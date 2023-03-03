Minh Hằng thông báo mang thai con đầu lòng sau 8 tháng kết hôn với ông xã doanh nhân

Vào tối ngày 3/3, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Minh Hằng đã chia sẻ bài viết xác nhận việc mang thai con đầu lòng sau hơn nửa năm kết hôn với ông xã doanh nhân.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn hài hước chia sẻ khoảnh khắc ông xã cầm trên tay "đơn xin làm bố full-time", kèm theo đó hai hai bình sữa trông vô cùng hài hước và đáng yêu. Đặc biệt dù chuẩn bị làm mẹ và kết hôn hơn nửa năm, song ca sĩ Minh Hằng vẫn giữ nguyên một việc là giấu mặt ông xã.

Theo đó ca sĩ Minh Hằng viết trên trang cá nhân: "Sau 3 chuyến bay mệt lả, suốt 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn thót tim mấy lần cùng bác sĩ, thì hôm nay, 3/3/2023, tôi xin trân trọng thông báo với toàn thể làng trên xóm dưới một tin hú hồn rằng, chồng tôi đã chính thức được bổ nhiệm chức vụ 'làm bố full-time' trọn đời và không được phép đòi tăng lương rồi nhe".

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều sao Việt đã để lại lời chúc mừng dành cho ca sĩ Minh Hằng.

Minh Hằng ưu tiên diện váy rộng để chụp ảnh - Ảnh: Ảnh: FBNV

Trước đó, vào cuối tháng 6/2022, nữ ca sĩ Minh Hằng và ông xã doanh nhân Quốc Bảo đã chính thức về chung một nhà với đám cưới được tổ chức hoành tráng tại Resort Hồ Tràm (Vũng Tàu). Hôn lễ của cô được bảo vệ nghiêm ngặt, mục đích giấu kín ông xã, song trên mạng xã hội vẫn lan truyền những hình ảnh liên quan đến anh.

Sau khi kết hôn, Minh Hằng vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi và thỉnh thoảng hé lộ về cuộc sống hôn nhân. Cô chia sẻ: "Sau lễ cưới, chúng tôi không thay đổi môi trường sống, chỉ là tâm lý hơi khác. Bản thân tôi cảm giác là lạ khi đeo nhẫn cưới trên tay mỗi ngày. Thực ra, ông xã không quan trọng chuyện này, nhưng tôi muốn làm vậy để ý thức mình là người có gia đình, mình có thêm trách nhiệm. Từ lúc sống thử đến khi kết hôn, tôi tự thấy mình dần biết cách vun vén gia đình. Ngày trước, xong công việc, tôi có thể tụ tập bạn bè café nhưng hiện giờ, tôi dành nhiều thời gian chăm lo cho nhà cửa".

nữ diễn viên còn cùng chiêu giấu dáng giống nhiều mỹ nhân Vbiz là dùng đồ vật đặt trước bụng - Ảnh: FBNV

Gần đây, xuất hiện trong các buổi quảng bá phim, Minh Hằng gây chú ý với vòng 2 lùm lùm và trông tròn trịa thấy rõ. Do đó, có thể thấy, Minh Hằng ưu tiên diện váy rộng để chụp ảnh. Đặc biệt, nữ diễn viên còn cùng chiêu giấu dáng giống nhiều mỹ nhân Vbiz là dùng đồ vật đặt trước bụng.