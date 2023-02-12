Nhã Phương gây thất vọng khi liên tục mắc lỗi, bị nhắc nhở ở 'Sao Nhập Ngũ 2023'

Hậu trường 12/02/2023 20:41

Liên tục mắc lỗi nhỏ, bị chỉ huy nhắc nhở, Nhã Phương khiến dân tình không ngừng tranh cãi.

Sao Nhập Ngũ 2023 đang là chương trình truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong chương trình năm nay có sự tham gia cũng 8 nữ nghệ sĩ xinh đẹp: Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Mai Âm Nhạc, Linh Ngọc Đàm, Nhã Phương, Diễm My 9x, Thùy Anh, Trang Hý, hoa hậu Thiên Ân.

Nhã Phương gây thất vọng khi liên tục mắc lỗi, bị nhắc nhở ở 'Sao Nhập Ngũ 2023' - Ảnh 1

Tất cả các thành viên đã tạo nên những màu sắc độc đáo, đặc biệt bà xã Trường Giang nhận được nhiều sự chú ý khi đã có màn thể hiện xuất sắc khiến người xem bất ngờ. Tuy nhiên, phong độ trồi sụt của Nhã Phương cũng gây chú ý ở tập 6 của chương trình.

Trong tập mới nhất này, Nhã Phương lại bị nhắc nhở vì bị cho là chưa nghiêm túc trong lúc tập luyện. Cụ thể, vào buổi sáng ngày thứ hai nhập ngũ, 8 nữ chiến sĩ mới cùng đồng đội thuộc Mũi đặc công 1 tham gia huấn luyện chuyên ngành đặc công nước. Trong đó, các thành viên được tham gia bài học kỹ thuật bơi bí mật.

Trước khi thực hiện nội dung, cả đội được quan sát đội trưởng thực hành động tác. Sau đó, 1 chiến sĩ cũng thực hiện thử và được giải thích cặn kẽ các động tác. Trong lúc tất cả các thành viên đang tập trung, nghiêm túc quan sát hướng dẫn thì Nhã Phương lại liên tục ngáp ngủ. Hành động này của nữ diễn viên bị phát hiện và đội trưởng đã nhắc nhở ngay sau đó.

Nhã Phương gây thất vọng khi liên tục mắc lỗi, bị nhắc nhở ở 'Sao Nhập Ngũ 2023' - Ảnh 2
Nhã Phương liên tục ngáp ngủ trong lúc huấn luyện. Ảnh: Internet

Giữa trời nắng to, Nhã Phương liên tục nheo mắt, sau đó đưa tay che mắt để nhìn rõ hơn. Đội trưởng cho rằng cô không nghiêm túc trong quá trình tập luyện, đồng thời cũng mất điểm trong mắt khán giả truyền hình.

Nhã Phương gây thất vọng khi liên tục mắc lỗi, bị nhắc nhở ở 'Sao Nhập Ngũ 2023' - Ảnh 3
Nhã Phương đưa tay lên trán nhìn cho rõ, và sau đó bị Đội trưởng nhắc nhở. Ảnh: Internet

Tiếp đó, Nhã Phương cùng với Trang Hý, Võ Hoàng Yến được gọi tên để lên thực hiện lại nội dung vừa được học. Nhã Phương liên tục thay đổi các tư thế sau khi bị đồng đội nhận xét thực hiện động tác chưa chuẩn.

Chỉ huy tiếp tục nhắc nhở bà xã nam diễn viên Trường Giang không giữ vững lập trường và yêu cầu giữ nguyên tư thế. Trước đó, Nhã Phương từng xuất sắc thể hiện các nội dung trong chương trình Sao Nhập Ngũ nhưng lần này cô khiến khán giả thất vọng vì những lỗi nhỏ của mình.

Bên cạnh những bình luận chỉ trích thì cũng có một số netizen bênh vực Nhã Phương, cho rằng với phụ nữ, đặc biệt là với những nghệ sĩ như Nhã Phương thì việc lo lắng cho làn da trước ánh nắng là bình thường. Đồng thời sau khi được nhắc nhở, Nhã Phương cũng đã nhanh chóng lấy lại sự tập trung theo dõi buổi huấn luyện.

 

U50 vẫn chưa lấy vợ, Nhật Tinh Anh tuyên bố: 'Tôi chỉ hẹn hò, muốn mãi là tình nhân'

U50 vẫn chưa lấy vợ, Nhật Tinh Anh tuyên bố: 'Tôi chỉ hẹn hò, muốn mãi là tình nhân'

Nhật Tinh Anh nói anh không nghĩ đến chuyện lập gia đình, hiện đang có cuộc sống thoải mái với bố mẹ ở Mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang Trang Hý Diễm My 9x sao nhập ngũ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 45 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 51 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 52 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang