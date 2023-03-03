Giữa ồn ào bị tố có hành động 'kém duyên' tại rạp phim, quản lý Trấn Thành đã lên tiếng về vụ việc

Hậu trường 03/03/2023 12:57

Tối qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước bài đăng tố nam diễn viên, MC đình đám Trấn Thành hay "nói đạo lý" nhưng lại có hành động "kém duyên" ở rạp chiếu phim.

Tối qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước bài đăng tố nam diễn viên, MC đình đám Trấn Thành hay "nói đạo lý" nhưng lại có hành động "kém duyên" ở rạp chiếu phim. Cụ thể, theo nội dụng chủ nhân bài đăng bóc phốt cho biết khi đang xếp hàng mua vé ở rạp chiếu phim tại TP.HCM thì gặp Trấn Thành và nhóm bạn đi tới. Vì rạp khá đông nên nhân viên đã mời Trấn Thành sang quầy kế bên để mua vé. Lúc này, anh đã yêu cầu được bao rạp.

Giữa ồn ào bị tố có hành động 'kém duyên' tại rạp phim, quản lý Trấn Thành đã lên tiếng về vụ việc - Ảnh 1
Tối qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước bài đăng tố nam diễn viên, MC đình đám Trấn Thành hay "nói đạo lý" nhưng lại có hành động "kém duyên" ở rạp chiếu phim - Ảnh: Chụp màn hình

Do đó, chủ bài đăng có đề nghị được mua 2 vé cùng suất chiếu với Trấn Thành vì đã đợi từ lâu nhưng Trấn Thành đáp: "Anh cần sự riêng tư em ơi". Sau vụ việc, khán giả tỏ ra khá thất vọng về hành động của Trấn Thành, người này chia sẻ: "Mình khá là thất vọng! Thật ra nếu xét đúng thì Trấn Thành phía sau đi lên và Trấn Thành phải thấy mình đã đứng chờ từ lâu chứ? Thậm chí mình có nói cho em chỗ ở trên cũng được chắc cũng không ảnh hưởng đến riêng tư của anh lắm... Trấn Thành vẫn không đồng ý, thế là lủi thủi dẫn bạn gái ra về...".

Giữa ồn ào bị tố có hành động 'kém duyên' tại rạp phim, quản lý Trấn Thành đã lên tiếng về vụ việc - Ảnh 2
Chủ bài đăng có đề nghị được mua 2 vé cùng suất chiếu với Trấn Thành vì đã đợi từ lâu nhưng Trấn Thành đáp: "Anh cần sự riêng tư em ơi" - Ảnh: Internet

Ngay sau khi bài viết của vị khán giả này đăng tải đã thu hút nhiều vình luận tranh cãi của cư dân mạng. Đa số khán giả đều cảm thấy bức xúc với cách ứng xử vủa nam danh hài.

Tiếp nối bão ồn ào, mới đây, tài khoản đăng bài tố Trấn Thành đã tiếp tục cho biết diễn biến tiếp theo của sự việc là bên phía đại diện rạp chiếu phim đã liên hệ xin lỗi (cả gọi điện và nhắn tin) và tặng 2 vé xem phim để thể hiện thành ý.

Giữa ồn ào bị tố có hành động 'kém duyên' tại rạp phim, quản lý Trấn Thành đã lên tiếng về vụ việc - Ảnh 3
Chị T.H - quản lý rạp phim đã đăng tải bài viết nói rõ về vụ việc trên - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, mới đây nhất, trên mạng xã hội lại thêm xôn xao trước bài đăng của chị Thanh Hạ - người nhận là quản lý rạp phim đã đăng tải bài viết nói rõ về vụ việc trên. Cụ thể, chị Thanh Hạ khẳng định Trấn Thành đã đặt suất chiếu riêng cho gia đình vào sáng 1/3. Người này giải thích:

“Sáng ngày 1/3, anh Trấn Thành đã liên hệ với rạp để đặt trước một suất chiếu riêng tại phòng Gold Class (có 22 chỗ ngồi) lúc 23:10 cho cả gia đình và bạn bè. Tối ngày 1/3, khi đến rạp thì anh Thành đứng xếp hàng ở quầy. Khi đó, nhân viên đang trực ở quầy gọi mình từ trong ra hỗ trợ, và mời anh Thành qua quầy khác để lấy số vé đã được in sẵn. Anh khách đứng trước hiểu nhầm là anh Thành đến nơi mới mua vé và có hỏi mua 2 vé trong suất chiếu riêng mà anh Thành đã đặt trước. Ngay lúc đó, nhân viên quầy có giải thích và mời anh mua vé suất chiếu sau của cùng phim sẽ bắt đầu lúc 23:20 (chỉ cách đó 10 phút) vẫn còn nhiều chỗ.

Mình xin khẳng định là anh Trấn Thành đã đặt trước suất chiếu riêng cho gia đình, chứ không phải đến nơi mới mua vé và việc này không hề làm gián đoạn đến việc đặt vé của khách khác. Rạp cũng đã có sự chuẩn bị bằng cách xếp suất chiếu tiếp theo (có 70 chỗ ngồi) chỉ cách 10 phút nên khách hàng có thể đặt vé rất thuận tiện. Từ trước đến nay, chúng mình vẫn cung cấp dịch vụ suất chiếu riêng cho gia đình, hội nghị…ai cũng có thể đặt trước được. Chứ chúng mình không hề có sự phân biệt đối xử nào đâu ạ. Khách nào cũng quý hết ạ”.

Giữa ồn ào bị tố có hành động 'kém duyên' tại rạp phim, quản lý Trấn Thành đã lên tiếng về vụ việc - Ảnh 4
Kate - quản lý của Trấn Thành cũng đã lên tiếng về vụ việc gây tranh cãiẢnh: Chụp màn hình

Bên cạnh lời giải thích từ quản lý rạp phim, mới đây, quản lý của Trấn Thành cũng đã đăng tải bài viết nói rõ vụ việc trên trang cá nhân khẳng định chỉ là hiểu lầm và mong mọi chuyện không đẩy đi quá xa.

Hiện tại, mặc dù phái Trấn Thành đã lên tiếng giair thích nhưng sự việc vẫn đang gây xôn xao và nhận về nhiều ý kiến bất bình.

Vụ Trấn Thành bị tố 'nói đạo lý nhưng sống giả tạo': Phía đại diện rạp chiếu phim lên tiếng xin lỗi

Vụ Trấn Thành bị tố 'nói đạo lý nhưng sống giả tạo': Phía đại diện rạp chiếu phim lên tiếng xin lỗi

Vào đêm qua 2/3, Trấn Thành bất ngờ bị réo tên khi xuất hiện một bài viết tố rằng nam nghệ sĩ mặc dù thường xuyên lên sóng nói đạo lý nhưng thực tế lại sống giả tạo ngoài đời đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận.

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