Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thay đổi phong cách ngày càng gợi cảm

Hậu trường 12/02/2023 14:57

Thời gian gần đây, bên cạnh phong cách ngọt ngào, kín đáo, Hoa hậu Thanh Thủy cũng không ngại diện đầm ngắn, có đường cắt xẻ quyến rũ để lộ vòng eo "con kiến".

Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 ở độ tuổi 20. Ngoài danh hiệu vương miện cao quý, người đẹp gốc Đà Nẵng còn giành giải phụ Người đẹp Thể thao, lọt Top 7 Người đẹp Truyền thông, Top 5 Người đẹp Nhân ái.

Hoa hậu Việt Nam 2022 thu hút người đối diện nhờ nụ cười tỏa nắng, chiều cao 1,75 m cùng số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 80-63-94 cm. Hiện tại, Huỳnh Thị Thanh Thủy là sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng). Cô từng đạt học bổng đầu vào đại học, được tham gia trao đổi sinh viên ở Ubon Ratchathani University (Thái Lan).

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thay đổi phong cách ngày càng gợi cảm - Ảnh 1

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy từng gây nên những ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng nữ sinh Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) kém sắc nhất top 5, không được đánh giá cao về khả năng trình diễn, trình độ học vấn chưa trội hơn một số thí sinh khác. Thanh Thủy cũng không thuộc nhóm nhân tố tiềm năng, được số đông dự đoán cho chiếc vương miện.

Tuy nhiên, bà Phạm Kim Dung - Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 lý giải: "Cô ấy có hình thể rất đẹp, ban tổ chức và các giám khảo đều thích. Thứ hai, Thủy có gương mặt trái xoan đầy đặn, dễ chịu, ưa nhìn. Thứ ba, Thủy là cô gái có nền tảng học thức tốt, đóng góp nhiều tại địa phương về công tác từ thiện, xã hội. Bạn cũng có những nỗ lực, khát vọng riêng". 

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thay đổi phong cách ngày càng gợi cảm - Ảnh 2

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong những sự kiện giải trí, cô tỏ ra khá tự tin khi đứng cạnh những nàng hậu khác. Chính người đẹp gốc Đà Nẵng cũng thừa nhận việc giành được chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam giúp cô có nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, Hoa hậu Thanh Thủy cho biết: "Cuộc sống tôi thay đổi rõ ràng và dễ dàng nhìn thấy nhất chính là có thêm cơ hội. Sau khi đăng quang, tôi được cải thiện và chăm chút bản thân ở nhiều mặt hơn, có cơ hội đến nhiều nơi và thực hiện những dự án thiện nguyện cho nhiều người. Hơn thế nữa, tôi cũng có thêm cơ hội phát triển mình ở lĩnh vực người mẫu khi được làm quen với những sàn diễn thời trang lớn, gặp gỡ và học hỏi được kinh nghiệm từ nhiều tiền bối trong nghề. Chỉ trong 2 tháng, tôi cảm giác bản thân đã có được rất nhiều thay đổi tốt cho bản thân".

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thay đổi phong cách ngày càng gợi cảm - Ảnh 3

Thời gian gần đây, bên cạnh những phong cách kín đáo Hoa hậu Thanh Thủy cũng không ngại diện một thiết kế đầm ngắn, có đường cắt xẻ quyến rũ để lộ vòng eo "con kiến". Nói về phong cách thời trang có phần gợi cảm hơn, Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết: "Tôi nghĩ rằng bản thân vẫn đang thử nghiệm nhiều phong cách nhất có thể, từ đó, tìm ra được phong cách phù hợp với bản thân. Nếu tìm được một mẫu trang phục tôn được những ưu điểm của mình thì không có lý do gì mà mình không thử".

 

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