Bị chỉ trích ăn mặc phản cảm trên MXH, Hoa Hậu Kỳ Duyên có màn đáp trả cực gắt: 'Cảm thấy không thích thì lướt'

Mới đây, trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng người tình tin đồn -người mẫu Minh Triệu, hoa hậu Kỳ Duyên liên tục cập nhật những hình ảnh gợi cảm. Cũng như nhiều người trong các buổi đi chơi du lịch của mình, bản thân Kỳ Duyên cũng đã có những bức hình tại đây và đăng tải lên MXH, không chỉ được khen ngợi với nhan sắc lẫn sắc vóc quá hoàn hảo của mình, cô nàng còn khiến fan trầm trồ với phong cách ăn mặc sexy cực kỳ quyến rũ khiến người xem khó rời khỏi màn hình.



Kỳ Duyên và người tình tin đồn -người mẫu Minh Triệu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đã có những người tỏ vẽ không hài lòng với nàng Hoa Hậu khi cho rằng phong cách ăn bận của cô đang có phần phản cảm và không phù hợp với một người mang danh Hoa Hậu. Trước ý kiến chỉ trích, Kỳ Duyên cho biết cô không mặc đồ lót mà mặc đồ bơi vì chuẩn bị đi bơi, nơi chụp cũng là villa riêng tư, không phải nơi công cộng.