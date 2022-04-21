Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào hé lộ góc khuất đằng sau 12 năm chung sống hạnh phúc bên Hứa Minh Đạt: 'Anh Đạt luôn cố gắng để gia đình lúc nào cũng đầy đủ để mình không nặng lòng'

Trải qua 12 năm chung sống bên cạnh nhau, cặp đôi Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt vẫn tay trong tay, vui vẻ như mới ngày đầu yêu.

Cặp đôi Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt không chỉ là một trong những diễn viên hài được rất nhiều khán giả yêu quý và ủng hộ, bởi sự đáng yêu trên sân khấu, mà còn là cách cả 2 giữ cho mái ấm gia đình luôn hạnh phúc, kể từ ngày cả 2 về chung một nhà với nhau. Sau 12 năm gia đình của cặp đôi vẫn luôn hạnh phúc - Ảnh: Internet Được biết, cả hai kết hôn vào cuối tháng 7 năm 2010 sau hai năm yêu nhau. Họ đã có với nhau hai người con trai là Hứa Lê Khôi Vỹ (Bánh Mì) và Hứa Lê Khôi Nguyên (Xá Xị). Trải qua 12 năm bên cạnh nhau, cặp đôi vẫn giữ cho mái ấm gia đình luôn hạnh phúc và ít khi có xảy ra những cuộc xích mích lớn.

Trong một cuộc trò chuyện với "mợ chảnh" Lý Nhã Kỳ, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ chia sẻ: "Tôi ngày đó làm gì có tiền. Ba tôi cho tiền mua đồ Tết, tôi đem hết đi mua đồ cho anh Đạt, mua cả bánh mứt, kẹo, trái cây để đầy ắp trong nhà. Tôi còn dặn Hứa Minh Đạt phải cúng giao thừa thế này thế kia. Đó là chiêu của tôi để có được chồng tôi." Tại thời điểm cưới nhau, cả hai khi đó vẫn còn khá trẻ và có rất ít show diễn, cho nên gặp tương đối khó khăn về vấn đề tài chính để lo toan mọi thứ trong gia đình.

Khoảng thời gian ban đầu của cả 2 vô cùng vất vả nhưng cặp đôi đã cùng nhau vượt qua - Ảnh: Internet Lâm Vỹ Dạ tâm sự: "Thời điểm khó khăn nhất trong công việc và gia đình đó chính là lúc Dạ sinh con. Lúc đó kinh tế gia đình đè nặng trên vai ông xã, nhưng anh Đạt luôn cố gắng để gia đình lúc nào cũng đầy đủ để mình không nặng lòng. Cho nên nhờ ông xã mà Dạ vượt qua được những ngày tháng khó khăn nhất một cách dễ dàng." Đã từng có thời điểm, nữ diễn viên đã quyết định bỏ nghề diễn hài để ở nhà phụ chồng trong việc chăm sóc con cái, nhưng vì niềm đam mê và ước mơ được làm nghệ thuật cùng với sự ủng hộ từ phía Hứa Minh Đạt nên cô đã quay trở lại với làng giải trí và đạt được những thành công nhất định ở thời điểm hiện tại. Gia đình của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt - Ảnh: Internet Có thể thấy, để có được cho bản thân 12 năm hạnh phúc và bền vững như ngày hôm nay, Hữa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dã đã trải qua rất nhiều thử thách, khó khăn, nhưng sau tất cả họ đều nắm tay nhau vượt qua mọi trở ngại.

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