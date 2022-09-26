Hơn 4 tháng 'về chung một nhà' với bà xã kém tuổi, diễn viên điển trai Anh Tuấn chào đón quý tử đầu lòng

Hậu trường 26/09/2022 08:41

Diễn viên Anh Tuấn hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào sáng 25/9 tại một bệnh viện tư nhân ở Hà Nội.

Đầu tháng 5 vừa qua, showbiz Việt xôn xao khi diễn viên điển trai Anh Tuấn hé lộ hình ảnh đám cưới với bạn gái sinh năm 2001. Được biết, cả hai quen nhau trong một lần hợp tác làm việc và quyết định về chung nhà chỉ sau một năm yêu nhau.

Sau hơn 4 tháng kết hôn, mới đây, trên trang cá nhân, Anh Tuấn bất ngờ công khai diện mạo con trai đầu lòng vừa chào đời nặng 3,1 kg, tên gọi thân mật là Xoài. Theo như anh chia sẻ, bà xã trẻ tuổi đã trải qua gần 20 tiếng đau đẻ trước khi vượt cạn thành công. Hiện tại, sức khỏe của mẹ và bé ổn định. Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, người hâm mộ không khỏi bất ngờ và dành nhiều lời chúc mừng đến em bé và gia đình. 

Hơn 4 tháng 'về chung một nhà' với bà xã kém tuổi, diễn viên điển trai Anh Tuấn chào đón quý tử đầu lòng - Ảnh 1
Đầu tháng 5 vừa qua, showbiz Việt xôn xao khi diễn viên điển trai Anh Tuấn hé lộ hình ảnh đám cưới với bạn gái sinh năm 2001 - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi chia sẻ về tình yêu với bà xã kém tuổi, Anh Tuấn từng cho biết, chênh lệch tuổi tác từng khiến họ có những bất đồng. Tuy nhiên, qua thời gian, tình yêu của cả hai phát triển đủ lớn khiến họ chấp nhận khuyết điểm của đối phương và tìm được tiếng nói chung. Anh Tuấn nhận xét vợ còn nhỏ tuổi nhưng rất chín chắn, ủng hộ anh tuyệt đối trong mọi việc. Cô là hậu phương vững chắc để anh phấn đấu kinh doanh, đóng phim.

“Khi gặp khó khăn trong nghề, nhất là phải nhận những lời chỉ trích, công kích trên mạng xã hội, tôi tưởng chừng có lúc gục ngã, buông xuôi, chính bạn gái là người đưa ra những lời động viên để tôi vững vàng bước tiếp… Người ta nói áp lực tạo nên kim cương, và có lẽ tôi đã tìm ra cho mình viên kim cương quý giá nhất” - nam diễn viên nói.

Hơn 4 tháng 'về chung một nhà' với bà xã kém tuổi, diễn viên điển trai Anh Tuấn chào đón quý tử đầu lòng - Ảnh 2
Ngày 25/9 vừa qua, vợ chồng nam diễn viên hạnh phúc chào đón quý tử chào đời - Ảnh: FBNV

Phạm Anh Tuấn từng bước vào nghệ thuật với vai trai là một ca sĩ. Trước đây, anh chàng điển trai này hoạt động trong nhóm boyband cùng Lân Nhã, Ngọc Trai và Xuân Lân. Tuy nhiên, đến khi Anh Tuấn lấn sân sang hoạt động diễn xuất thì mới được nhiều người biết đến. Phạm Anh Tuấn ghi dấu ấn qua vai diễn nhỏ trong phim sitcom Nhật ký Vàng Anh. Ở mảng truyền hình, Anh Tuấn gây ấn tượng với các phim Đảo xanh, Trái tim có nắng, Zippo, Mù tạt và Em, Ngược chiều nước mắt, Phố trong làng...

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