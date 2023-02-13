Minh Hằng lần đầu tiết lộ sự thật về chồng đại gia, hóa ra đây là lý do giấu kín danh tính bạn đời

Trước thắc mắc của nhiều người, Minh Hằng lần đầu nói lý do chưa công khai ảnh chồng trên mạng xã hội.

6 năm hẹn hò và đã về chung một nhà, thế nhưng Minh Hằng chưa một lần công khai mặt chồng. Thi thoảng, cô chỉ đăng vài góc ảnh của nửa kia nhưng không lộ dung mạo để công chúng phần nào cảm nhận cuộc sống hạnh phúc của mình. Mới đây, trên kênh TikTok của mình, Minh Hằng chia sẻ lý do vì sao lại giấu chồng kín như bưng: "Ngay từ đầu, Hằng có hỏi anh là: 'Anh có muốn được công khai hay không vì bây giờ anh đã là chồng của em rồi?'. Anh nói là: "Cho anh xin thêm một thời gian. Anh là chồng của em nhưng anh không phải là người của công chúng. Anh vẫn sẽ yêu em bằng tất cả trái tim của mình nhưng hãy cho anh đứng ở một góc mà nhìn em tỏa sáng trước mọi người.

Mình nghe điều đó và thấy là đúng vì thật ra là mình lấy chồng nhưng mình không có quyền bắt chồng như mình, phải chia sẻ tất cả hình ảnh của anh, đời sống cá nhân của anh. Anh nói là anh thích được đánh tennis, anh thích được mặc quần tà lỏn đi dép lê ngoài đường, mình không thể tước hết sự riêng tư cũng như đời sống của anh. Anh xin hiện tại thì chưa nhưng biết đâu sau này anh lại thích. Mình không biết nhưng mình hoàn toàn tin tưởng và cũng như tôn trọng người đồng hành cùng mình". Ngày 28/6/2022, Minh Hằng tổ chức đám cưới hoành tráng với chồng đại gia tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Hồ Tràm với sự tham gia của 300 khách mời gồm người thân và dàn sao Việt.

Là người có đời tư kín tiếng, đám cưới của Minh Hằng không có truyền thông tác nghiệp, an ninh được thắt chặt tối đa. Dù đảm bảo tối đa về an ninh, song những hình ảnh bên trong ngày trọng đại của "bé Heo" vẫn được lan truyền trên mạng xã hội. Ai nấy đều vui mừng khi Minh Hằng tìm được bến đỗ, tuy không sớm nhưng đúng người. Được biết, chồng Minh Hằng hơn cô 10 tuổi và là Phó tổng giám đốc một công ty Dệt ở Long An. Ngoài ra, doanh nhân Quốc Bảo còn đứng tên đại diện pháp luật của hai doanh nghiệp khác, cũng có trụ sở tại tỉnh Long An. Ảnh hiếm hoi lộ diện chân dung ông xã Minh Hằng - Ảnh: Internet Minh Hằng và ông xã đã có 6 năm hẹn hò, tìm hiểu nhau. Là người kín tiếng, Minh Hằng hiếm khi nào để lộ hình ảnh của chồng trước công chúng. Hiện tại, nữ ca sĩ đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc. Sau khi kết hôn, Minh Hằng cũng được nhận xét là thăng hạng về nhan sắc, nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. Vừa qua, Minh Hằng gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính cùng Ngọc Trinh trong bộ phim Tết mang tên Chị chị em em 2. Bộ phim đã gây nhiều tranh cãi vì sử dụng nhiều yếu tố có phần hơi táo bạo. Tuy nhiên, diễn xuất của Minh Hằng lại nhận được nhiều lời khen.

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