U50 vẫn chưa lấy vợ, Nhật Tinh Anh tuyên bố: 'Tôi chỉ hẹn hò, muốn mãi là tình nhân'

Nhật Tinh Anh nói anh không nghĩ đến chuyện lập gia đình, hiện đang có cuộc sống thoải mái với bố mẹ ở Mỹ.

Mới đây, nam ca sĩ Nhật Tinh Anh vừa có buổi tiệc sinh nhật ấm cúng cùng người thân. Đính kèm với loạt ảnh cả nhà, nam ca sĩ Vầng trăng khóc viết: "Gia đình tôi thưởng thức bữa tối ở một nhà hàng Thái mà tôi cho là trang trí đẹp, thức ăn ngon nhất nước Mỹ. Ở tuổi trung niên, tôi hạnh phúc với đời sống độc thân, có show diễn đều, được khán giả yêu thương, gia đình bên cạnh. Tôi không còn mong đợi gì hơn". Ngoài ra, Nhật Tinh Anh cũng thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình cảm. Anh tiết lộ: "Tôi có một tình cảm khá lâu bền, đến giờ vẫn vậy. Tôi sẽ chỉ hẹn hò, muốn mãi là tình nhân của nhau chứ không nghĩ đến chuyện kết hôn".

Nhật Tinh Anh cùng bố mẹ. Ảnh: FBNV Được biết, Nhật Tinh Anh đã đưa ba mẹ sang xứ cờ hoa định cư từ năm 2003. Vừa qua anh được nhận quốc tịch Mỹ vào năm 2022 và em trai cũng đã lập gia đình tại đây. Tâm sự về cuộc sống độc thân khi đã sang tuổi U50, anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc. "Ở tuổi 44, cuộc sống của tôi đơn giản, bình yên. Hàng ngày, tôi chỉ đi diễn rồi về nhà. Khi có thời gian rảnh, tôi đưa bố mẹ đi du lịch hoặc tụ họp bạn bè. Tết rồi, tôi bận diễn ở nhiều thành phố như Boston, Portland, Sacramento nên đón năm mới đơn giản. Tôi tự trang trí nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm, nấu nướng, ăn Tết với bố mẹ. Bố tôi năm nay 70 tuổi, còn mẹ 65", Nhật Tinh Anh bộc bạch.

Nhật Tinh Anh có cuộc sống thoải mái ở Mỹ. Ảnh: FBNV Dù ở Mỹ nhưng Nhật Tinh Anh vẫn chăm chỉ nhận show, chính vì vậy anh có cho mình nguồn thu nhập ổn định để chăm lo tốt cho gia đình. Nam ca sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn với khán giả vì suốt 17 năm qua vẫn luôn yêu quý và ủng hộ anh. Nam ca sĩ chia sẻ: "Nhiều fan nữ bày tỏ mong muốn được song ca 'Vầng Trăng Khóc' với tôi vì họ nói ca khúc gắn với những kỷ niệm thanh xuân một thời". Sau nhiều năm chăm chỉ đi diễn Nhật Tinh Anh đã tích góp và mua được một căn biệt thự tại Mỹ. Tổ ấm của anh cùng gia đình vô cùng hoành tráng, được xây dựng theo phong cách phương Tây với tông màu nâu, xám và trắng chủ đạo. Theo thông tin chia sẻ trên Lao Động, căn biệt thự này có giá hơn 1 triệu đô la Mỹ (khoảng 23 tỷ đồng). Không gian rộng đến 300m2, bên trong được bày trí nhiều nội thất tối giản, phòng khách lớn, thông thoáng. Nhật Tinh Anh sinh năm 1979, tên thật là Nguyễn Quốc Phương. Anh từng là thành viên nhóm nhạc 1088 cùng Vân Quang Long, Ưng Hoàng Phúc, Điền Thái Toàn và Nhất Thiên Bảo. Sau khi nhóm tan rã vào đầu thập niên 2000, Nhật Tinh Anh hoạt động với vai trò ca sĩ solo. Anh đắt show lưu diễn ở nhiều nước như Mỹ, Đức, Anh, Australia, New Zealand... Nhật Tinh Anh đã phát hành nhiều album: Tình vẫn chưa yên, Giấc mộng tàn - Khi tình đã xa, Tình anh vẫn như thế, Cơn mưa bắt đầu tình yêu, Giấc mơ ngọt ngào, Si mê...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/u50-van-chua-lay-vo-nhat-tinh-anh-tuyen-bo-toi-chi-hen-ho-muon-mai-la-tinh-nhan-555146.html