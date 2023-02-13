Mẹ ruột Thùy Tiên cho hay cô không muôn phân bua đúng sai nhưng đối với những thành phần "sinh sau đẻ muộn" thì không nên nhìn bề nổi mà phán xét người khác. Cũng trong bài viết này, mẹ Thùy Tiên lần đầu hé lộ quá trình nuôi con cơ cực và tuổi thơ bất hạnh của con gái.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên vừa có bài đăng dài chia sẻ bức xúc của bản thân về những thị phi liên quan đến đời tư. Theo đó, một người tự xưng là chị em họ với Thùy Tiên đã có nhiều bình luận trên mạng xã hội khẳng định mẹ nàng hậu "bỏ con đi lúc nhỏ" khiến chính chủ buộc phải lên tiếng phân trần.

Thậm chí, tuổi thơ cơ cực của nàng hậu cũng được mẹ cô tiết lộ: "Lúc lên lớp 10, Tiên bảo mẹ may cho con mấy cái áo mới đi học, con không có áo mới, toàn mặc áo cũ của người ta... Mẹ con tôi từng bị nhà bạn nói là thứ trôi sông lạc chợ...Lúc lên lớp 10, nhà bạn đã từng kêu tôi đem nó đi. Tôi bảo nó theo tôi rau cháo mẹ con có nhau nhưng con tôi không muốn làm gánh nặng cho tôi nên đã cố gắng học tập, làm thêm làm bớt, dọn ra ở riêng để không làm phiền đến ai...".

Được biết, thời điểm sinh Thùy Tiên, mẹ ruột cô đã phải lâm bồn trong trạm y tế, vật vã 17 tiếng đồng hồ mới chào đón con gái. Một mình chăm con đến 4 tuổi, mẹ Thùy Tiên khẳng định cô chưa bao giờ bỏ mặc con giây phút nào. Khi nàng hậu đến trường, dù đã đi thêm bước nữa nhưng mẹ Thùy Tiên vẫn là người chăm lo từng quyển vở cây bút, các khoản chi phí ăn học cho con gái.

Mẹ Thùy Tiên vô cùng đau lòng khi bị người nói là “bám víu” con khi thành đạt, bởi từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bỏ rơi con gái.

Bên cạnh đó, mẹ ruột Thùy Tiên cũng bật mí chuyện lấy chồng khác hậu ly hôn nguyên nhân có liên quan đến gia đình "người chị họ" nọ. Cô khẳng định thời điểm này vì Thùy Tiên đang tận tâm lo lắng cho mẹ ruột nên có người muốn chia rẽ bằng những lời lẽ đâm chọt nặng nề. Hiện tại, câu chuyện riêng tư chưa từng được hé lộ của gia đình Thùy Tiên đang khiến nhiều người tò mò bàn tán sôi nổi.

Trước đó, vào tháng 12/2022, mẹ Hoa hậu Thùy Tiên cũng đã đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc và tổn thương khi bị nhiều người trên mạng xã hội cho rằng bà bỏ rơi nàng Hậu khi cô còn nhỏ, đến lúc giàu sang mới quay trở lại nhận con.

Mẹ Thùy Tiên khẳng định suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn tuy bà không thể ở cạnh cô, nhưng vẫn chăm sóc cho con gái đầy đủ từ ăn học đến sinh hoạt hàng ngày. Hoàn toàn không có việc bà bỏ con cho một mình để người dì nuôi và chỉ quay lại khi con được công thành danh toại.

Những lời nói không hay suốt thời gian qua khiến bà cảm thấy tổn thương sâu sắc. Tuy biết khi lên tiếng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến con nhưng vì tiếng xấu theo mình suốt hơn 1 năm trở lại đây nên bà quyết định "đăng đàn" giãy bày mọi thứ.

Sau chiến thắng tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên là cái tên được mọi người biết tới và ủng hộ hết mình. Nàng Hậu trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, nhân vật được săn đón của các thương hiệu nổi tiếng. Hợp đồng quảng cáo lẫn những dự án hợp tác liên tiếp đổ về giúp cô có cuộc sống vật chất đủ đầy.

Chỉ trong 1 năm làm việc chăm chỉ, Thùy Tiên đã tậu nhà, mua xe tặng mẹ. Khi hỏi về việc này, cô cho biết mình cảm thấy hạnh phúc khi ở độ tuổi còn khá trẻ nhưng may mắn đã có thể báo hiếu được cho ba mẹ, lo cho đấng sinh thành cuộc sống thoải mái và sung túc.