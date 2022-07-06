Tuổi thơ đầy cơ cực của Hứa Minh Đạt cho đến nghệ sĩ nổi tiếng: Bố mẹ ly hôn, phải ăn chực họ hàng

Hậu trường 06/07/2022 11:21

Những chia sẻ mới đây của diễn viên Hứa Minh Đạt về tuổi thơ cơ cực khiến khán giả không khỏi xót xa, đồng cảm.

Hứa Minh Đạt là danh hài tạo dấu ấn trong lòng khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên cùng tính cách hài hước, thân thiện. Để có cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay, nam diễn viên đã trải qua tuổi thơ đầy cơ cực. Nhưng với sự cố gắng và nỗ lực, Hứa Minh Đạt đã trở thành một trong những cái tên có danh tiếng trong làng hài Việt Nam. Sánh vai với anh trong sự nghiệp và cuộc sống là nữ nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ và hai con trai Khôi Vỹ, Khôi Nguyên. 

Tuổi thơ đầy cơ cực của Hứa Minh Đạt cho đến nghệ sĩ nổi tiếng: Bố mẹ ly hôn, phải ăn chực họ hàng - Ảnh 1
Nghệ sĩ hài Hứa Minh Đạt trò chuyện với MC Quyền Linh về cuộc sống, từ tuổi thơ "ăn chực" nhà hàng xóm đến khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh: Internet

Xuất hiện tại "Du hành ký ức" tập 19, nghệ sĩ hài Hứa Minh Đạt trò chuyện với MC Quyền Linh về cuộc sống, từ tuổi thơ "ăn chực" nhà hàng xóm, nhận được tình yêu thương đặc biệt của cha dượng đến hành trình bén duyên với nghệ thuật và cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ cùng người vợ tài năng - Lâm Vỹ Dạ.

Sau này, mẹ anh đã tìm được hạnh phúc mới. Hứa Minh Đạt tiết lộ mối quan hệ của anh và cha dượng rất tốt: "Bố thương tôi như con ruột vậy, lo lắng, dạy tôi điều hay lẽ phải và âm thầm giúp đỡ. Có một lần tôi trốn học, bố về nói chuyện với tôi mà bố khóc. Lúc trước tôi còn nghĩ bố chăm sóc vì nghĩa vụ thôi nhưng sau lần đó thì tôi cảm nhận được tình cảm đó là thật tâm, không phải bố tỏ ra như thế".

Tuổi thơ đầy cơ cực của Hứa Minh Đạt cho đến nghệ sĩ nổi tiếng: Bố mẹ ly hôn, phải ăn chực họ hàng - Ảnh 2
Hứa Minh Đạt nghẹn ngào khi chia sẻ về tuổi thơ của mình - Ảnh: Internet

Chính tuổi thơ khó khăn đã cho Hứa Minh Đạt nghị lực sống mạnh mẽ, trở thành người đàn ông bản lĩnh như hiện tại. Phía sau những thành công đó, Hứa Minh Đạt luôn có một hậu phương vững chắc là bà xã Lâm Vỹ Dạ.

Là cặp đôi hiếm hoi trong showbiz Việt kết hôn và sinh con sớm, nghệ sĩ hài Hứa Minh Đạt bày tỏ: "Lúc đó, hai đứa không nghĩ ngợi nhiều hay sợ ảnh hưởng sự nghiệp vì chưa thật sự hiểu việc lập gia đình, có con sẽ thế nào. Đến khi có con thì từ vai lớn đến vai nhỏ, miễn có tiền là tôi nhận để vợ ở nhà chăm con. Nhiều áp lực về cơm áo gạo tiền lắm. Khi mọi thứ dần ổn định thì ngay sinh nhật vợ, "bé" Dạ tặng tôi thêm cái que 2 vạch. Thế là tiếp tục nai lưng đi cày".

Tuổi thơ đầy cơ cực của Hứa Minh Đạt cho đến nghệ sĩ nổi tiếng: Bố mẹ ly hôn, phải ăn chực họ hàng - Ảnh 3
Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ là cặp đôi hiếm hoi trong showbiz Việt kết hôn và sinh con sớm - Ảnh: Internet

Được chồng đối đãi tâm lý, chịu thương chịu khó nhưng Lâm Vỹ Dạ không tránh khỏi cảm giác tủi thân khi thấy các bạn đồng trang lứa được xuất hiện trên truyền hình, sân khấu. 

"Sau khi hai đứa con cứng cáp rồi thì "bé" Dạ bắt đầu khao khát làm nghề. Lúc đó, hai vợ chồng san sẻ với nhau để giữ con. Đến mức, "bé" Dạ giảm một lần 20 kg để được quay trở lại nghề. Cũng có những lúc vợ chồng cãi nhau nhưng mà chịu ngồi xuống nói chuyện để hiểu nhau hơn nên hai đứa chưa bao giờ giận nhau quá 2 ngày" - Hứa Minh Đạt tiết lộ.   

Tuổi thơ đầy cơ cực của Hứa Minh Đạt cho đến nghệ sĩ nổi tiếng: Bố mẹ ly hôn, phải ăn chực họ hàng - Ảnh 4
Tổ ấm hạnh phúc của nam nghệ sĩ cùng vợ và hai con - Ảnh: Internet

Nam diễn viên chia sẻ, cuộc sống hai vợ chồng không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm nhưng anh nhận ra được sự hy sinh của vợ lớn lao đến nhường nào và yêu thương vợ con nhiều hơn. Hứa Minh Đạt luôn tự hào khi chia sẻ bản thân may mắn khi có Lâm Vỹ Dạ đồng hành cùng mình, đảm đang, lo lắng chu toàn cho gia đình và nuôi dạy các con.

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Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt được biết đến là cặp đôi hạnh phúc trong showbiz, lấy nhau đã lâu và có 2 bé trai kháu khỉnh, cặp đôi được nhiều sự theo dõi.

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