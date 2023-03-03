Lộ diện với gương mặt cực khác lạ, Lâm Vỹ Dạ vướng nghi vấn can thiệp 'dao kéo', đến cả dàn sao Việt cũng không nhận ra

Gần đây, Lâm Vỹ Dạ rất chăm chỉ thay đổi hình ảnh với nhiều layout make up chuẩn beauty queen.
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Những năm gần đây, Lâm Vỹ Dạ là một trong những nghệ sĩ nữ đang được khán giả săn đón khi có mặt hầu hết trên các gameshow truyền hình. Không chỉ ghi điểm bởi sự hài hước gần gũi mà Lâm Vỹ Dạ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung dù đã là mẹ 2 con.
Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ vừa cập nhật loạt khoảnh khắc chụp cận mặt sau trang điểm. Tuy nhiên, với diện mạo khác lạ ở hiện tại, nữ diễn viên được fan cho là đã can thiệp "dao kéo".
Cụ thể, những đường nét trên gương mặt cô trở nên thanh thoát, ngũ quan hài hòa hơn. Đặc biệt là phần mũi có vẻ ngoài hoàn mỹ hơn. Bên dưới bài đăng tải, nhiều sao Việt, bạn bè thân thiết cũng bày tỏ sự bất ngờ, không nhận ra đồng nghiệp trong hình ảnh mới.
Gần đây, Lâm Vỹ Dạ cũng chịu khó thay đổi hình ảnh với nhiều layout make up chuẩn beauty queen. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn nỗ lực giảm cân để tự tin "cân đẹp" nhiều bộ cánh khó nhằn, đa dạng phong cách. Nhiều khán giả còn nhận xét người đẹp đang ở giai đoạn đỉnh cao nhan sắc.
Không chỉ nhan sắc thăng hạng, nữ diễn viên còn viên mãn trong cuộc sống hôn nhân. Hiện, cô tận hưởng cuộc sống bình yên bên ông xã Hứa Minh Đạt và 2 quý tử kháu khỉnh. Năm 2021, người đẹp còn khiến công chúng bất ngờ khi thông báo xây dựng, sở hữu công ty riêng đứng tên mình.