ sau này phải đi hốt những tàn dư thì mệt. Nhưng em sẽ cố gắng cân bằng, em sẽ yếu đuối, và em cũng sẽ như anh thành thật đến giây phút cuối cùng và biết nắm giữ những gì mình cần chăm sóc như cách anh đã dạy em 3 năm qua".

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý Hà Hồ Leon - Lisa

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