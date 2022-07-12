Hà Anh Tuấn gây bất ngờ khi thẳng thừng đuổi khán giả ra khỏi đêm nhạc của mình, lý do đằng sau khiến fan bật cười

Hậu trường 12/07/2022 08:38

Trong đêm nhạc The Veston, Hà Anh Tuấn đã nhờ bảo vệ đưa khán giả rời khỏi đêm nhạc của mình , biết lý do cư dân mạng không thể ngừng cười.

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh ca sĩ Hà Anh Tuấn giao lưu cùng với khán giả trong đêm nhạc The Veston được tổ chức vào năm 2021. Cụ thể, nam ca sĩ đã hỏi khán giả:"Ở đây có ai dưới 18 tuổi không". Đáp lại câu hỏi của anh, khán giả đồng thanh:" Dạ có, em mới đẻ hôm qua anh ơi".

Hà Anh Tuấn gây bất ngờ khi thẳng thừng đuổi khán giả ra khỏi đêm nhạc của mình, lý do đằng sau khiến fan bật cười - Ảnh 1
Màn giao lưu giữa Hà Anh Tuấn và khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi nhận thấy có quá nhiều khán giả "mới đẻ hôm qua", Hà Anh Tuấn đã nghiêm giọng và bảo: "Thôi! Đi về. Các anh bảo vệ đưa tất cả các trẻ em ra khỏi khu vực này. Bởi vì bây giờ là chương trình 18+".  Màn đuổi fan của nam ca sĩ khiến mọi người có mặt tại đêm nhạc phải bật cười.

Hà Anh Tuấn gây bất ngờ khi thẳng thừng đuổi khán giả ra khỏi đêm nhạc của mình, lý do đằng sau khiến fan bật cười - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giọng ca "Tháng tư là lời nói dối của anh" còn chia sẻ thêm: “Người đàn ông một mình trong đĩa thì hơi buồn, nhưng thật ra người đàn ông khi 1 mình thì họ cũng có những bí mật của họ. Họ cũng....biến thái lắm”.

“Hôm nay lên Đà Lạt ai đi hai mình? Hai mình đâu? Rồi, bài hát này là dành cho hai mình!. Còn ai một mình thì tự tìm một nửa kia của mình mà ghép lại”. Đây được cho là màn giới thiệu bài hát tiếp theo của nam ca sĩ, vừa mặn mòi lại khiến khán giả thích thú.

Mặc dù, đoạn video được quay từ 1 năm trước nhưng hiện tại sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội vẫn nhận về nhiều lượt xem từ cộng đồng mạng. Có thể thấy, "Hoàng tử tình ca" Hà Anh Tuấn trong showbiz là một cái tên đang được săn đón hiện nay, trong anh vẫn giữ được chất riêng của mình - cái sự trong trẻo, giàu chất thơ trong hoà âm đẹp đẽ của những bản nhạc tình sâu lắng.

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