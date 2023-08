Sau ồn ào bị chủ nợ chặn đường, diễn viên Dương Cẩm Lynh hiện sống ra sao?

Về hôn nhân, Dương Cẩm Lynh đang là mẹ đơn thân nuôi 2 con khôn lớn sau 2 lần đổ vỡ. Mặc dù hiện tại khó khăn nhưng nữ diễn viên không muốn làm phiền tới những người cũ. Cô luôn cố gắng chăm lo cho các con cuộc sống đầy đủ nhất dù thiếu vắng bóng cha. Khi được hỏi về chuyện tái hôn, nữ diễn viên chia sẻ mình chưa có ý định tìm kiếm tình yêu mới.

Vào thời điểm xảy ra chuyện đổ nợ, Dương Cẩm Lynh tâm sự rằng mình không giấu con về hoàn cảnh gia đình, ngược lại 2 bé rất ngoan, không quấy khóc còn vỗ về, động viên mẹ. Trong buổi chia sẻ với truyền thông gần đây, Dương Cẩm Lynh bật khóc nức nở khi nhắc đến 2 con: "Tôi cũng không giấu giếm hay vẽ ra một bầu trời đẹp cho con, có chuyện gì thì tôi đều kể cho con nghe đúng thực tế như vậy. Will là người rất tình cảm, có lẽ đó là điều an ủi cho tôi. Tôi có nguồn năng lượng tích cực từ 2 con để giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Ngay khi có chuyện buồn xảy ra, Will đã nói với tôi rằng: 'Mẹ ơi, cố lên mẹ, con tin mẹ mạnh mẽ mà'".

Đến hiện tại khi đã bước qua cơn sóng gió, Dương Cẩm Lynh chỉ mong một điều là 3 mẹ con bao bọc nhau để bước tiếp hành trình dài phía trước.

Qua những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Dương Cẩm Lynh, có thể thấy nữ diễn viên đã lấy lại tinh thần sau những lùm xùm đã qua. Ảnh: FBNV

Trong năm mới, Dương Cẩm Lynh tiếp tục duy trì việc buôn bán online vì giờ đây buôn bán là nguồn thu nhập chính của gia đình. Nữ diễn viên mong rằng có thể chăm lo cho con cuộc sống đủ đầy, sung túc.