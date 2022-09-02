Hứa Minh Đạt chúc mừng sinh nhật Lâm Vỹ Dạ theo phong cách độc lạ khiến dân tình cười nghiêng ngã

Hậu trường 02/09/2022 15:05

Trên trang cá nhân, Hứa Minh Đạt đã đăng tải đoạn clip chúc mừng sinh nhật Lâm Vỹ Dạ theo phong cách độc lạ khiến dân tình cười nghiêng ngã.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hứa Minh Đạt đã đăng tải một đoạn clip ngắn chúc mừng sinh nhật Lâm Vỹ Dạ nhưng nó rất kỳ lạ. Cụ thể, nam diễn viên đã đăng tải những khoảnh khắc Lâm Vỹ Dạ khi quay hình ngủ gật, Hứa Minh Đạt đã lồng thêm tiếng của mình vào phù hợp với nhịp điệu của khoảnh khắc ấy khiến dân tình cười nghiêng ngả.


Hứa Minh Đạt đăng tải đoạn clip chúc mừng sinh nhật Lâm Vỹ Dạ khiến ai cũng cười nghiêng ngã - Ảnh: FBNV

Được biết, vào năm ngoái, nam diễn viên ‘Tiếng sét trong mưa’ đã làm trứng rán thay bánh kem và "dìm" Lâm Vỹ Dạ. Năm nay anh lại tiếp tục khiến dân tình cười ngất vì màn chúc mừng sinh nhật vợ.

Hứa Minh Đạt chúc mừng sinh nhật Lâm Vỹ Dạ theo phong cách độc lạ khiến dân tình cười nghiêng ngã - Ảnh 1
Năm ngoái, nam diễn viên ‘Tiếng sét trong mưa’ đã làm trứng rán thay bánh kem và "dìm" Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: FBNV

Không chỉ trong sự nghiệp gặt hái được nhiều thành công mà ngay ở cuộc sống bình thường Hứa Minh Đạt cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc bên cạnh diễn viên hài Lâm Vỹ Dạ.

Hứa Minh Đạt chúc mừng sinh nhật Lâm Vỹ Dạ theo phong cách độc lạ khiến dân tình cười nghiêng ngã - Ảnh 2
Gia đình nhỏ của vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: Internet

Cuộc sống hôn nhân của Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ luôn hạnh phúc như ngày mới yêu. Lâm Vỹ Dạ từng chia sẻ cả hai sau 8 năm kết hôn và hơn 10 năm yêu nhau, đã không còn cảm xúc yêu như ngày xưa mà là thương nhiều hơn. Trong mối quan hệ cả hai vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ luôn nhường nhịn và tôn trọng nhau nên mới giữ mọi thứ bền lâu.

 

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