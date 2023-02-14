Lâm Khánh Chi nặng tình khiến nhiều người xót xa: Muốn cùng chồng cũ nối lại tình xưa, liên tục đăng ảnh nhớ nhung

Hậu trường 14/02/2023 09:48

Đăng ảnh mặn nồng năm xưa, "người đẹp chuyển giới" hỏi chồng cũ: "Tại sao mình không cho nhau cơ hội hả anh?".

Sáng 14/2, trong ngày lễ tình nhân, Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng ảnh bên chồng cũ Phi Hùng và dòng trạng thái gây chú ý. Theo đó, người đẹp chuyển giới hỏi Phi Hùng tại sao cả hai không thể trao cho nhau cơ hội để quay về bên nhau, trong khi nhiều cặp đôi khác có thể tìm lại nhau.

Qua dòng trạng thái của Lâm Khánh Chi, có thể thấy cô đang rất tâm trạng trong ngày lễ tình nhân và có ý muốn nối lại tình xưa với chồng cũ. "Tại sao người ta chia tay rồi có thể trở lại với nhau được còn tôi thì không? Tại sao mình không cho nhau cơ hội hả anh", Lâm Khánh Chi viết đính kèm ảnh chồng cũ.

Lâm Khánh Chi nặng tình khiến nhiều người xót xa: Muốn cùng chồng cũ nối lại tình xưa, liên tục đăng ảnh nhớ nhung - Ảnh 1
Dòng trạng thái gây chú ý của Lâm Khánh Chi trong ngày lễ tình nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới phần bình luận, nhiều người đồng cảm với Lâm Khánh Chi, hi vọng nữ ca sĩ và chồng cũ nếu còn duyên nợ sẽ quay về bên nhau. Bởi cả hai người vẫn còn sợi dây gắn kết là cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến khuyên Lâm Khánh Chi không nên vương vấn mãi mối tình xưa, hãy trao cho mình cơ hội mới với người mới. 

"Em với Ken rất đẹp đôi, hai đứa có một tình yêu đẹp. Có một đám cưới cả thế giới biết. Nếu còn yêu hãy cho nhau một cơ hội để được hạnh phúc với chính mình nhé em"; "Chị nặng lòng quá"; "Có những cơ hội chỉ đến 1 lần, có những đau thương chỉ nên đến 1 lần. Nỗi buồn phải đi xa thì niềm vui mới đến được. Chẳng ai cứ buồn mãi 1 nỗi đau. Chúc chị có được tình yêu mới và hạnh phúc nhé"; "Tìm hạnh phúc mới hoặc không thì chỉ thương Cubi là đủ rồi, hết duyên thì thôi đi nhé. Rất nhiều người mẹ chỉ có con là đủ. Chúc Khánh Chi luôn vui vẻ, hạnh phúc"....

Lâm Khánh Chi nặng tình khiến nhiều người xót xa: Muốn cùng chồng cũ nối lại tình xưa, liên tục đăng ảnh nhớ nhung - Ảnh 2
Giọng ca chuyển giới và chồng cũ có chung một người con trai nhờ phương pháp mang thai hộ. Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi và chồng cũ thông báo ly hôn vào tháng 12/2021. Khi đó, Phi Hùng đã chia sẻ một bài viết trên trang cá nhân như sau: "Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng. Giấy thì không gói được lửa... Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta... Mọi việc liên quan đến Khánh Chi mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé. Kenz không liên quan nữa...".

Sau khi chia tay, Lâm Khánh Chi liên tục vướng tin đồn hẹn hò với trợ lý tên là Song Duy. Còn chồng cũ nữ ca sĩ cũng công khai hẹn hò với một nữ người mẫu xinh đẹp. Phi Hùng thường nhận phải những ý kiến trái chiều cho rằng anh bỏ rơi Lâm Khánh Chi để đến với bạn gái mới. Tuy nhiên, anh khẳng định rằng cả 2 ly hôn vì bản thân bị phản bội, đó là những chuyện trong quá khứ, hoàn toàn không liên quan đến hiện tại.

Lâm Khánh Chi nặng tình khiến nhiều người xót xa: Muốn cùng chồng cũ nối lại tình xưa, liên tục đăng ảnh nhớ nhung - Ảnh 3
Sau khi chia tay Lâm Khánh Chi, Phi Hùng đã có bạn gái mới. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó việc ly hôn của cặp đôi cũng khá ồn ào khi chồng cũ lên tiếng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình nên mới dẫn đến "đường ai nấy đi".

Lâm Khánh Chi nặng tình khiến nhiều người xót xa: Muốn cùng chồng cũ nối lại tình xưa, liên tục đăng ảnh nhớ nhung - Ảnh 4
"Người đẹp chuyển giới" vướng tin đồn hẹn hò với trợ lý. Ảnh: FBNV

Trước lời tố của Phi Hùng, nữ ca sĩ chuyển giới đính chính rằng cô không phản bội chồng cũ và cũng chẳng làm gì sai khi hôn nhân tan vỡ. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi cũng phủ nhận tin đồn hẹn hò với tình trẻ. Nữ ca sĩ khẳng định Song Duy chỉ là trợ lý thân thiết nên thường xuất hiện cùng cô.

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