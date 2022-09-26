Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Lâm Vỹ Dạ càng được khán giả yêu mến không chỉ vì khả năng diễn xuất mà bởi sự đầu tư, chăm chút cho bản thân ngày càng chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng.

Lâm Vỹ Dạ hiện là một trong nhưng nữ diễn viên hài sở hữu lượng fan đông đảo và tần suất xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. "Quả ngọt" này của cô đến từ tài năng, sự duyên dáng và cái duyên với nghề. Thời gian gần đây, nữ diễn viên nhận được khá nhiều lời khen ngợi về sắc vóc của mình. Nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng hơn trước. Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Hứa Minh Đạt khiến cư dân mạng trầm trồ với nhan sắc xinh đẹp, nổi bật khi dự đám cưới của người thân.

Trong ảnh, Lâm Vỹ Dạ cùng ba ruột đi dự đám cưới của người thân tại Phú Yên. Nữ diễn viên lựa chọn áo dài xanh nền nã, thanh lịch khi dự đám cưới. Nhan sắc và vóc dáng của bà xã Hứa Minh Đạt nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Lâm Vỹ Dạ cùng ba ruột đi dự đám cưới của người thân. Trước đó, Lâm Vỹ Dạ cũng nhiều lần diện áo dài thướt tha, được nhiều người khen ngợi.

Nữ diễn viên nhiều lần khoe sắc khi mặc áo dài. Trong các chương trình gần đây, nữ diễn viên ưu tiên chọn những chiếc váy ngắn hoặc bó sát body làm nổi bật vóc dáng thon gọn của mẹ bỉm. Dù đã bước sang tuổi 31 và là mẹ của 2 nhóc tỳ, cô vẫn giữ được vòng eo nhỏ xíu và body nuột nà. Lâm Vỹ Dạ đã có màn "lột xác" về ngoại hình. Trước đó, bà mẹ hai con thường xuyên bị đồng nghiệp trêu chọc về thân hình có phần tăng cân hơi quá đà khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Bà xã Hứa Minh Đạt còn nổi tiếng với hình ảnh “thánh ăn chực khắp showbiz”. Mỗi lần nghỉ giải lao nữ danh hài đều lân la tới chỗ đồng nghiệp để ăn ké quà vặt. Do tính chất công việc bận rộn và lịch trình dày đặc, cô từng chia sẻ có lúc đã tăng lên 3kg trong một bữa ăn. Thường xuyên bị trêu đùa, cô đã quyết tâm giảm cân và tái xuất với hình ảnh thon thả. Nhờ giảm cân thành công nên khuôn mặt nữ diễn viên góc cạnh hơn, chân cũng có vẻ dài hơn. Không ít lần, Lâm Vỹ Dạ tự tin đọ sắc bên cạnh dàn ngọc nữ, mỹ nhân của showbiz Việt.

Hứa Minh Đạt chúc mừng sinh nhật Lâm Vỹ Dạ theo phong cách độc lạ khiến dân tình cười nghiêng ngã Trên trang cá nhân, Hứa Minh Đạt đã đăng tải đoạn clip chúc mừng sinh nhật Lâm Vỹ Dạ theo phong cách độc lạ khiến dân tình cười nghiêng ngã.

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