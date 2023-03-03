Lộ diện với gương mặt cực khác lạ, Lâm Vỹ Dạ vướng nghi vấn can thiệp 'dao kéo', đến cả dàn sao Việt cũng không nhận ra

Những năm gần đây, Lâm Vỹ Dạ là một trong những nghệ sĩ nữ đang được khán giả săn đón khi có mặt hầu hết trên các gameshow truyền hình. Không chỉ ghi điểm bởi sự hài hước gần gũi mà Lâm Vỹ Dạ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung dù đã là mẹ 2 con.

Không chỉ ghi điểm bởi sự hài hước gần gũi mà Lâm Vỹ Dạ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung dù đã là mẹ 2 con - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ vừa cập nhật loạt khoảnh khắc chụp cận mặt sau trang điểm. Tuy nhiên, với diện mạo khác lạ ở hiện tại, nữ diễn viên được fan cho là đã can thiệp "dao kéo".