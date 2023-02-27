Hậu drama, Hồng Đăng bất ngờ nhận được thư tay từ fan hâm mộ: 'Vẫn luôn mong được thấy em tiếp tục đóng phim'

Sau khoảng thời gian gặp sóng gió vì drama bên đất Tây Ban Nha, nam diễn viên Hồng Đăng mới đây đã có đôi lời tâm sự gửi gắm đến khán giả.

Ngược dòng thời gian trở lại một vài tháng trước, nam diễn viên Hồng Đăng từ chỗ là ngôi sao được người hâm mộ hết mực yêu mến đã trở thành tâm điểm trong vụ nghệ sĩ Việt Nam bị dính nghi án ''hiếp dâm'' bên đất Tây Ban Nha. Dù đã được minh oan nhưng tại thời điểm đó, Hồng Đăng vẫn nhận về vô số lời chỉ trích và tẩy chay từ phía cộng động mạng Việt Nam. Thậm chí, một số người còn cho rằng nam diễn viên nên bị cấm lên sóng vĩnh viễn để trở thành tấm gương cho những nghệ sĩ khác.

Hồng Đăng - Ảnh: Internet Sau khi trở về Việt Nam, diễn viên Hồng Đăng hạn chế xuất hiện trước truyền thông mà thay vào đó tận hưởng cuộc sống yên bình bên vợ và hai con. Tuy nhiên, mọi hành động của anh vẫn luôn được netizen đặt biệt để mắt đến. Bài đăng của nam diễn viên trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, diễn viên Hồng Đăng đã bất ngờ chia sẻ nhận được bức thư tay từ một fan chưa từng gặp mặt. Nam diễn viên trải lòng: "Lâu lắm rồi mới nhận được một bức thư viết tay với những dòng chia sẻ của chị khán giả mến mộ dành tặng. Người chị chưa một lần gặp mặt.

Cảm ơn chị vì bức thư và những món quà chứa đựng đầy tình cảm trong đó. Cuộc đời này còn nhiều điều tuyệt vời lắm…". Netizen mong muốn Hồng Đăng quay trở lại màn ảnh - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài viết không ít người hòa chung niềm vui với nam diễn viên, đồng thời cũng mong muốn Hồng Đăng xuất hiện trên màn ảnh phim truyền hình thêm một lần nữa bởi một số người cảm thấy rất nhớ anh. Hồng Đăng có tên đầy đủ là Lê Hồng Đăng, sinh năm 1984, hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Anh là gương mặt được khán giả yêu thích qua những vai diễn trong các bộ phim “Người phán xử”, “Cầu vồng tình yêu” và mới đây nhất là bộ phim đang lên sóng VTV3 “Thương ngày nắng về”.

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