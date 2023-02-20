Bị chỉ trích ăn mặc phản cảm trên MXH, Hoa Hậu Kỳ Duyên có màn đáp trả cực gắt: 'Cảm thấy không thích thì lướt'

Hoa Hậu Kỳ Duyên bị chỉ trích là ăn mặc phản cảm trên MXH.
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Mới đây, trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng người tình tin đồn -người mẫu Minh Triệu, hoa hậu Kỳ Duyên liên tục cập nhật những hình ảnh gợi cảm. Cũng như nhiều người trong các buổi đi chơi du lịch của mình, bản thân Kỳ Duyên cũng đã có những bức hình tại đây và đăng tải lên MXH, không chỉ được khen ngợi với nhan sắc lẫn sắc vóc quá hoàn hảo của mình, cô nàng còn khiến fan trầm trồ với phong cách ăn mặc sexy cực kỳ quyến rũ khiến người xem khó rời khỏi màn hình.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đã có những người tỏ vẽ không hài lòng với nàng Hoa Hậu khi cho rằng phong cách ăn bận của cô đang có phần phản cảm và không phù hợp với một người mang danh Hoa Hậu. Trước ý kiến chỉ trích, Kỳ Duyên cho biết cô không mặc đồ lót mà mặc đồ bơi vì chuẩn bị đi bơi, nơi chụp cũng là villa riêng tư, không phải nơi công cộng.
"Đừng quy chụp chữ phản cảm ở đây, nghe rất là mệt. Cảm thấy không tiếp nhận được thì mình nghĩ lướt qua đi và đừng phán xét một cách có định hướng và tùy tiện như vậy" - Kỳ Duyên thẳng thắn đáp trả.
Sau thời gian dài tập luyện và ăn theo chế độ siết mỡ, tăng cơ, Kỳ Duyên không ngại khoe những bức ảnh vô cùng táo bạo với trang phục kiệm vải để phô diễn thân hình không chút mỡ thừa.
Kỳ Duyên cũng cho biết cô thường xuyên đăng những tấm ảnh đẹp của bản thân vì muốn truyền động lực cho phái nữ yêu thương bản thân hơn.
Kỳ Duyên từng gây tranh cãi một thời gian dài vì nhan sắc kém nổi bật của mình khi giành vương miện hoa hậu. Tuy nhiên, hiện tại cô đã khiến mọi người "bất ngờ" trước sự thay đổi ngoạn mục về nhan sắc của mình. Kỳ Duyên là hoa hậu không theo đuổi hình tượng nhu mì, nền nã như những thế hệ hoa hậu trước đó. Cô ngày càng táo bạo, đẹp và cá tính.