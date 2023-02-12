Nhã Phương gây thất vọng khi liên tục mắc lỗi, bị nhắc nhở ở 'Sao Nhập Ngũ 2023'

Liên tục mắc lỗi nhỏ, bị chỉ huy nhắc nhở, Nhã Phương khiến dân tình không ngừng tranh cãi.

Sao Nhập Ngũ 2023 đang là chương trình truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong chương trình năm nay có sự tham gia cũng 8 nữ nghệ sĩ xinh đẹp: Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Mai Âm Nhạc, Linh Ngọc Đàm, Nhã Phương, Diễm My 9x, Thùy Anh, Trang Hý, hoa hậu Thiên Ân. Tất cả các thành viên đã tạo nên những màu sắc độc đáo, đặc biệt bà xã Trường Giang nhận được nhiều sự chú ý khi đã có màn thể hiện xuất sắc khiến người xem bất ngờ. Tuy nhiên, phong độ trồi sụt của Nhã Phương cũng gây chú ý ở tập 6 của chương trình.

Trong tập mới nhất này, Nhã Phương lại bị nhắc nhở vì bị cho là chưa nghiêm túc trong lúc tập luyện. Cụ thể, vào buổi sáng ngày thứ hai nhập ngũ, 8 nữ chiến sĩ mới cùng đồng đội thuộc Mũi đặc công 1 tham gia huấn luyện chuyên ngành đặc công nước. Trong đó, các thành viên được tham gia bài học kỹ thuật bơi bí mật. Trước khi thực hiện nội dung, cả đội được quan sát đội trưởng thực hành động tác. Sau đó, 1 chiến sĩ cũng thực hiện thử và được giải thích cặn kẽ các động tác. Trong lúc tất cả các thành viên đang tập trung, nghiêm túc quan sát hướng dẫn thì Nhã Phương lại liên tục ngáp ngủ. Hành động này của nữ diễn viên bị phát hiện và đội trưởng đã nhắc nhở ngay sau đó.

Nhã Phương liên tục ngáp ngủ trong lúc huấn luyện. Ảnh: Internet Giữa trời nắng to, Nhã Phương liên tục nheo mắt, sau đó đưa tay che mắt để nhìn rõ hơn. Đội trưởng cho rằng cô không nghiêm túc trong quá trình tập luyện, đồng thời cũng mất điểm trong mắt khán giả truyền hình. Nhã Phương đưa tay lên trán nhìn cho rõ, và sau đó bị Đội trưởng nhắc nhở. Ảnh: Internet Tiếp đó, Nhã Phương cùng với Trang Hý, Võ Hoàng Yến được gọi tên để lên thực hiện lại nội dung vừa được học. Nhã Phương liên tục thay đổi các tư thế sau khi bị đồng đội nhận xét thực hiện động tác chưa chuẩn. Chỉ huy tiếp tục nhắc nhở bà xã nam diễn viên Trường Giang không giữ vững lập trường và yêu cầu giữ nguyên tư thế. Trước đó, Nhã Phương từng xuất sắc thể hiện các nội dung trong chương trình Sao Nhập Ngũ nhưng lần này cô khiến khán giả thất vọng vì những lỗi nhỏ của mình. Bên cạnh những bình luận chỉ trích thì cũng có một số netizen bênh vực Nhã Phương, cho rằng với phụ nữ, đặc biệt là với những nghệ sĩ như Nhã Phương thì việc lo lắng cho làn da trước ánh nắng là bình thường. Đồng thời sau khi được nhắc nhở, Nhã Phương cũng đã nhanh chóng lấy lại sự tập trung theo dõi buổi huấn luyện.

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