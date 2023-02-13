Sau ồn ào bị chủ nợ chặn đường, diễn viên Dương Cẩm Lynh hiện sống ra sao?

Hậu trường 13/02/2023 10:17

Cuộc sống Dương Cẩm Lynh hậu ồn ào nợ nần nhận được sự quan tâm của khán giả.

Đối với khán giả truyền hình, Dương Cẩm Lynh là gương mặt quen thuộc, góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách. Thế nhưng năm 2022 vừa qua là một năm đầy sóng gió với nhiều khó khăn với nữ diễn viên. Thời quan qua, tên tuổi cô xuất hiện khắp trên các trang thông tin vì lùm xùm nợ nần. Nữ diễn viên sau đó cũng không phủ nhận mà cho biết mình đang thiếu nợ số tiền lên đến 6 tỷ đồng, riêng người trong clip Dương Cẩm Lynh đã thiếu 300 triệu đồng. 

Sau khi ồn ào này nổ ra, bên cạnh những tranh cãi thì cũng có nhiều người tỏ ra cảm thông. Nhờ có được tình cảm yêu quý của tất cả mọi người nên từ khi scandal nợ nần bổ ra, Dương Cẩm Lynh chỉ mất thời gian 1 tuần livestream bán hàng thì đã gom đủ tiền thanh toán số nợ còn lại. 

Sau ồn ào bị chủ nợ chặn đường, diễn viên Dương Cẩm Lynh hiện sống ra sao? - Ảnh 1
Sau ồn ào bị chủ nợ chặn đường, diễn viên Dương Cẩm Lynh hiện sống ra sao? - Ảnh 2
Sau ồn ào bị chủ nợ chặn đường, diễn viên Dương Cẩm Lynh hiện sống ra sao? - Ảnh 3

Cho đến dịp tết Nguyên đán 2023 vừa qua, Dương Cẩm Lynh cũng đã có thể gác lại mọi ồn ào và vui vẻ đón Tết. Đặc biệt, qua đợt sóng gió này, cô càng yêu 2 con trai vì luôn động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ trong lúc cô khó khăn nhất.

Đáng chú ý khi vào dịp Tết vừa qua Cẩm Lynh đã thử “gieo quẻ online” và nhận được kết quả dự đoán Dương Cẩm Lynh sắp có tình yêu mới. Chứng kiến quẻ này, cô nàng không khỏi bất ngờ và qua đó, nhiều khán giả mong rằng cô nàng sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới sau khi trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm.

Sau ồn ào bị chủ nợ chặn đường, diễn viên Dương Cẩm Lynh hiện sống ra sao? - Ảnh 4

Về hôn nhân, Dương Cẩm Lynh đang là mẹ đơn thân nuôi 2 con khôn lớn sau 2 lần đổ vỡ. Mặc dù hiện tại khó khăn nhưng nữ diễn viên không muốn làm phiền tới những người cũ. Cô luôn cố gắng chăm lo cho các con cuộc sống đầy đủ nhất dù thiếu vắng bóng cha. Khi được hỏi về chuyện tái hôn, nữ diễn viên chia sẻ mình chưa có ý định tìm kiếm tình yêu mới.

Vào thời điểm xảy ra chuyện đổ nợ, Dương Cẩm Lynh tâm sự rằng mình không giấu con về hoàn cảnh gia đình, ngược lại 2 bé rất ngoan, không quấy khóc còn vỗ về, động viên mẹ. Trong buổi chia sẻ với truyền thông gần đây, Dương Cẩm Lynh bật khóc nức nở khi nhắc đến 2 con: "Tôi cũng không giấu giếm hay vẽ ra một bầu trời đẹp cho con, có chuyện gì thì tôi đều kể cho con nghe đúng thực tế như vậy. Will là người rất tình cảm, có lẽ đó là điều an ủi cho tôi. Tôi có nguồn năng lượng tích cực từ 2 con để giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Ngay khi có chuyện buồn xảy ra, Will đã nói với tôi rằng: 'Mẹ ơi, cố lên mẹ, con tin mẹ mạnh mẽ mà'".

Đến hiện tại khi đã bước qua cơn sóng gió, Dương Cẩm Lynh chỉ mong một điều là 3 mẹ con bao bọc nhau để bước tiếp hành trình dài phía trước.

Sau ồn ào bị chủ nợ chặn đường, diễn viên Dương Cẩm Lynh hiện sống ra sao? - Ảnh 5
Sau ồn ào bị chủ nợ chặn đường, diễn viên Dương Cẩm Lynh hiện sống ra sao? - Ảnh 6
Sau ồn ào bị chủ nợ chặn đường, diễn viên Dương Cẩm Lynh hiện sống ra sao? - Ảnh 7
Qua những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Dương Cẩm Lynh, có thể thấy nữ diễn viên đã lấy lại tinh thần sau những lùm xùm đã qua. Ảnh: FBNV

Trong năm mới, Dương Cẩm Lynh tiếp tục duy trì việc buôn bán online vì giờ đây buôn bán là nguồn thu nhập chính của gia đình. Nữ diễn viên mong rằng có thể chăm lo cho con cuộc sống đủ đầy, sung túc.

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