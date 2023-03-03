Vụ Trấn Thành bị tố 'nói đạo lý nhưng sống giả tạo': Phía đại diện rạp chiếu phim lên tiếng xin lỗi

Vào đêm qua 2/3, Trấn Thành bất ngờ bị réo tên khi xuất hiện một bài viết tố rằng nam nghệ sĩ mặc dù thường xuyên lên sóng nói đạo lý nhưng thực tế lại sống giả tạo ngoài đời đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận.

Cụ thể, theo đó vào tối hôm qua cộng đồng mạng lan truyền bài viết chia sẻ thái độ bức xúc của một nam thanh niên khi mua vé xem phim tại một rạp ở TP HCM. Với sự lan truyền nhanh chóng của MXH, Trấn Thành ngay lập tức trở thành cái tên bị chỉ trích vì đã có một hành động thiếu tinh tế với một cặp đôi mua vé. Trấn Thành - Ảnh: Internet Nhằm để tránh cho sự việc đi quá xa, mới đây nhất phía rạp chiếu phim đã chính thức lên tiếng. Cụ thể sau khi nhận được phản hồi, đại diện rạp phim C. đã liên hệ với chủ nhân bài viết để đưa ra lời xin lỗi vì sự bất tiện trong quá trình trải nghiệm. Ngoài ra để khắc phục hậu quả, rạp phim cũng sẵn sàng hỗ trợ 2 vé miễn phí cho nam thanh niên phản ánh.

Đại diện rạp chiếu phim xin lỗi khách hàng - Ảnh: Internet Trấn Thành đi cùng em gái và một số người bạn đi xem phim - Ảnh: Internet Trước đó một tài khoản có tên N.V. đã chia sẻ bài viết cho rằng bản thân đã không được nghệ sĩ Trấn Thành tôn trọng và tỏ ra khá coi thường người khác. Nguyên văn bài viết này như sau: "Đúng là những người hay nói đạo lý thì thường sống như... Đây là nói về Trấn Thành. Tối qua đi coi phim ở C. suất 23h20 "Siêu lừa...", gặp Trấn Thành + Ân + Ali + Mạnh Quỳnh... Mình có nhường gia đình 3 người mua trước vì có cô đi xe lăn. Xong Trấn Thành từ sau lên thì C. thấy đông khách mới mời qua máy kế bên mua vé. Trấn Thành bảo còn lại nhiu chỗ anh bao cả rạp, thì mình đang chờ nãy giờ có nói với Trấn Thành 'cho em xin 2 chỗ với anh, em đợi nãy giờ' thì Trấn Thành nói 'anh cần sự riêng tư em ơi'. Mình khá là thất vọng!".

Hành động này không những khiến Trấn Thành bị chỉ trích mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nam nghệ sĩ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại phía đại diện của Trấn Thành vẫn chưa có phản hồi về vụ việc này.

Tạm gác drama chồng đại gia hờ hững sang một bên, Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ sự thay đổi lớn kể từ sau khi kết hôn Mới đây Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong một chương trình đã có nhưng chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn với thiếu gia diễn ra như thế nào để người hâm mộ có thể hiểu hơn sau những lùm xùm vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-tran-thanh-bi-to-noi-ao-ly-nhung-song-gia-tao-phia-ai-dien-rap-chieu-phim-len-tieng-xin-loi-561339.html