NSND Công Lý trở lại công việc sau gần 1 năm rưỡi dưỡng bệnh, chia sẻ chân thành khiến trường quay rớt nước mắt

Hậu trường 14/02/2023 10:23

Sự quay trở lại của Công Lý trên sân khấu khiến nhiều người vừa vui mừng xen lẫn sự xúc động.

Ngày 2/1/2021, NSND Công Lý đã chính thức tổ chức đám cưới với vợ kém 15 tuổi Ngọc Hà sau 5 năm hẹn hò. Kể từ ngày kết hôn với Ngọc Hà, Công Lý được vợ chăm sóc rất chu đáo.

Những tưởng sau nhiều biến cố hôn nhân thì NSND Công Lý sẽ có được cuộc sống êm ấm, bình yên khi tìm được hạnh phúc mới, bất ngờ tối ngày 20/7/2021 nam nghệ sĩ bị đột quỵ. Với sự tận tình của đội ngũ giáo sư, bác sĩ, NSND Công Lý qua giai đoạn nguy cấp. Bà xã nam nghệ sĩ - chị Ngọc Hà - cho hay, khi Công Lý tỉnh lại anh đã rất sốc, thậm chí trầm cảm.

Tuy nhiên, bà xã anh hoàn toàn muốn giấu thông tin bởi mong muốn công chúng nhớ tới chồng mình là những vai diễn và những điều tốt đẹp. 

Ngọc Hà không muốn chồng mình xuất hiện trên báo chí với những thông tin ốm đau. Một năm sau đó, bà xã NSND Công Lý mới trải lòng về chặng đường đồng hành cùng chồng vượt qua cơn bạo bệnh.

NSND Công Lý trở lại công việc sau gần 1 năm rưỡi dưỡng bệnh, chia sẻ chân thành khiến trường quay rớt nước mắt - Ảnh 1
Vợ chồng NSND Công Lý. Ảnh: FBNV

Sau một năm rưỡi bị tai biến, "Cô Đẩu" hiện vẫn tập vật lý trị liệu cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên hàng ngày. Anh được nhận xét hồi phục tốt, có thể tự túc sinh hoạt hàng ngày nhưng tay chân chưa nhanh nhẹn, linh hoạt. Nghệ sĩ gần đây được một người bạn hỗ trợ sang Nhật chữa bệnh theo phương pháp cấy tế bào gốc.

Trên trang cá nhân mới đây, bà xã Ngọc Hà của nam nghệ sĩ có chia sẻ gây nhiều chú ý: "Một chiếc talk xinh xinh cho ngày đầu năm. Một chiếc job nhỏ xinh sau 1 năm 5 tháng anh Lý nghỉ ở nhà vì bệnh. Hôm nay thực sự rất vui, vì anh Lý đã talk với VJ Thuỳ Minh rất dễ thương. Anh đã chia sẻ chân thành, thật thà và có cả sự xúc động khiến trường quay rớt nước mắt!".

 

NSND Công Lý trở lại công việc sau gần 1 năm rưỡi dưỡng bệnh, chia sẻ chân thành khiến trường quay rớt nước mắt - Ảnh 2
Nghệ sĩ Công Lý trong buổi làm việc cùng MC Thùy Minh. Ảnh: FBNV

Theo tiết lộ của bà xã thì nghệ sĩ Công Lý chính thức trở lại với công việc sau 1 năm và 5 tháng nghỉ dưỡng bệnh. Tại trường quay, nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ khiến mọi người rơi nước mắt. Qua hình ảnh được đính kèm, có thể thấy, thần sắc của nam nghệ sĩ đã hồng hào và tươi tắn hơn trước, gương mặt cũng có da có thịt hơn hẳn. Đây là tín hiệu vui với những người yêu mến "Cô Đẩu".

Đặc biệt, trong chương trình Táo quân 2023, Công Lý cũng đã quay trở lại sau một năm vắng bóng. Do trở lại sau bạo bệnh nên Công Lý không có nhiều thoại trong màn tái xuất lần này. Mặc dù vậy, khán giả vẫn rất phấn khích trước sự xuất hiện trở lại của NSND Công Lý.

Cho đến thời điểm hiện tại, sự hồi sinh của nam nghệ sĩ được đội ngũ y bác sĩ đánh giá là "một kỳ tích". Việc NSND Công Lý nỗ lực quay trở lại với những vai diễn là điều mà khán giả vô cùng trân trọng. Tình cảm quý giá ấy chính là sự đền đáp cho hàng chục năm trời cống hiến cho nghệ thuật của anh.

 

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